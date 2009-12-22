Простите и прощайте

Хамит Шамсутдинов
Один из признанных и талантливых актеров Башкирского театра драмы имени Гафури скончался 20 января на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Хамит Мухамадеевич, носивший звания «заслуженный артист РФ» и «народный артист РБ», создал множество интересных и незабываемых образов в спектаклях по произведениям башкирских, русских и зарубежных авторов. Его незабываемые кинообразы в художественных и документальных фильмах «Всадник на золотом коне», «Емельян Пугачев», «Возвращение чувств» и «Муса Муртазин» вошли в золотой фонд киноискусства Башкирии и России. Многие его постановки долгие годы украшали репертуар главного театра республики. Будучи педагогом театрального факультета Уфимской академии искусств, Хамит Мухамадеевич внес весомый вклад в подготовку молодых творческих кадров.
Газим Шафиков
30 января ушел из жизни выдающийся башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик, фольклорист - яркая, многогранная личность. Газим Газизович скончался на 70-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Более полувека он занимался литературным творчеством, проявляя себя в разных жанрах. Он блестяще перевел на русский язык башкирский эпос «Урал-батыр» и тем самым сделал его достоянием многонациональной отечественной литературы. Драмы «Операция», «Старая квартира», «Здесь моя родина», «Хадия», «Пещера», «Аттила» с успехом шли на сценах республиканских театров. По его сценариям были сняты документальные фильмы «Сокол» о дважды Герое Советского Союза Мусе Гарееве, «Хадия» о писательнице Давлетшиной, «Крылья души» об ансамбле народного танца имени Гаскарова. Похороны Газима Шафикова состоялись на мусульманском кладбище в Уфе.
Нонна Бодрова
Советская телеведущая, заслуженная артистка России скончалась 31 января на 81-м году жизни в столичной больнице от легочной тромбоэмболии. С 1958 года Нонна Викторовна работала диктором центрального телевидения СССР, вместе с Игорем Кирилловым вела информационную программу «Время». Нонна Бодрова - это целая эпоха отечественного телевидения, одна из первых советских дикторов, которых народ любил за доверительную интонацию ведения передачи, великолепный русский язык, высокую культуру ведения знаменитой программы «Время», которую смотрела вся страна.
Ян Арлазоров
Известный юморист скончался 7 марта в одной из берлинских клиник на 62-м году жизни. Врачи боролись за его жизнь несколько лет. Артисту поставили диагноз «рак желчного пузыря» и сделали две операции. Готовились к третьей, однако медицина оказалась бессильна – болезнь была в запущенной стадии. Арлазоров узнал о смертельном диагнозе несколько лет назад и очень долго скрывал его даже от близких, в одиночку переживая свою беду. Первый успех – образ кассирши на вокзале со смешным словечком «Госпидя!». Зрителям он запомнился по эксцентрическим эстрадным номерам, в начале 90-х годов вся страна знала его «Мужика».
Анвар Нурмухаметов
Известный деятель культуры, башкирский режиссер скончался 18 марта после продолжительной болезни на 66-ом году жизни. Анвар Абубакирович внес большой вклад в развитие Салаватского драмтеатра, работая здесь в качестве главного режиссера и художественного руководителя. С 1987 года работал режиссером, главным режиссером, худруком телерадиокомпании «Башкортостан». Его фильмы «Желтоухий», «Ищите меня под фамилией Матросов», «Черный генерал», «Медаль», «Колыбельная моего рода», «Светлые истоки», телеспектакли «Колос ржи», «Асылъяр» вошли в золотой фонд кино- и телеискусства Башкирии и России. По его инициативе был открыт специальный курс в Уфимском институте искусств по подготовке режиссеров художественного вещания.
Евгений Весник
Известный актер скончался 10 апреля - на третий день после перенесенного инсульта. Евгений Яковлевич осиротел в 14 лет – его родители были репрессированы и расстреляны. В Великую отечественную он был командиром артиллеристского батальона. После войны поступил в. По окончания Щепкинского училища служил в театре Станиславского, театре Сатиры, А затем 30 лет был актером Малого театра. Весник сыграл более, чем в 80 картинах, много работал на озвучивании и дубляже. Его голосом «говорили» такие известные актеры как Луи де Фюнес и Нино Манфредди.
Екатерина Максимова
Выдающаяся балерина умерла 28 апреля в Москве на 71-м году жизни. Вся творческая жизнь знаменитой танцовщицы прошла в Большом театре, где она выступала в дуэте с супругом Владимиром Васильевым. Обладательница многих почетных званий и премий в области хореографии, существовавших в мире, Максимова с блеском исполнявшая все ведущие партии мирового балетного репертуара и десятки партий, созданных специально для нее современными хореографами. Максимова вошла в историю русской и мировой культуры также как создательница оригинального жанра телевизионного фильма-балета. Особенно известны «Галатея», «Петер», «Чаплиниана», «Анюта», созданные в 70-80-х годах.
Олег Янковский
Популярный актер скончался 20 мая на 66-м году жизни в одной из московских клиник. В течение длительного времени Янковский страдал раком поджелудочной железы, и врачам не удалось спасти его.Олег Янковский родился в Казахстане. Позже его семья переехала в Саратов, где он окончил Саратовское театральное училище и стал играть в местном драмтеатре. В 1973 году Янковский был приглашен в московский театр Ленком, начал сниматься. Всего он сыграл более чем в ста картинах, самыми известными из которых стали «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Цареубийца». Жена Янковского – актриса Людмила Зорина, сын - актер и режиссер Филипп. Три года назад невиданный ажиотаж вызвали уфимские гастроли актеров театра «Ленком». В спектакле «Tout Paye, или Все оплачено» два дня подряд к зрителям выходили популярнейшие актеры Инна Чурикова и Александр Збруев, а главную роль в постановке блистательно исполнил Олег Янковский.
Вячеслав Невинный
Народный артист СССР скончался 31 мая на 75 году жизни в своей квартире на Тверской. В 2005 году актер перенес тяжелейшую операцию. В Военном госпитале имени Вишневского ему удалили стопу левой ноги из-за начавшейся гангрены -осложнения на фоне сахарного диабета. В 2006-м из-за осложнения болезни актеру была произведена ампутация и правой ноги. Невинный служил во МХАТе, кроме того, он снялся почти в 70 фильмах, среди которых – «Председатель», «Гараж», «Гостья из будущего», «Мертвые души», «Старый Новый год». Актер известен и своим участием в озвучивании мультфильмов, в том числе – «Ежик в тумане», «Алиса в стране чудес».
Борис Покровский
Худрук и главреж Московского камерного музыкального театра скончался 5 июня на 98-м году жизни. Творческий путь он начал в Горьковском театре оперы и балета, где занимал пост худрука. С 1952 по 1963 годы был главным режиссером Большого театра. В начале 1970-х годов основал Камерный музыкальный театр, а затем снова вернулся в Большой, где проработал до 1982 года. Среди постановок, режиссером которых являлся Покровский, - оперы «Проданная невеста» Сметаны, «Война и мир» Прокофьева, «Нос» Шостаковича и другие.
Георгий Вайнер
Классик советского детектива скончался 11 июня на 72-м году жизни в одной из клиник Нью-Йорка после продолжительной болезни. С 1990 года Георгий Вайнер жил в США, где возглавлял газету «Новое русское слово». Георгий Вайнер написал несколько десятков книг и киносценариев, главным образом в соавторстве с братом Аркадием. Известность Аркадию и Георгию Вайнерам принесли экранизации таких романов как «Я, следователь», «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Лекарство против страха». Его старший брат и многолетний соавтор Аркадий Вайнер умер в апреле 2005 года в Москве. Помимо детективных романов и повестей, Вайнер написал более 20 киносценариев. В 1979 по книге Вайнеров «Эра милосердия» Станислав Говорухин снял фильм «Место встречи изменить нельзя», который приобрел культовый статус и разошелся на цитаты.
Петр Вельяминов
Народный артист России умер в Санкт-Петербурге 14 июня на 83-м году жизни. Его отца, происходящего из древнего дворянского рода, репрессировали в 32-м. В 43-м был арестован как член семьи изменника Родины и приговорен к десяти годам исправительных работ без права переписки. Вельяминов снимался в таких фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Ярослав Мудрый», «Пираты XX века» и «Челюскинцы», а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Вечный зов» и «Бандитский Петербург». Всего он исполнил в кино 70 ролей.
Людмила Зыкина
Причиной смерти певицы, умершей 1 июля в Москве, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Людмила Зыкина была доставлена в тяжелом состоянии в реанимационное отделение столичной больницы, откуда ее так и не выписали после госпитализации. В 1960 году Зыкина начала сольную карьеру, а в 1977 году создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Общий тираж альбомов певицы превышает шесть миллионов экземпляров. Певица была удостоена звания народной артистки СССР, награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степени. 10 июня 2009 года Зыкиной исполнилось 80 лет, через два дня после юбилея она, несмотря на плохое самочувствие, отправилась на гастроли по России.
Василий Аксенов
Прозаик, драматург и сценарист скончался 6 июля в Москве на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Аксенов был госпитализирован в январе 2008 года после инсульта, произошедшего, когда писатель находился за рулем автомобиля. В конце февраля этого года писателю была сделана операция в связи с тромбом в сосуде кишечника. Аксенов стал одним из самых известных молодых советских писателей на рубеже 1950-60-х годов благодаря повести «Коллеги» и роману «Звездный билет». В 1980 году писатель эмигрировал в США, в результате чего лишился советского гражданства (его вернули только спустя 10 лет). Аксенов жил в Штатах до 2004 года, преподавая русскую литературу в различных университетах.
Павел Смеян
Композитор и певец, бывший актер театра «Ленком» скончался 11 июля в одной из клиник Германии. Он умер в возрасте 52 лет от онкологического заболевания. Смеян исполнил песни почти к 20 кинофильмам, в том числе «На Дерибасовской хорошая погода», «Трест, который лопнул», «Военно-полевой роман». Он принимал участие в рок-операх «Идут белые снеги», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось», «Джордано», пел в группе «Рок-ателье». Первой супругой Павла была Наталья Ветлицкая, с которой он исполнил песню «Непогода» для фильма «Мэри Поппинс, до свидания!».
Зиновий Высоковский
Актер скончался 3 августа в Москве на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая почечная недостаточность. Зиновий Высоковский был доставлен в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. В течение нескольких часов врачи боролись за его жизнь, однако ничего сделать не смогли. Долгое время работал в театре Сатиры. Известность актеру принесла роль пана Зюзи в цикле передач «Кабачок «13 стульев» и эстрадная реприза «Люлек». Последней работой актера был фильм «Парк советского периода».
Семен Фарада
Актер театра и кино скончался 20 августа в одной из московских больниц после продолжительной болезни. Фараде, получившему широкую известность по характерным ролям в кино, было 75 лет. Артист в общей сложности снялся в шестидесяти с лишним кинофильмах, в том числе «Тот самый Мюнхгаузен», «Гараж», «Чародеи», «Формула любви» и других. Он перестал сниматься в 2000 году из-за болезни. Еще в 1988 году он перенес операцию на сердце, ему установили искусственный сердечный клапан, а в 2000-м у актера случился обширный инсульт и нарушилась речь. После этого Фарада неоднократно ложился в больницу, в последний раз его госпитализировали в августе.
Сергей Михалков
Классик советской литературы скончался 27 августа на 97-м году жизни в одной из московских клиник от отека легких. Сергей Михалков был соавтором текста гимна СССР и нового гимна России. Трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии, Михалков был также известен как автор стихов для детей. Самая известная поэма Михалкова – «Дядя Степа» - была опубликована в 1935 году. Кроме того, Сергей Михалков был автором сценариев для популярных кинофильмов и мультфильмов. В течение двадцати лет он возглавлял Союз писателей РСФСР. Михалков был депутатом Верховных Советов РСФСР и СССР. С 2005 года он занимал пост председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов.
Роберт Саакянц
Армянский мультипликатор скончался 24 сентября. Он умер на 59 году жизни после тяжелой операции на сердце. Роберт Саакянц работал на киностудии «Арменфильм» с 1970 года. Он был автором сценариев и художником-постановщиком около 30 фильмов, а также клипов для армянского и российского телевидения. Среди его наиболее популярных работ - мультфильмы «В синем море, в белой пене...», «Ух ты, говорящая рыба!», «Ишь ты, масленица!». Некоторые из них были сняты по мотивам сказок классика армянской литературы Ованеса Туманяна. Фильмы Роберта Саакянца получали награды на многих международных фестивалях. Сам он в 1987 году получил звание заслуженного деятеля искусств.
Иван Дыховичный
Известный российский кинорежиссер скончался 27 сентября на 62-м году в одной из московских клиник от онкологического заболевания лимфатической системы. В 70-х Дыховичный был актером театра на Таганке. Первой картиной Дыховичного стала экранизация повести Чехова «Черный монах». В 1992 году он снял фильм «Прорва», снискавший одобрение зарубежной и отечественной критики. Среди его режиссерских работ наиболее известны «Женская роль», «Музыка для декабря», «Копейка», «Вдох-Выдох». Последней работой режиссера стал фильм «Европа-Азия», принимавший участий в конкурсной программе 20-го фестиваля «Кинотавр».
Зайтуна Насретдинова
Первая башкирская балерина скончалась 1 октября после продолжительной болезни на 87-ом году жизни. Вместе со своим супругом Халяфом Сафиуллиным в 1941 году она стала первой солисткой Башкирского театра оперы и балета. За долгую сценическую жизнь, длиною почти в четверть века, она создала целую галерею ярких и неповторимых образов. После Галины Улановой и Ольги Лепешинской Зайтуна Насретдинова третьей из советских балерин в 1955 году стала народной артисткой СССР. Будучи уже в почтенном возрасте, более сорока лет она проработала педагогом-репетитором балетной труппы башкирского театра. В канун 85-летнего юбилея Зайтуна Агзамовна стала одним из лауреатов в номинации «За честь и достоинство» Национальной театральной премии «Золотая маска-2008».
Владимир Кашпур
Известный актер театра и кино скончался 17 октября в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Кашпур был представителем старой театральной школы в лучшем ее качестве. Он родился в Алтайском крае, учился в Харьковском военно-авиационном училище штурманов, потом, до 1949 года был штурманом бомбардировочной авиации. Работал в «Современнике», МХАТе. Владимир Кашпур снялся в более 70 фильмов, включая «Баллада о солдате», «Легенда о Тиле», «Батальоны просят огня», «Холодное лето 53-го», «Такси-блюз», «Мастер и Маргарита», «Штрафбат».
Владимир Тишенков
Телеведущий и шоумен, известный под псевдонимом Владимир Шкет, скончался 24 октября в Москве на 49-м году жизни от остановки сердца. На НТВ он вел программу «Ты не поверишь!». На канале Тишенков работал с сентября 2007 года. К этому времени он уже успел получить известность ролями в таких кинофильмах и телесериалах как «Убить дракона», «Тайны дворцовых переворотов!», «Солдаты», «Сыщики» и многие другие.
Кроме того, Тишенков, рост которого составлял 118 сантиметров, работал ведущим программ в ночных клубах и долгое время выступал в составе группы «Коррозия металла».
Игорь Старыгин
Актер скончался 8 ноября в Москве в одной из больниц после инсульта. Ему было 63 года.
Игорь Старыгин прославился ролью Арамиса в фильме «ДАртаньян и три мушкетера», а также картинам «Доживем до понедельника», «Государственная граница» «Адъютант его превосходительства», и другим - всего он снялся в 45 фильмах. В 1968 году Старыгин окончил ГИТИС, в разное время актер работал в московском ТЮЗе, театре имени Моссовета, театре «У Никитских ворот», МХАТе имени Горького. В 1992 году Старыгину было присвоено звание заслуженного артиста России.
Гали Хамзин
Народный артист Башкирии скончался 15 ноября на 60-м году жизни. Гали Габбасович отличался красивым голосом, бархатным тембром, прекрасным вокальным мастерством. Это особенно ярко проявлялось при виртуозном исполнении им башкирских народных протяжных песен – озон кой. Исполнительский диапазон Гали Хамзина был очень широк. Наряду с башкирскими народными песнями в его репертуаре большое место занимали и произведения композиторов республики. Гали Габбасович показал себя и талантливым организатором, стоял у истоков создания и 25 лет возглавлял фольклорную группу «Ядкар».
Николай Олялин
Известный советский и российский актер скончался 17 ноября в Киеве от инфаркта. Олялину было 68 лет. Актер дебютировал в кино в роли летчика-испытателя в киноповести «Дни летные». Почти сразу после выхода этой картины он получил приглашение сняться в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». Роль капитана Цветаева принесла актеру всесоюзную известность. Николай Олялин снимался также в фильмах «Бег», «Пропавшая экспедиция», «Вижу цель», «Биндюжник и король» и других. Одной из последних его работ стала роль Инквизитора в картине «Ночной дозор».
Олег Маркухов
Жизнь депутата уфимского горсовета унес свиной грипп 22 ноября. 42-летний Олег Маркухов почувствовал недомогание за 10 дней до госпитализации, но «скорую» его друзья догадался вызвать, когда больной начал падать в обморок. Когда Олега Маркухова доставили в 13-й больнице Уфы, врачи только развели руками. Грипп спровоцировал осложнение – у мужчины началась пневмония, в течение пяти дней больной находился на искусственной вентиляции легких. Народный избранник скончался от отека легких. Родные и близкие недоумевают, где Олег Владимирович мог заразиться – он давно не выезжал за границу, не был за последний месяц и в Питере. В уфимском горсовете Олег Маркухов работал уже второй созыв, избираясь на 17-м участке, что находится в Октябрьском районе столицы Башкирии. Избиратели с благодарностью вспоминают энергичного депутата, который не жалел даже личных средств для благоустройства в этом районе. Народный избранник был женат, воспитывал двоих детей.
Роман Трахтенберг
Популярный шоумен, актер, теле- и радиоведущий скончался 20 ноября в Москве. Трахтенбергу стало плохо во время эфира на радио «Маяк». Ведущему вызвали врачей, но им не удалось его спасти - он скончался в машине скорой помощи. Причиной смерти Трахтенберга, которому был 41 год, стал инфаркт. Год назад он побывал в столице Башкирии – провел конкурс красоты «Мисс Русское радио-Уфа». Тогда Трахтенберг признался нашему корреспонденту, что через два года собирается уйти на пенсию. Но отдохнуть от мирских забот шоумену так и не удалось.
- Через пару лет уйду на пенсию. Я давно уже устал. Мне не хватает энергии. Я себе даже водителя завел, потому что буквально засыпаю за рулем. И поэтому я больше так не могу.
Трахтенберг был женат, у него осталось двое сыновей.
Вячеслав Тихонов
Известный актер скончался 4 декабря в Москве на 82-м году жизни. Тихонова госпитализировали в реанимацию Центральной клинической больницы с инфарктом, затем актеру понадобилась срочная операция. Тихонов прославился ролями в фильмах «Дело было в Пенькове», «Война и мир», «Доживем до понедельника». В 1973 году на телеэкраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в котором Тихонов сыграл советского разведчика Максима Исаева (Штирлица) - свою самую знаменитую роль. Актер снимался в кино до последнего времени - в 2006 году он сыграл Бога в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».
Егор Гайдар
Экономист скончался 16 декабря на 54 году жизни. Причиной смерти Гайдара стал оторвавшийся тромб. Егор Гайдар считается одним из главных идеологов экономических реформ в России. Он занимал ключевые посты в правительстве страны в 90-х годах: был первым министром финансов, первым заместителем, а затем исполняющим обязанности председателя правительства. Под руководством Гайдара в первой половине 1990-х годов в России проводились реформы, направленные на создание рыночной экономики, в частности, при нем начался процесс приватизации. После ухода из правительства Гайдар возглавлял партию «Демократический выбор России», входил в состав руководства партии СПС. В ноябре 2006 года Егор Гайдар, находившийся в Ирландии на конференции, был госпитализирован с признаками отравления. Впоследствии Гайдар заявил, что его пытались отравить «противники российских властей».
Владимир Турчинский
Российский шоумен и спортсмен умер в своем загородном доме 16 декабря на 47 году жизни. Турчинский скончался от сердечного приступа. В начале 90-х работал телохранителем и охранником. Он прославился как «Динамит» в телешоу «Бои гладиаторов». Принимал участие в мировых первенствах среди самых сильных атлетов планеты. На ТВ Турчинский вел ряд программ: «Фактор страха», «Самый сильный человек», «Смех без правил», «Убойная лига». У Владимира остались жена и двое детей.