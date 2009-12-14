«Веселые гитары» выжили «БигМатур» с уфимской сцены

- В новом творении мы даже назвали себя ВИА «Веселые гитары» по аналогии с популярными в те годы «Веселыми ребятами» и другими ансамблями того времени, - рассказывает Эрнест. - А с братом мы в шутку называем себя «веселыми татарами». Мне очень нравится стиль 70-х, все, что связано с тем временем – песни, одежда, прически. А «коллективное» - это нормальное слово для советской эпохи, тогда все нужно было делать вместе, сообща. Соответственно, любовь тоже была коллективной, вот и сюжет получился незатейливым: почти в каждой истории прослеживался любовный треугольник. В моей жизни подобное тоже случалось.
К съемкам клипа ребята готовились четыре месяца: подбирали подходящие винтажные вещи, посуду и прочую атрибутику того времени. Мама братьев Флюра Рафаэловна также внесла свою лепту: нашла на кухне старую кефирную бутылку, которая когда-то закрывалась фольгой, и пожертвовала посудиной ради искусства.
- А с одеждой помогали даже помойки, - признается Эрнест. - Так, к примеру, был найден оранжевый плащ, в котором щеголяла главная героиня. Проезжая мимо свалки, я его заприметил, забрал домой и постирал. А уже после окончания съемок торжественно признался Кате Ивановой, которая играла белокурую сердцеедку, где был найден ее наряд. Это признание ее очень повеселило.
Чтобы предстать перед камерой в образе парней того времени, братья специально отращивали волосы и усы. Потому многих очень удивляло, почему они стали так неактуально выглядеть.
- Увидев клип, знакомые не верили, что усы у нас настоящие и задавали один и тот же вопрос: «И не замучились вы отращивать волосы?». Но искусство требует жертв. В клип попадали только те друзья, которые смогли предъявить длинные патлы. Но терпения ходить лохматыми хватило не у многих.
Съемки клипа проходили четыре дня в Черниковке за ДК имени Орджоникидзе.
- Мы специально выбирали такой район столицы Башкирии, который время затронуло меньше всего, - рассказывает Марсель. - Конечно, собрались зеваки, но особо они не мешали, а тех, кто попадал в кадр, деликатно просили отойти. Проблемы не возникали даже с автовладельцами: они с пониманием соглашались переждать некоторое время. Мы готовились к съемкам заранее, надеясь уложиться в небольшую сумму, но в итоге потратились изрядно, потому что все накапливалось по мелочам.
В клипе почти все роли исполнили друзья Еникеевых. Единственный профессионал, снявшийся в ролике, - это актер русского драмтеатра Валерий Гриньков, который не стал требовать у музыкантов большого гонорара.
- Ничего нового мы придумывать не стали – что-то просто заимствовали из фильмов того времени, - признается Марсель. - К примеру, у персонажа Валерия Гринькова в портфеле лежит веник – как и у героя новогодней комедии Эльдара Рязанова. Ведь и вправду так было: отработал советский человек, а потом шел париться в баньку. Мы решили показать, какими на самом деле были люди в 70-е. Думаю, нам это удалось, потому что родители были в восторге. До последнего момента старались ничего из рабочего материала не показывать, чтобы удивить всех результатом.
Айгуль ХАФИЗОВА.