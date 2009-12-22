Простите и прощайте

Популярный актер скончался 20 мая на 66-м году жизни в одной из московских клиник. В течение длительного времени Янковский страдал раком поджелудочной железы, и врачам не удалось спасти его.Олег Янковский родился в Казахстане. Позже его семья переехала в Саратов, где он окончил Саратовское театральное училище и стал играть в местном драмтеатре. В 1973 году Янковский был приглашен в московский театр Ленком, начал сниматься. Всего он сыграл более чем в ста картинах, самыми известными из которых стали «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Цареубийца». Жена Янковского – актриса Людмила Зорина, сын - актер и режиссер Филипп. Три года назад невиданный ажиотаж вызвали уфимские гастроли актеров театра «Ленком». В спектакле «Tout Paye, или Все оплачено» два дня подряд к зрителям выходили популярнейшие актеры Инна Чурикова и Александр Збруев, а главную роль в постановке блистательно исполнил Олег Янковский.