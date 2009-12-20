Башкир и немцев связал телемост

- Для нас тогда еще ГДРовский Галле стал, что называется, окном в Европу, - отметил на встрече госсоветник при президенте РБ по развитию гражданского общества Сергей Лаврентьев. - Мы жадно сравнивали и оценивали культуру, быт, менталитет. С 1964 года начались первые контакты Башкирской АССР и округа Галле, а в декабре 69-го в Уфе начало свою работу башкирское отделение общества советско-германской дружбы. Несмотря на все различия, русские и немцы отлично ладят, уважают друг друга. Сейчас мир празднует 20-летие падения Берлинской стены, а тогда ее падение еще не разрушило все стереотипы. Люди думали, что их к чему-то принуждают и насаждают искусственные идеалы. Но любовь и дружбу насильно навязать нельзя. Непростые для Германии и России 90-е годы не разрушили основ сотрудничества наших стран, а придали им новый характер, наполнили их новым содержанием, сделав взаимные отношения более открытыми и искренними.