Приплюснутые плинтусом. В новом фильме досталось всей актерской династии Санаевых

Поклонники книги и сам автор фильмом остались недовольны: режиссер сместил акценты и превратил героев картины в абсолютных монстров. В центре фильма - деспотичная фигура бабки, которую играет Светлана Крючкова. Именно бабки. Бабушки добрые и балуют внуков сверх меры. Здесь же в манере воспитания внука мы видим обратное. Поначалу эта постаревшая и обрюзгшая женщина кажется грубой, неотесанной и недалекой, но позже оказывается, что весь этот покров жизненной близорукости и обозленности – вещь приобретенная. Актерскую карьеру она оставила из-за мужа – известного советского актера (Алексей Петренко). Теперь она живет лишь воспоминаниями об ушедшей красоте и о том, как «весь Киев ходил смотреть» на нее. Потея первого ребенка в эвакуации во время Великой Отечественной. Неудача с воспитанием второго дитя – дочери (Мария Шукшина), которая также выбрала актерскую карьеру и ушла жить к потерянному пьянчуге, забыв о сыне. Все это приводит к тому, что бабка считает весь окружающий ее мир врагами и предателями, виновными во всех бедах. Единственное, что есть у этой старой женщины – внук. Она его любит до безумия, любит так, что, не понимая этого, готова уничтожить своей сверхзаботой.