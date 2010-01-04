Наш ответ Бэтмену. «Черную молнию» собрали из подержанных запчастей

Скоро сказка сказывается
Надо сказать, что новая русская сказка весьма ладно скроена, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что лента шилась по западным лекалам, которые начинают отсчет с комиксов о супергероях. Сценаристы особо не заморачивались, и основную сюжетную линию практически полностью позаимствовали у «Бэтмена», заменив американских персонажей на простых российских студентов, а место действия – на Москву. Ход не нов - покажите вы Москву москвичам, ну и Кремль с МГУ - остальным…
Только вместо прыжков человека-паука здесь шныряет по воздуху обожаемый ретроманами автомобиль «ГАЗ-21», «такой как у Путина», а управляет им юноша, взявший на себя роль спасителя мира. Кстати, у машины есть кинопредки - тачки из «Назад в будущее-2» и многочисленных «Такси». По крайней мере, ничего нового придумывать авторам не пришлось – подкрылки у «Волги» открываются также как у французского аналога, а колеса складываются, как у америкосного автомобиля будущего.
Даже главный герой в некоторых кадрах, когда он в капюшоне, здорово смахивает на Энакина Скайвокера из «Звездных войн-3». Кстати, для 23-летнего Григория Добрыгина (он родом из Петропавловска-Камчатского), студента режиссерского факультета ГИТИСа – это первая роль в кино, и, возможно, именно это сходство стало решающим на кастинге: ведь русский герой в головах зрителей обязан затмить иностранные образы.
Не пришлось особенно задумываться сценаристам о сюжетной канве, уже отработанной до мелочей голливудскими основателями жанра: бедный и богатый парни, соперничающие из-за прекрасной девушки. Причем, зажиточный юноша (Иван Жидков), естественно плохой, а бедный – и есть супергерой, который совершает добрые поступки не только в момент демонстрации своих сверхъестественных качеств.
Отрицательный персонаж, как и в оригинальном фильме про Бэтмена, пытается втюхать красной девице, что он и есть тот смельчак, которого город знает под именем «Черная молния», а настоящий супермен скрипит зубами, но не раскрывает правды любимой.
Естественно, налицо и злой гений, которого, как и в «Дозорах» играет Виктор Вержбицкий и, похоже, что актер настолько вжился в роль негодяя, мечтающего ввергнуть мир в апокалипсис, что теперь обречен играть фантастических злодеев вечно. В «Черной молнии» артист – финансовый воротила, построивший в Москва-сити «Алмазную башню» и мечтающий стереть с лица земли столицу нашей родины, чтобы добыть энное число неограненных бриллиантов, очень недалеко ушедший в своих злодейских планах от плохишей «Бэтмена». Даже заманивает главного героя в ловушку магнат так же, как и его забугорные прототипы.
Зато Вержбицкий так умело по-злобному прищуривает глаза, что иногда приходится встряхнуться, чтобы понять – на экране вовсе не третья часть «Дозора», которую обещают выпустить в Голливуде.
Впрочем, нужно только радоваться, что в России появились фильмы с предсказуемым счастливым финалом – уже в момент развития интриги понимаешь, что окончание картины никому не сулит слез – плохого богатого парня разоблачат, девушка выберет бедного, но хорошего, а злой гений так и не сумет ввергнуть мир во тьму. И хоть милой старой, но зато летающей «Волге» в небе противостоит обладающий похожими летными качествами «Мерседес», отечественное авто в воздушной схватке, конечно же, выходит победителем.
Сценаристы создавали сказку, мечтали порадовать зрителей – так что ж плохого в том, что в этом кино мобильные телефоны работают под водой, а летающую машину в век спутниковых технологий никто ни отследить, ни обнаружить не может? Ведь даже ПВО упорно не замечает летающего над Кремлем подозрительного объекта! Что обладающий сверхъестественной силой мотор, собранный благодаря нанотехнологиям (разработанным еще советской наукой!), представляет собой некий предмет, напоминающий старый карбюратор, обмотанный новогодней гирляндой? И если авто «как у Путина», могли бы авторы и любимое детище премьера – спутниковую систему ГЛОНАСС - вплести в сценарий экшна, никому бы хуже не стало – получилась бы отличная реклама – нужная и политически выверенная.
Но не скоро рекламные деньги делаются
Авторы поставили себе и мегазадачу – преподать племени младому урок нравственности и морали, мол, главное в жизни не деньги, а душевная чистота и умение помогать другим в беде. Проводника этих ценностей доверили сыграть Сергею Гармашу, который почему-то трудится водителем трамвая, хотя играет по-прежнему того же работягу из удачно экранизированной Михалковым пьесы «12 разгневанных мужчин».
Впрочем, место работы отца главного героя играет существенную деталь в сюжете фильма – будучи молодым, он тремя гудками и трехкратным помигиванием фар вызывал свою девушку на свидание. Родители делятся этой семейной подробностью с русским «Бэтменом», а тот, рассказывая своей обоже о милой тайне предков, потом использует этот ход, спасая даму из лап Вержбицкого.
Но вот загадка - брутальный русский мужик с набором крепких догм не мог всю жизнь провести в кресле вагоновожатой, которое в России привычно занимают женщины – место сильного мужчины, по меньшей мере, за рулем автобуса или суперскоростного поезда, недавно пущенного между Москвой и Санкт-Петербургом, тоже способных подмигивать фарами и давать протяжные гудки. И водитель трамвая с крепкими кулаками вызывает вопрос – может быть, авторы и хотели посадить героя Гармаша за руль более серьезного колесного средства, но за пропаганду городского электротранспорта заплатили раньше?
Эта мысль кажется самой простой после бьющей наотмашь рекламы в процессе всего ролика, простите, фильма. В сценарий аляповато намешаны многие известные марки – водки, жвачки, мобильников, банка, телеканала, газеты, сериала, сайта социальных сетей, которому авторы приписывают совсем уж фанатические качества – поиск пропавших ученых. И только, похоже, группа компаний «ГАЗ» не платила создателям фильма-комикса за продакт плейсмент, поскольку вернуть доверие покупателей отечественному автомобилестроению не поможет никакая реклама. Впрочем, «Волга» из советского прошлого – дань патриотизму, все остальное – строго по расценкам.
Например, красная девица, прибывшая из Нижнего Новгорода, как только обнаруживает в руках бедного студента модный аксессуар сегодняшней молодежи – айфон, весьма благосклонно косит на молодого человека глазом и даже соглашается отправиться с ним на свидание. До этого девушка отлично проводила время с владельцем белого «Мерседеса», но мечта всех подростков – айфон затмил даже иностранные колеса.
Более того, появление навороченного телефона становится переломным в отношениях героев – если прекрасная дама ранее не замечала парня, то теперь готова на многое – осчастливленный герой провожает лимитчицу до съемной квартиры и получает поцелуй.
Мысль сценаристов легко доступна, но цинична – имеешь продвинутый телефон и все нижегородские девки твои, не имеешь – не заслуживаешь и взгляда красавицы. Оно и понятно: дорогие телефоны тоже продавать надо. Так что, что главной морали авторы до молодого поколения, похоже, не донесли - молодежь может подумать, что главное в жизни все-таки деньги.
И крылатое добро должно быть с кулаками
Создатели фильма заявили, что новый блокбастер – детский фильм и даже объявили о бесплатном просмотре для воспитанников приютов. И при этом незатейливо убивают в кадре героя Гармаша, чтобы его сын лучше осознал необходимость откликаться на чужую боль. Ход силен, думается, что авторы могли добиться желаемой моральной перестройки главного героя, просто уложив его отца на больничную койку. Но папа гибнет смертью храбрых от руки представителя уличной мафии, специализирующейся на воровстве сумок у прохожих. Многомудрый сын предупреждает отца: «Не связывайся с отморозками, тебя найдут и убьют», и сценаристы тут же радостно воплощают эту идею в жизнь. Сказка ложь? Но в ней намек для воспитанников приютов – будьте осторожнее с уличными гангстерами, за ними сила, а вовсе не за парнями с крыльями.
Да и девушка, которой посвящает подвиги российский Бэтмен, хоть внешне и классический ангел, но вовсе не так наивна, как выглядит. С первых минут общения героини с представителями сильного пола становится понятно, что дама отлично знает, чего хочет. Тоже хороший урок для детдомовок – стартовые возможности у прекрасной половины человечества разные – красота и невинность дают гораздо больше шансов хоть для знакомства с богатым парнем, хоть общения с суперменом.
Кстати, разглядеть всю эту невинность нового кинематографического лица 25-летней Екатерины Вилковой получше и поподробней в ближайшее время можно будет на обложках глянцевых мужских журналов – девушку уже сейчас называют русской Умой Турман после фильмов «Стиляги» и «Тиски».
Надо сказать, что образ дамы сердца главного героя прописан крайне скупо, и актриса не особенно утруждается. Вот вам влажные голубые глаза и пухлые щечки, этого, по мнению авторов, достаточно для большой и светлой любви, а для получения ответного чувства от провинциалки – букета из трех гвоздик. Кстати, красавица легко склоняется в пользу другого объекта, получив украшение, которое папа супермена подарил маме в день свадьбы. Надо понимать, что антиквариат все-таки покруче чахлого букета будет.
Говорите, что в конце фильма девушка полюбила супермена просто так, а вовсе не за материальные блага? Авторы решили не вдаваться в подробности женской психологии и мотивацию поступков героини не объясняют.
На то она и сказка. С хорошим концом.
Евгений КОРНИЦЫН,
Валентин ОРЛОВ.