Советский телефестиваль превратился в выставку достижений попсового хозяйства

Все шоу камеры неустанно парили над залом, а многочисленные охранники не спускали глаз с многотысячной аудитории. И, надо сказать, не напрасно. Потревожить артистов то и дело пытались их многочисленные фанаты. Самыми отмороженными оказались поклонницы Леонтьева. Услышав, как объявили выход Валерия Яковлевича, парочка дам стала подруливать к сцене. Но близко их не подпустили. Одна была облачена в безумный костюм канареечного цвета, а оправа ее веселеньких очков была оформлена в виде пивных бутылок. Другая девушка водрузила на голову разноцветный ирокез. К слову сказать, безумные наряды фанаток могли конкурировать лишь с костюмом самого исполнителя, который, как обычно, нарядился во что-то умопомрачительно яркое. А фанатки лишь хотели быть под стать кумиру. Но Леонтьев решил судьбу не испытывать и сделал вид, что поклонниц не замечает вовсе. Так и остались несчастные при своих гвоздиках и пакетах с подарками. Поклоннице же Димы Билана повезло несравнимо больше. В столицу из Челябинска Ольга приехала на день ради кумира. Оказалось, что в этот день ей исполнилось 22 года, и она решила устроить себе такой подарок. Девушка заплела косы и, по-видимому, надела лучшее платье. Лучшее оказалось самошитым – розовым, украшенным, что неудивительно, розами. Не живыми, конечно, - текстильными.