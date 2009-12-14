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Уфимский художник изобразил женщин в натуре

14 декабря 2009, 04:15
Раис Гаитов представил в галерее «Мирас» выставку Тhe beautiful arabesque – большую серию работ в жанре «ню», рисунки карандашом и углем, акварели и офорты. Огюсту Ренуару принадлежит высказывание: «Если бы Бог не создал женскую грудь, я, быть может, не стал бы живописцем». То же самое смело может сказать большинство художников-мужчин. И к Раису Гаитову это относится едва ли не в большей степени – именно любовь к обнаженной женской натуре заставила его почти на год погрузиться в эту неисчерпаемую тему.

Первые посетители выставки интересовались: почему художник изобразил именно женское тело? Разве мужское не достойно попасть на холст? Нужно знать личность самого художника, приобретшего известность еще и своей любвеобильностью: у Раиса Гаитова было 13 официальных жен и это, по мнению самого художника, еще не предел. Именно любовь к дамам ставит жанр «ню» на особое место в разнообразном творчестве художника. Женские образы этого цикла звучат настолько проникновенно, что эмоциональный накал берет верх и над не академичностью рисунка, и над некоторой долей стилизации в изображении. Женщины у Гаитова далеки от идеализации и не лишены чувственности – есть шаловливые и легкомысленные «Зизи», «Лулу», напоминающие о кокотках Тулуз-Лотрека, есть грузные и вальяжные, как модели Люсьена Фрейда, – но все они естественны и по-своему привлекательны. Заметно, что модели явно позируют, причем позируют не без лукавства, будто сознавая власть своих чар над художником. Каждая женщина, как и в знаменитой балетной позе – арабеске - запечатлена в момент кульминации своей красоты, изящества и женственности.

Выставка продлится до конца января.

Кристина АБРАМИЧЕВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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