Уфимский художник изобразил женщин в натуре

Первые посетители выставки интересовались: почему художник изобразил именно женское тело? Разве мужское не достойно попасть на холст? Нужно знать личность самого художника, приобретшего известность еще и своей любвеобильностью: у Раиса Гаитова было 13 официальных жен и это, по мнению самого художника, еще не предел. Именно любовь к дамам ставит жанр «ню» на особое место в разнообразном творчестве художника. Женские образы этого цикла звучат настолько проникновенно, что эмоциональный накал берет верх и над не академичностью рисунка, и над некоторой долей стилизации в изображении. Женщины у Гаитова далеки от идеализации и не лишены чувственности – есть шаловливые и легкомысленные «Зизи», «Лулу», напоминающие о кокотках Тулуз-Лотрека, есть грузные и вальяжные, как модели Люсьена Фрейда, – но все они естественны и по-своему привлекательны. Заметно, что модели явно позируют, причем позируют не без лукавства, будто сознавая власть своих чар над художником. Каждая женщина, как и в знаменитой балетной позе – арабеске - запечатлена в момент кульминации своей красоты, изящества и женственности.