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Дмитрий Ремаревский: «Мой голос с годами становится все лучше и лучше»

7 января 2010, 19:36
Заслуженный артист России и Украины, солист Башкирского государственного театра оперы и балета Дмитрий Ремаревский вспоминает 2009 год без ностальгии.

- Ушедший год был для меня неважным. Исполнял драматические партии только в двух операх: «Летучая мышь» и «Бременские музыканты». А это, по сравнению с тем объемом, который я пел раньше – все равно, что капля в море. Правда, был и положительный момент: мне дали в театре должность репетитора по вокалу. Конечно, не все способны воспринимать критику, но тем, кому нужнее совет, я всегда готов помочь. Ведь у солистов должна быть единая школа, чтобы голос звучал красиво, благородно, сильно, эмоционально и сексуально, - говорит он. - Какие планы на 2010-й будут у театра – такие и у меня. Я уже давно должен находиться на заслуженном отдыхе, но на одну пенсию не проживешь, да и без общения с коллегами я не смогу. Я уже свое отпел, а ведь мой голос, как хорошее вино, с годами становится все лучше и лучше.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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