Дмитрий Ремаревский: «Мой голос с годами становится все лучше и лучше»

- Ушедший год был для меня неважным. Исполнял драматические партии только в двух операх: «Летучая мышь» и «Бременские музыканты». А это, по сравнению с тем объемом, который я пел раньше – все равно, что капля в море. Правда, был и положительный момент: мне дали в театре должность репетитора по вокалу. Конечно, не все способны воспринимать критику, но тем, кому нужнее совет, я всегда готов помочь. Ведь у солистов должна быть единая школа, чтобы голос звучал красиво, благородно, сильно, эмоционально и сексуально, - говорит он. - Какие планы на 2010-й будут у театра – такие и у меня. Я уже давно должен находиться на заслуженном отдыхе, но на одну пенсию не проживешь, да и без общения с коллегами я не смогу. Я уже свое отпел, а ведь мой голос, как хорошее вино, с годами становится все лучше и лучше.