«Веселые гитары» выжили «БигМатур» с уфимской сцены

- Ничего нового мы придумывать не стали – что-то просто заимствовали из фильмов того времени, - признается Марсель. - К примеру, у персонажа Валерия Гринькова в портфеле лежит веник – как и у героя новогодней комедии Эльдара Рязанова. Ведь и вправду так было: отработал советский человек, а потом шел париться в баньку. Мы решили показать, какими на самом деле были люди в 70-е. Думаю, нам это удалось, потому что родители были в восторге. До последнего момента старались ничего из рабочего материала не показывать, чтобы удивить всех результатом.