Братья Еникеевы: «Конкурировать с татарскими исполнителями мы не будем»

- Премьерная песня и клип нас и прославили, - вспоминает старший из братьев – 28-летний Эрнест. – Почитатели периодически пишут на электронный адрес - делают комплименты, спрашивают о творчестве. Росту нашей популярности очень способствует интернет. Молодое поколение сейчас больше сидит за компьютерами, чем смотрит ТВ. Да и скачать тот или иной трек из сети можно бесплатно.
- Когда создавали композицию, рассчитывали на успех?
- Об этом, конечно, не думали, - признается 24-летний Марсель. - Просто хотели написать прикольную песню про наш родной город, а аббревиатура rnb в нашем случае расшифровывается как Республика Башкортостан. Так что все логично. И стиль исполнения был задан названием песни, уже потом продумывали все вплоть до мелочей, чтобы соответствовать модному сейчас направлению. Мы даже и о группе-то не думали – творили для внутреннего пользования – друзей и родных.
Интересно, что музыкальное образование имеет только Марсель, окончивший Уфимское училище искусств по классу баяна. А Эрнест окончил худграф педуниверситета. Определиться с выбором профессии парням помог отец. В молодости Равиль Исмагилович любил и рисовать, и петь под гитару, но получил инженерное образование. Юношеские мечты он решил воплотить с помощью детей, отдав старшего в художественную школу, а младшего – в музыкальную. Сейчас Эрнест трудится дизайнером, а Марсель преподает в музыкальной школе и играет в национальном оркестре народных инструментов.
- Хотя у меня нет музыкального образования, но к музыке я приобщился еще со времен студенчества, - вспоминает Эрнест. - Был культоргом факультета - организовывал мероприятия, режиссировал «Студенческую весну» и прочие праздники. Тогда, наверное, и решил запеть. Хотя мы не столько серьезно поем, сколько балуемся.
- А кто в группе главный?
- Такого разделения нет, - продолжает Эрнест. – Вот в детстве, когда мы ругались и дрались, как и все братья, попадало всегда мне, как старшему. Мы с братом абсолютно непохожи, но различие характеров помогает в общем деле. Однако наши музыкальные вкусы полностью совпадают. Марсель по роду своей деятельности часто слушает классику, а меня привлекают современные направления – тяжелый рок, хип-хоп. Но точно знаю, что если мне что-то понравится, то братишке это также придется по вкусу. Сам я фанатею от группы Metallica, в то же время могу послушать и Тимберлейка. У него есть чему поучиться, ведь он не только певец, но и актер. Думаю, на него стоит равняться.
Не так давно «БигМатур» стали лицом компании, торгующей компьютерной техникой.
- Нам предложили порекламировать, а мы не стали отказываться. Для нас это не просто способ заработать деньги, а возможность осуществить амбициозные проекты. Но мы бы никогда не согласились бы рекламировать, к примеру, шампунь от перхоти, как делают многие артисты.
На счету ребят всего четыре композиции, потому записывать альбом они не торопятся.
- Чтобы издать пластинку, нужно как минимум восемь песен. Да и смысла в его создании не видим - все и так слышали наши песни. В любом случае, всему свое время.
- Сделать совместный проект с каким-нибудь артистом желания нет?
- Петь с кем-то из попсовых артистов не хочется, но с удовольствием поработали бы с «Дискотекой Авария» или «Кастой». Мы общаемся с бас-гитаристом группы «Психея» Андреем Оплетаевым - вот с ними интересно было бы сделать какой-нибудь перфоманс. Есть идеи создать пародийные кавер-версии хитов. Возможно, мы в шутку споем на татарском, но полностью на родной язык переходить не собираемся, так как эта ниша заполнена, а создавать кому-то конкуренцию не хочется.
Айгуль ХАФИЗОВА.