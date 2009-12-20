Одаренные сироты стали героями волшебной истории

- Мы специально выбрали разные жанры, чтобы дети могли показать все свои таланты, - говорит директор телекомпании «Вся Уфа» Гузель Ибрагимова. - Хотели, чтобы в проекте участвовали как можно больше воспитанников детдомов. При этом понимали, что при выборе победителей надо будет оценивать еще и хорошее поведение претендентов, и их активное участие в жизни детдома. Такой проект мы организовывали впервые и понимали, что у нас нет права на ошибку. Сами очень волновались. И при этом радовались, как дети, что наша идея нашла одобрение у ребят. Они с таким воодушевлением принялись за работу! Проект мы назвали «Рождественская сказка» и очень хотели разом осуществить как можно больше детских желаний. Узнали, что они очень хотят увидеть Кремль и Красную площадь. Выяснили, что многие из них ни разу не летали на самолете. Мы обещали поход на мюзикл «Красавица и чудовище», но были шокированы, когда узнали, что в кино они ходят раз в году – на День защиты детей. Именно накануне вылета для всех воспитанников детских домов Уфы организовали бесплатный поход в кино – на фильм «Рождественская история» в 3D-формате. Нам показалось символичным, что заглавие сказка напоминает название нашего проекта. На следующий год мы намерены повторить поездку. А в телекомпании родилась мысль взять шефство над детскими домами. Кстати, двое воспитанников детского дома №9 уже получили приглашение на стажировку в телекомпанию «Вся Уфа».