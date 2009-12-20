Одаренные сироты стали героями волшебной истории

Таланты и поклонники
В номинации «Проба пера» дети проявили свои литературные таланты: сочиняли стихи, писали сочинения на тему «Чтобы бы я хотел увидеть в Москве» или «Почему бы я хотел увидеть мюзикл «Красавица и чудовища», во втором этапе - «Сказочный этюд» - пробовали свои силы в рисовании, а третья номинация собрала хореографические, вокальные и музыкальные номера. Работы ребят поразили членов жюри яркостью и неординарностью.
- Мы не стали ограничивать творческую фантазию ребят, - отмечает один из членов жюри Явдат Хусаинов, много лет возглавлявший «Вечернюю Уфу». - Главными условиями стали искренность, талант и желание победить. Я с большим удовольствием прочитал все 20 произведений и отобрал те из них, которые больше всего меня тронули. Во всех работах чувствуется глубокое знание истории Москвы и страны в целом, что меня очень порадовало. Еще один поразивший меня момент – это свежий взгляд на тот город, который ребята на тот момент еще не видели. Например, четвероклассница Вика Зубарева написала, что Москва – это не просто столица, а целый мир. Сочинения были разные: и очень профессиональные, взрослые, и совсем еще детские. Были работы в стихах. Некоторые из них можно даже печатать в газете.
Дизайнер Ирина Егорова отобрала лучшие на ее взгляд из пятидесяти художественных работ ребятишек. В основном это были изображения героев сказки «Красавица и чудовище» и несколько пейзажей старинной Москвы – Красной площади, Кремля, собора Василия Блаженного.
- Рисунки тоже весьма на высоком уровне, - рассказала Ирина. - По работе Кристины Неделиной видно, что девочка очень профессионально работает акварелью. Помимо творческого подхода у нее хорошее чувство композиции. Эта работа – замечательный компромисс между двумя темами конкурса: Москвой и сказкой «Красавица и чудовище». Было очень трудно выбирать работы - я боялась обидеть кого-то из детей, они ведь все старались. В результате вместо пяти победителей выделила семерых. Двоим вручила призы лично от себя. Такие душевные работы были - не смогла удержаться. Одна из девочек нарисовала чудовище с рюмкой водки. Я даже прослезилась. Видимо, до детского дома ребенок часто наблюдал такую картину.
Интересно, что идея посоревноваться ребят не разъединила, а, наоборот, объединила. Были даже коллективные работы. А Оксана Исламгалеева, например, помогала раскрашивать рисунок своему однокласснику Альфреду Мухамадиеву.
- Я уже была в Москве, а Альфред – нет, но очень мечтал о поездке, - объясняет девочка. - Подумал, что ничего страшного не произойдет, если я туда не поеду. Почему бы не помочь осуществиться мечте друга? Тем более, накануне Нового года.
Итоги самой зрелищной номинация «Суперстар» подводил худрук русского драмтеатра Михаил Рабинович. Здесь свои таланты продемонстрировали те, кто хорошо танцует, поет или играет на музыкальных инструментах. Диана Хамзина прочитала на башкирском языке отрывок из эпоса «Урал-Батыр». Большинство из сидящих в зале не поняли ни слова из длинного отрывка, но сила искусства как раз в том и заключается: чтобы почувствовать.
- Я очень боялась сбиться, - рассказывает Диана. – Думала, вдруг какая-нибудь строчка из головы вылетит, а за ней и все остальные, тогда все мои старания пошли бы насмарку. Но с волнением я справилась.
А 13-летний Вова Усманов зажигательно исполнил не только казачий танец, но и брейк-данс.
- Танцевать я научился в детском доме, - рассказывает мальчишка. - Здесь у нас свой танцевальный кружок. Этим я занимаюсь уже семь лет - с первого класса. Чтобы достичь серьезных результатов, приходится полностью выкладываться на тренировках, которые у нас проходят три раза в неделю, ведь я мечтаю стать профессиональным танцором. Ни разу не был в Москве и в восторге от мегаполиса.
- Когда узнали о конкурсе, как раз репетировали с подружками новый танец, - рассказывает 15-летняя Валя Чернова. - Поняли, что это наш шанс попасть в столицу!
Одним из немногих, кто в столице уже побывал, оказался 12-летний Соломон Байдерман.
- Я приезжал в Москву два года назад: видел памятники, Красную площадь, Кремль, но вот мюзиклов ни разу в жизни еще не смотрел, - делится впечатлениями юный музыкант, исполнивший на конкурсе сонату Моцарта. – Я занимаюсь музыкой с первого класса: сначала посещал музыкальную школу, а в прошлом году поступил в музколледж. О том, станет ли музыка делом всей моей жизни, я пока не решил.
Михаил Рабинович был поражен и способностями детдомовских ребятишек.
- Я впервые нахожусь на концерте в детском доме. Здорово, что таланты заметили и поощрили. Худрук русской драмы пообещал, что картины ребят будут выставлены в фойе театра.
Полеты во сне и наяву
В уфимском аэропорту ребята сильно нервничали - большинство из них процедуру досмотра и посадки приходили впервые.
- Я почти всю ночь не спала, боялась, что не услышу будильника, а меня забудут разбудить, - делится своими переживаниями Таня Первушина. – Я ведь даже самолет ни разу вблизи не видела - только по телевизору. А тут вдруг полетела! А потом гуляли по Москве и смотрели мюзикл… До сих пор не могу поверить в это.
- А я вообще спать не ложилась, - рассказывает Валя Чернова. – Вечером мы с девчонками общались. Они мне напутствия давали и успокаивали перед дорогой. Я очень сильно переживала. В танцевальной группе нас трое, а поездку в Москву подарили почему-то только мне одной. Я боялась, что подружки на меня обидятся, а они, наоборот, радовались за меня, говорили: «Молодец! Ты же весь год старалась. Значит, не зря!
Стоило воспитанникам войти на борт самолета, как они сразу притихли, рассаживаясь по местам.
- Когда начали взлетать, у меня заложило уши, и я очень испугалась, - вспоминает Оксана Исламгалеева. – Но ребята, которые уже летали, меня успокоили и научили с этим неприятным ощущением справляться.
В столице ребят встретил сам Сергей Майоров и даже выступил в роли экскурсовода.
- Ой, а мы же вас по телевизору видели! – не поверили глазам ребята. – Обалдеть!
- Когда он зашел в автобус, я подумал, что ему не будет интересно общаться с нами, детдомовцами, - говорит Айдар Мухамадиев, - но я ошибался.
- Это была самая интересная экскурсия в моей жизни! - вторит Айдару Анастасия Силаева. Профессиональный экскурсовод проигрывает Сергею Майорову в знании Москвы во много раз. Он так захватывающе рассказывает о своем родном городе, приводит столько интересных фактов! Кажется, будто ты книгу читаешь, и все эти образы встают перед тобой.
Сергей Майоров показал детям Воробьевы горы, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, МГУ, свои любимые места. В духе своей программы «Истории в деталях», не упускал случая привести «вкусный» факт по случаю. Например, «здесь на втором этаже недавно купил квартиру Андрей Малахов, а здесь любит перекусить Филипп Киркоров».
Прогулка по Кремлю длилась целый час, но, несмотря на достаточно холодную погоду, ребята были счастливы.
- Когда вырасту, обязательно буду работать в Кремле, - огорошил своим заявлением Исмаил Афанасенко. Стоит отметить, что парень удивил и членов жюри, представив на конкурс собственноручно изготовленную видеоинсталляцию о столице. Он нашел в снимки Москвы и наложил их на попурри из песен о столице. Получилось не только познавательно, но и очень трогательно.
- Рад, что оказался в Кремле, потому что увидеть место моей будущей работы – это мой долг, - серьезно заявил мальчишка.
А вечером ребят ожидало главное событие – волшебная сказка. Благодаря Сергею Майорову дети смогли попасть за кулисы шоу. Им показали декорации и костюмы героев постановки. Увидели дети и исполнительницу главной роли Екатерину Гусеву.
- Она так обрадовалась, когда увидела нас, словно встретила старых знакомых! - восхищен Исмаил Афанасенко. - Быстро сбегала в гримерку, снова надела платье своей героини Бэлль и сфотографировалась с нами. Она такая красивая!
- Она моя любимая актриса, - признается Диана Хамзина. - Жалко, что не было времени пообщаться с ней подольше! Я ведь собираюсь поступать в театральный институт и хотела узнать ее мнение.
После представления ребят повели за кулисы, где они пообщались с актерами, которые оставили на их программках свои автографы.
- Вот это сказка! - восторгается мюзиклом Айдар Мухамадиев. – Я видел только диснеевский мультфильм, но московское представление несравнимо лучше!
Несмотря на насыщенную программу, сказочный день в Москве пролетел незаметно. На память о поездке Сергей Майоров подарил ребятам книжки «Малыш и Карлсон», на каждой из которых оставил доброе напутствие.
- Я думал, он отпишется какой-нибудь дежурной фразой, а потом с восторгом прочел: «Вадим, я желаю тебе стать великим танцором и танцевать на сцене Большого театра». Он угадал мою мечту! - радуется Вадим Усманов.
- Я до сих пор не могу поверить, что увидел Москву своими глазами! – восклицает 15-летняя Зоя Раскопина. – Однажды я даже испугалась, что все это мне только снится: сейчас проснусь, и все исчезнет. Думала, что мне не повезет, но, оказывается, мечты все-таки могут осуществиться.
- Мы специально выбрали разные жанры, чтобы дети могли показать все свои таланты, - говорит директор телекомпании «Вся Уфа» Гузель Ибрагимова. - Хотели, чтобы в проекте участвовали как можно больше воспитанников детдомов. При этом понимали, что при выборе победителей надо будет оценивать еще и хорошее поведение претендентов, и их активное участие в жизни детдома. Такой проект мы организовывали впервые и понимали, что у нас нет права на ошибку. Сами очень волновались. И при этом радовались, как дети, что наша идея нашла одобрение у ребят. Они с таким воодушевлением принялись за работу! Проект мы назвали «Рождественская сказка» и очень хотели разом осуществить как можно больше детских желаний. Узнали, что они очень хотят увидеть Кремль и Красную площадь. Выяснили, что многие из них ни разу не летали на самолете. Мы обещали поход на мюзикл «Красавица и чудовище», но были шокированы, когда узнали, что в кино они ходят раз в году – на День защиты детей. Именно накануне вылета для всех воспитанников детских домов Уфы организовали бесплатный поход в кино – на фильм «Рождественская история» в 3D-формате. Нам показалось символичным, что заглавие сказка напоминает название нашего проекта. На следующий год мы намерены повторить поездку. А в телекомпании родилась мысль взять шефство над детскими домами. Кстати, двое воспитанников детского дома №9 уже получили приглашение на стажировку в телекомпанию «Вся Уфа».
Анастасия ЖИЛКИНА,
Руслан РАХИМОВ.
Между тем
Завтра в картинной галерее «Гостиного двора» состоится открытие выставки детей-сирот, принявших участие в благотворительном проекте «Рождественская сказка».
Время начала мероприятия – 11.30. А за полчаса до открытия экспозиции рядом с детским городком «Страна чудес» состоится благотворительная новогодняя елка. На праздник приглашены более 50 детей дошкольного и младшего школьного возраста из детских домов Уфы. Детей ждет анимационная новогодняя программа, конкурсы, игры, подарки от партнеров и друзей. По окончании мероприятия дети смогут посетить детский развлекательный комплекс.