Приплюснутые плинтусом. В новом фильме досталось всей актерской династии Санаевых

Поклонники книги и сам автор фильмом остались недовольны: режиссер сместил акценты и превратил героев картины в абсолютных монстров. В центре фильма - деспотичная фигура бабки, которую играет Светлана Крючкова. Именно бабки. Бабушки добрые и балуют внуков сверх меры. Здесь же в манере воспитания внука мы видим обратное. Поначалу эта постаревшая и обрюзгшая женщина кажется грубой, неотесанной и недалекой, но позже оказывается, что весь этот покров жизненной близорукости и обозленности – вещь приобретенная. Актерскую карьеру она оставила из-за мужа – известного советского актера (Алексей Петренко). Теперь она живет лишь воспоминаниями об ушедшей красоте и о том, как «весь Киев ходил смотреть» на нее. Потея первого ребенка в эвакуации во время Великой Отечественной. Неудача с воспитанием второго дитя – дочери (Мария Шукшина), которая также выбрала актерскую карьеру и ушла жить к потерянному пьянчуге, забыв о сыне. Все это приводит к тому, что бабка считает весь окружающий ее мир врагами и предателями, виновными во всех бедах. Единственное, что есть у этой старой женщины – внук. Она его любит до безумия, любит так, что, не понимая этого, готова уничтожить своей сверхзаботой.
Лекарства, травы, врачи, внушения этому ребенку, что он больной, что он урод, и во всем этом виновата его мать. От всего этого химического и психического давления ребенку не становиться лучше. Наоборот, с каждым разом, с каждым новым врачом, с каждым отваром и таблеткой он ослабевает и приобретает новые болячки. Бабка просто не в состоянии понять, что действительно нужно ребенку. А ему нужен покой, душевное тепло и мама.
Мать ребенка похожа на миллионы других мам-кукушек. Не готовая заботиться о ребенке, она сваливает его на других. Вместо этого – больная и странная любовь к пропащему человеку. И вот, когда приходит осознание того, что без сына она одинока, когда появляется желание вернуть его, возникает конфликт. Желание-то есть, а возможностей никаких. Она и ее сожитель существуют на деньги деда. Полноценного ухода хворый ребенок у нее получить не сможет.
Дед мальчика - известный актер, изрядно постаревший и желающий пожить для себя. Но уйти от жены он не может – чувствует вину перед ней. И карьеру актрисы она ради него бросила, и ребенка потеряла в эвакуации, куда именно он ее послал. Потом были другие грехи – изменял, обманом упек в психушку. Теперь он смирился с ее истериками и подчинился. Он достаточно сильно отстранен от внука. Просто приносит домой деньги, помогает, чем может, но видно, что думает о чем-то своем.
Сожитель матери в исполнении Константина Воробьева – еще один стандартнейший для общества образ. Много гордости, много жизни для себя, мало аккуратности и разумной заботы о близких. Да, этот художник способен на красивый жест, но изменить себя не в силах. Алкоголь давно его победил.
На фоне происходящего - тщедушный малыш, измученный лечением и психическим давлением бабки. Парнишку прекрасно сыграл Саша Дробитько. Ребенок где-то добыл флакон духи матери и ее старую фотографию. Каждый раз он залезает под кровать, где в пыльной коробке хранятся эти самые ценные для него вещи. Он готов на все ради одного свидания с нею. Мама - это полное противопоставление существующему миру клизм, склянок, врачей лекарств и отвратительного яблочного пюре по утрам. Бабушка – хитрый и коварный враг, который не дает встретится с целью его жизни. Конечно, он ее тоже любит, но все же далеко не так самозабвенно, как маму, которую видит крайне редко.
Чистые чувства этого ребенка вроде бы противопоставлены зажатым и разрушительным действиям взрослых. Но с другой стороны парнишка уже многому у взрослых научился. Он врет, как и они, когда ему выгодно. Он пытается гнуть свою линию любыми средствами. Мальчик ненавидит других детей, как его научили, и готов при случае уколоть бабушку, рассказав «случайно» врачу то плохое, что она о нем говорила раньше.
В итоге мы видим страшные конфликты, в которых ребенок – лишь инструмент. Мальчик расплачивается за старые грехи да ошибки своих предков и страдает от новых владеющих ими страстей.
Если сравнивать картину с книгой, то можно найти много несоответствий, выказывать недовольство потерянными сюжетными линиями. Однако, если говорить о фильме как об отдельном продукте творчества, то мы получим интересное, необычное по сравнению с другим кино.
Странно, но некоторые фанаты книги упрекают картину в том, в чем ее никак нельзя упрекнуть. К примеру, неповторимый быт последних совковых лет. В книге его очень много, но и в фильме вполне достаточно. Одежда, авоськи, телевизоры, газеты, колеса в квартире, рубли в книгах и других тайниках, «Волга» у которой ломается печка и, чтобы починить, надо ехать не в сервис, а в таксопарк – все это возвращает тех, кто помнит, во времена последних брежневских лет. Неужели этого и многого другого мало? Может, читавшие просто не нашли в фильме любимый эпизод?
Но, по сути, быт и мелочи тут не самое главное. Такие же примерно истории разворачиваются и сейчас, и до описанных событий вполне моги происходить. Взрослые решают свои проблемы, а страдают дети. Главная ошибка - это неумение любить. Об этом фильм просто кричит. Любовь – это тоже мастерство. Если любить неправильно, то можно уничтожить. Конечно, в фильме сложно увидеть полную копию какой-либо семьи. Но, безусловно, элементы будут напоминать очень многим зрителям о том, что было в его жизни. Образы, характеры, поступки, взаимоотношения – может и не в такой жесткой форме, но встречаются очень часто. Фильм многим укажет на их недостатки, главное не закрываться и честно сопоставлять себя и свою историю с героями и их действиями.
Возможно ли остановить ад внутри себя, будь он просто жгущим временами или уже обжигающим, кипящим? Пусть это каждый зритель решит. Конечно, когда убедил себя в чем-то неоднократно, то очень сложно потом измениться, пересмотреть взгляды. Но другого пути нет. Меняйся или сгорай, при жизни зажав себя под плинтусом собственных ошибок.
Евгений КОРНИЦЫН.