Советский телефестиваль превратился в выставку достижений попсового хозяйства

Упойное шоу
Впрочем, «Песня года» менялась, как и история страны. В 70-х на фестивале звучали идеологически выверенные песни, отобранные худсоветом, в конце 80-х - начале 90-х концерты веселили голодавший народ ресторанными и дискотечными хитами. А нынче фестиваль превратился в успешный бизнес-проект Игоря Крутого, под чьим началом начал выходить с 94-го года. Тогда же поменялась и площадка – из скромной концертной студии «Останкино» звездное шоу переехало в Кремлевский Дворец. Но и этого шеститысячного зала оказалось мало. Четыре года телесъемка проходит в «Олимпийском», куда поглазеть на звезд набивается больше двадцати тысяч человек. Вот и 6 декабря на записи «Песни года-2009» свободных мест в спорткомплексе не наблюдалось. Народ, понаехавший со всей страны, никак не мог нафотографироваться, используя фоном сначала сам комплекса, а потом многометровую сцену, готовую вспыхнуть крыльяобразными световыми декорациями.
- Друзья, в нашей стране произошла трагедия, - вышла на сцену ведущая Лера Кудрявцева. - В ночном клубе в Перми погибли люди, которые так же, как мы, любили веселье и музыку.
- Вполне возможно, что некоторые из них могли сегодня быть здесь с нами в этом зале, - предположил ее соведущий, певец Сергей Лазарев. - Я предлагаю почтить их память минутой молчания. Но все-таки «Песня года» - это праздник, это новогодняя телесъемка, и прежде, чем включились камеры, мы хотели бы увидеть вас, дорогие зрители, потому что вы, как и мы, тщательно готовились к этому событию. Камеры должны запечатлеть, как вы улыбаетесь, аплодируете и радуетесь сегодняшнему событию. Короче говоря, нам нужно вас поснимать, чтобы вы себя смогли увидеть на телеэкранах 1 и 2 января.
Следующие полчаса парочка мучила зрителей бесконечными просьбами отбивать ладоши и пошире открывать рты.
- Какие вы красивые, обаятельные, похлопаем сами себе, - будто на утреннике с детьми-олигофренами командовал Лазарев. - Улыбаемся и аплодируем долго, не останавливаемся. Если вы думаете, что сидите далеко и вас не снимут, то очень ошибаетесь – будет видно всех.
- Кто громче всех аплодирует и улыбается попадет в телевизор, - из последних сил верещала Лера и начала представлять композиторов и поэтов, которые на прошлых фестивалях за свои опусы получали дипломы, а нынче просто наблюдают за происходящим из вип-сектора. Перечисляли авторов долго, но знакомых имен было не много - Виктор Дробыш, Симон Осиашвили, да Константин Меладзе.
Но потом процедуру представления пришлось повторить: оказалось, что ведущих было плохо слышно и не особо видно, о чем сообщил режиссер песенного шоу Александр Ревзин.
- Сотрудники службы безопасности, помогите навести порядок в партере – пусть все присядут, - серчал постановщик, но народ все шел и шел, сгоняя со своих мест зрителей, занявших чужие пустующие места.
- Друзья, аплодируем громче, а то авторы перестанут писать такие хорошие песни. Чтобы вас еще раз хорошо подсняли, давайте добавим воплей и криков «ура!», а то мы вас отлупим, - никак не могли расшевелить публику ведущие, а потом огорошили народ. - Через несколько минут мы начнем реальную съемку и, когда мы перед вами снова появимся, аплодируйте так, как будто еще нас не видели.
Брачный антракт
Если раньше песни для фестиваля отбирал худсовет и зрители, присылавшие письма в поддержку исполнителя, то теперь список артистов утверждает Игорь Крутой – в этом мало кто сомневается. Достаточно отметить, что большинство исполнителей нынешней «Песни года» отметились в Юрмале на конкурсе «Новая волна», где также верховодит Крутой. Однако ведущие старались втюхать публике другую информацию.
- Сотни радиостанций получали и внимательно изучали миллионы ваших писем, телеграмм, смс, звонков и электронных писем, - как можно правдоподобнее вещала Лера. - И делали это с одной только целью – выбрать самые лучшие песни самых популярных исполнителей. То, что сегодня вы услышите, отобрано вами, дорогие друзья, - переложила на зрителя ответственность за качество композиций ведущая.
И тут на сцену традиционно высыпали почти все участники фестиваля, чтобы исполнить его гимн - про то, как «песня остается с человеком». Народ начал тревожно перешептываться: мало кто из артистов был ему знаком. А многочисленные и похожие друг на друга девочки-артистки как-то не особо старались подпевать фонограмме. Видимо, просто потому, что не знакомы с текстом знаменитой песни. Зритель облегченно выдохнул лишь тогда, когда артисты прошествовали по «языку» сцены, доходившему до трибун. Среди всей этой гламурной дамской пестроты публика различила любимых эстрадных мастодонтов – Леонтьева, Николаева, Агутина, да Меладзе.
- Лера, что должны чувствовать миллионы женщин нашей страны, когда молодой, красивый и незамужний народный артист России дарит им цветы? – не замечая глупой оговорки, вопрошал Лазарев, объявляя первого артиста.
- Думаю, что дамы должны почувствовать большой воодушевленный подъем, - не совсем по-русски ответила Кудрявцева.
- Так оно и будет, потому что на сцену выходит незамужний Николай Басков.
«Натуральный блондин» на сцене действительно появился, но вовсе не для того, чтобы спеть.
- Сережа, я не незамужний, а неженатый, - поправил коллегу Николай.
- Просто Лера мне все уши прожужжала этой фразой: «Я незамужняя, я незамужняя», - смущенно начал оправдываться Лазарев. - Так что моя оговорка неудивительна. Колечка Басков, прости меня, дорогой. Хорошо, что это телесъемка и при монтаже можно все помарки вырезать.
Нужно отметить, что тему романтических отношении Лера с Лазаревым педалировали весь концерт. И делали это так наигранно, как будто сошлись исключительно в целях саморекламы.
- Зачем ты делаешь комплименты чужим мужчинам, когда у тебя есть свой, да еще стоит рядом?
- Это ты ни одной красивой девушки за кулисами не пропустил, - устраивали любовную перепалку ведущие, прописанную в сценарии.
Басков тоже появился на сцене не один, а в компании теледивы Оксаны Федоровой, этапы романа с которой педантично фиксируют все таблоиды. Стоит отметить, что формы красотки заметно округлились, а вот Басков, наоборот, - постройнел. Влюбленные не только спели вместе, но и решили уверить публику в искренности своих чувств. В финале песни рослая Федорова наклонилась к своему попсовму пупсику и, взяв его за грудки, слилась с Басковым в страстном поцелуе. Таким образом, попсик и экс-королева красоты решили доказать, что это и в правду любовь, а не рекламная акция.
Голые королевы
- Когда свадьба, Коля? Мы ждем! – остановил парочку Лазарев.
- Мы обещали после вашей, - бесстрастно отшутился Басков.
- Коля, у меня к тебе личная просьба - научи Лазарева обращаться с девушками. Он даже петь со мной не желает, - наигранно скуксилась Лера.
- Мы можем пригласить вас сегодня вечером к нам домой.
- Ух, и чем же мы вместе займемся?
- Там мы покажем, что Сережа должен делать с Лерой.
Еще невесту на сцену вывел Игорь Николаев. С 20-летней Юлией Проскуряковой мэтр познакомился в ее родном Екатеринбурге. Девушка подкараулила певца после концерта и упросила устроить ей прослушивание. Теперь они не только поют вместе, но и живут, а Николаев пытается сделать из юного дарования звезду, как когда-то из Наташи Королевой. Таблоиды судачили о скорой свадьбе влюбленных, которая якобы должна состояться в Майами, но за кулисами «Песни года» Николаев категорически отрицал, что они с Юлей любовники. А вот Пресняков и Подольская никогда своих отношений не скрывали – влюбленные встречаются уже четыре года и с удовольствием поют дуэтом, как, например, на «Песне года». Другая пара-долгожитель отечественного шоу-биза Агутин-Варум решила обойтись без дуэта. Супруги выступили с сольными номерами, а за кулисами друг с другом общались не охотно, приехав на запись без настроения.
«Песня года» наглядно продемонстрировало, что время властно и над поп-дивами. Певицы совсем не молодеют, но выходить в нижнем белье по-прежнему отваживаются. Вот Фриске, например, решила спеть про море в образе портовой шлюшки: черные труселя дополнили колготки в сетку, ботфорты, подвязки и полосатый лиф. В откровенных одеждах, как и ожидалось, выступили девушки из «ВИА Гры». В неожиданном платье-сюрпризе от дизайнера Игоря Чапурина на сцену вышла Лолита. Когда задувал ветродуй, наряд разлетался, демонстрируя полупрозрачный комбидрес и мощные ноги, которые 46-летняя дива зачем-то обтянула лайкровыми колготками, лишь подчеркнув их полноту. Оказалось, что певица заказала модельеру платье, в котором на дефиле в Париже вышла Наоми Кэмпбелл. Лолите захотелось точно такого же, только ее размера, но выглядеть как точеная чернокожая манекенщица поп-дива не стала. Исполняя песню «Расскажи, как надо», Лолита запуталась в развивающихся складках и чуть не растянулась на сцене.
- Сейчас я попытаюсь уйти: в этом платье можно только сниматься, но не ходить. Скажите, ведь я похудела, а? – со страдальческим видом вымогала комплимент певица.
- Об этом я могла сказать тебе и за сценой, - сквозь зубы процедила Лера, выпроваживая артистку за кулисы.
Нужно отметить, что в армии пышечек за минувший год прибыло: заметно прибавили в весе Ирина Дубцова, спевшая что-то трагическое о любви и «гостья из будущего» Ева Польна, которая еще и перемудрила с макияжем.
С косметикой явно переборщили и солисты дуэта «Бис». Если Соколовский еще отдаленно походил на мальчика, то манерному Бикбаеву к густо подведенным глазам только роскошного бюста и не доставало. На их фоне Трофим, Стас Михайлов, Григорий Лепс выглядели просто супер-мачо. Михайлова дамы просто завалили цветами, а Лепса признали «Певцом года». Но чтобы певец осознал, что принадлежит к попсовому клану, награду ему вынес Леонтьев, никогда не отличавшийся особой мужественностью.
Рабочие и колхозницы
Все шоу камеры неустанно парили над залом, а многочисленные охранники не спускали глаз с многотысячной аудитории. И, надо сказать, не напрасно. Потревожить артистов то и дело пытались их многочисленные фанаты. Самыми отмороженными оказались поклонницы Леонтьева. Услышав, как объявили выход Валерия Яковлевича, парочка дам стала подруливать к сцене. Но близко их не подпустили. Одна была облачена в безумный костюм канареечного цвета, а оправа ее веселеньких очков была оформлена в виде пивных бутылок. Другая девушка водрузила на голову разноцветный ирокез. К слову сказать, безумные наряды фанаток могли конкурировать лишь с костюмом самого исполнителя, который, как обычно, нарядился во что-то умопомрачительно яркое. А фанатки лишь хотели быть под стать кумиру. Но Леонтьев решил судьбу не испытывать и сделал вид, что поклонниц не замечает вовсе. Так и остались несчастные при своих гвоздиках и пакетах с подарками. Поклоннице же Димы Билана повезло несравнимо больше. В столицу из Челябинска Ольга приехала на день ради кумира. Оказалось, что в этот день ей исполнилось 22 года, и она решила устроить себе такой подарок. Девушка заплела косы и, по-видимому, надела лучшее платье. Лучшее оказалось самошитым – розовым, украшенным, что неудивительно, розами. Не живыми, конечно, - текстильными.
- Нет, вы не подумайте, - я очень люблю его как певца, а не как мужчину, - покраснела романтичная особа. - И ревновать меня к Диме некому – парня у меня нет, живу я с мамой. Мне здесь не очень уютно – много людей, артистов, о которых я даже не слышала. Я совсем не люблю публичные места, и вообще недавно решила уйти в монастырь. Вот только на Диму приехала посмотреть…
Обожаемый девушкой победитель «Евровидения» выступал одним из последних, и лилии, которые приготовила для артиста Ольга, успели основательно зачахнуть. Цветы выглядели так, будто девушка везла их из самого Челябинска. Но Ольге удалось вручить Билану не только букет, но и бумажку с телефоном.
- Спасибо и за цветы, и за визитки, - саркастично отметил артист, но поклонница была в экстазе.
Номер Билана мало кого оставил равнодушным: уж очень яростно неутомимый парень отплясывал с танцовщицей. При этом он был сильно перевозбужден, а глаза его были широко распахнуты. Показалось даже, что без допинга тут явно не обошлось. Даже после отпетого номера артиста не отпустило, продолжая колбасить и подергивать.
Истерию в зале вызвал и выход поп-короля. При виде Киркорова тихо помешанные зрительницы враз стали буйными и понеслись к сцене – кто с цветами, а кто и без.
Сорвалась к артисту и порядком набравшаяся мамаша, прихватив с собой плачущую малолетнюю дочь. От распирающих чувств дама начала размахивать российским триколором, купленным за сотню в фойе, и истошно вопить: «Пугачеву давай!». Видимо, других ассоциаций Филипп Бедросович у нее не вызывал.
Несмотря на отсутствие в барах спорткомплекса горячительных напитков, народ умудрялся каким-то образом заправляться спиртным. Выйдя из зала, целые компании возвращались уже навеселе. Наверное, нужно было знать места.
- Пацаны, из Электростали кто есть? – почему-то именно к нам обратились быковатые подростки, уже еле стоявшие на ногах. – Неужели все москвичи? – и заметно возгордились тем, что единственные представляют на «Песне года» подмосковный центр металлургии и тяжелого машиностроения. Сразу вспомнилось, что в 70-х на «Песне года» места в зале занимали представители рабочих профессий – заслуженные доярки, да сталевары. Очень радостно, что не прервалась эта добрая традиция и в наши дни.
Сюрприз примадонны
Интересно, что за советскую эстраду на нынешнем фестивале отдувались «Песняры», «Цветы» со шлягером «Мы желаем счастья вам», Поплавская с Тихоновичем исполнили «Малиновку», Лещенко с Добрыниным на пару сбацали застольную «Прощай», а песню «Детство» Шатунов исполнил вместе с залом.
О хитовости остальных композиций можно поспорить. Некоторые артисты, как, например, Валерия, представили премьерные композиции, а других «звезд» зрители вообще увидели впервые. Например, остались неузнанными певицы Нюша и Женя Отрадная, дуэт Алексея Хлестова и Инны Афанасьевой, группа «Вельвет». Вроде голоса у ребят не хилые и танцевальные номера отточены, но зацепить они ничем не смогли. До кучи выступил индонезиец Санди Сандоро, получивший первую премию конкурса «Новая волна».
Но качество композиций народ волновало мало: главное, чтобы исполнители были узнаваемы и любимы. Когда на сцене появляются Аллегрова, Серов, Леонтьев, Лолита, Валерия, Киркоров, Вайкуле, звуковая дорожка уже и не так важна. С большим интересом народ обсуждал сценические наряды артистов, кто как похудел или потолстел, омолодился или постарел.
- Что вы грустные сидите? У нас же Новый год! Все засели по второму кругу, только что поели «Оливье» - заветренные со вчерашнего дня остатки. Всего в нашем концерте 70 номеров. Так что лучшее еще впереди. А теперь обещанный сюрприз! – около полуночи заявил Лазарев и пригласил на сцену Ротару, которая вышла на сцену со своим гитаристом Васей Богатыревым. Длинноволосого музыканта молва давно записала ей в любовники.
Настоящей неожиданностью стало то, что София Михайловна завершала концерт. Пугачеву, чьи изображения заманивали на афишах «Песни года», в «Олимпийском» так и не дождались, хотя организаторы до последнего не теряли надежды, что примадонна появится. Как оказалось, Аллочке было не до того – в Киеве вовсю шла репетиция ее «Рождественских встреч».
Дмитрий СТЕКОЛЬ.