Братья Еникеевы: «Конкурировать с татарскими исполнителями мы не будем»

- Такого разделения нет, - продолжает Эрнест. – Вот в детстве, когда мы ругались и дрались, как и все братья, попадало всегда мне, как старшему. Мы с братом абсолютно непохожи, но различие характеров помогает в общем деле. Однако наши музыкальные вкусы полностью совпадают. Марсель по роду своей деятельности часто слушает классику, а меня привлекают современные направления – тяжелый рок, хип-хоп. Но точно знаю, что если мне что-то понравится, то братишке это также придется по вкусу. Сам я фанатею от группы Metallica, в то же время могу послушать и Тимберлейка. У него есть чему поучиться, ведь он не только певец, но и актер. Думаю, на него стоит равняться.