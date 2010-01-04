Наш ответ Бэтмену. «Черную молнию» собрали из подержанных запчастей

Жители Башкирии в новогодние праздники получили возможность в очередной раз насладиться премьерой очередного блокбастера Тимура Бекмамбетова «Черная молния». Правда, теперь уже получивший голливудскую славу режиссер выступил в новом проекте только как продюсер, а снимали ленту малоизвестные Александр Войтинский и Дмитрий Киселев. И хотя и тот, и другой постановщики работали в группе Бекмамбетова, наверное, их свежий взгляд на кинематограф оказался для фильма к лучшему. По крайней мере, в новом кино нет излюбленных затяжных спецэффектов Тимура Нуруахитовича, подсмотренных в том же Голливуде: и пробка от шампанского не летит через весь город, как в продолжении «Иронии судьбы», а болт не пробивает слои атмосферы, как «Ночном дозоре». Хотя голливудских приемов в «Черной молнии» достаточно, но все они в меру, полностью соответствующие классике жанра – добротной сказке про современного героя в современном городе. В общем, «Черная молния» не только наш ответ «бэтменам» и прочим «человекам-паукам», но и старый сюжет на российский лад.