Башкир и немцев связал телемост

Тогда в Галле активно строились нефтеперерабатывающие заводы, и на их строительстве работали специалисты из Уфы, имеющие опыт возведения черниковской промзоны. Позже, в 70-е годы, именем родственного города в Уфе назовут улицу, остановку и ресторан. Но с развалом Союза и воссоединением Германии уфимцы и гальцы потеряли друг друга. Встреча друзей Галле стала одним из мероприятий Года башкирско-германской дружбы и сотрудничества, провозглашенного в республике.
Тон вечеру задавали обаятельные ведущие – доктор Ральф Штайнхаузен, основавший в 97-м общество «Друзья Башкортостана», и директор телекомпании «Вся Уфа» Гузель Ибрагимова. И это неслучайно. Первый городской канал ежемесячно демонстрировал познавательные фильмы о Германии и рассказывал зрителям о мероприятиях этого интернационального проекта.
- Для нас тогда еще ГДРовский Галле стал, что называется, окном в Европу, - отметил на встрече госсоветник при президенте РБ по развитию гражданского общества Сергей Лаврентьев. - Мы жадно сравнивали и оценивали культуру, быт, менталитет. С 1964 года начались первые контакты Башкирской АССР и округа Галле, а в декабре 69-го в Уфе начало свою работу башкирское отделение общества советско-германской дружбы. Несмотря на все различия, русские и немцы отлично ладят, уважают друг друга. Сейчас мир празднует 20-летие падения Берлинской стены, а тогда ее падение еще не разрушило все стереотипы. Люди думали, что их к чему-то принуждают и насаждают искусственные идеалы. Но любовь и дружбу насильно навязать нельзя. Непростые для Германии и России 90-е годы не разрушили основ сотрудничества наших стран, а придали им новый характер, наполнили их новым содержанием, сделав взаимные отношения более открытыми и искренними.
На вечере присутствовали три интернациональные пары, одной из которых ведущие уделили особое внимание. Коринна Зонс и Эдуард Назиров на вечер пришли с дочерью Яночкой, совсем еще малышкой.
Гузель Ибрагимову интересовало, что же заставило немецкую девушку связывать судьбу с парнем из далекой Башкирии.
- На это способна единственная сила – любовь, - незадумываясь, отвечает Коринна. - Тот, кто связывает свою судьбу с человеком другой культуры, получает то, чего не нашел в своей. От мужчины в Германии очень редко можно услышать «я хочу прожить с тобой всю жизнь». Этими словами Эдик меня просто пленил.
- На самом деле, Эдик, будучи еще не женатым, был свидетелем на моей свадьбе, и ему безумно приглянулась идея интернационального брака, - шутливо добавляет Ральф, взявший в жены уфимку.
О первых дружеских встречах вспомнил и директор одной из уфимских турфирм Виктор Нестеренко.
- По примеру стройотрядов мы с друзьями решили организовать движение отряда интернационального. Тогда я работал в системе международного туризма. Благодаря комсомолу и Союзу немецкой молодежи мы организовали первые встречи. Сначала были школьники, затем присоединился БашГУ, а после и другие вузы. В среднем мы отправляли по семь-восемь групп в год. Затем появилась еще одна идея – провести молодежный фестиваль между двумя городами. В итоге состоялось четыре феста – два у нас и два в Германии. И сейчас очень приятно осознавать, что время идет, сменяются правительства, рушатся стены, а дружба десятки лет остается нерушима.
Рассказы гостей очень ярко иллюстрируют архивные фотографии. Пока народ предается приятным воспоминаниям, техники вовсю работают над установкой телемоста с Галле. И вот на экране появилась лаборатория университета имени Мартина Лютера. Стоит отметить, что уфимские отряды, сформированные из студентов башкирского госуниверситета имени 40-летия ВЛКСМ и нефтяного института, в Германии закреплялись именно за этим галльским вузом.
Ральф помогает в переводе, кто-то приветствует давнего знакомого. Сейчас в Галле находятся две уфимские студентки, которые также помогают преодолеть языковой барьер русско-немецким собеседникам. Немецкая сторона зачитала послание от администрации города и выразила надежду на сохранение теплых дружеских отношений.
Алина НИЛОВА.