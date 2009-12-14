Ларец желаний осуществит мечты уфимцев

- Подобные подарочные коробки существуют и в других городах, - рассказывает Наталья, - но уникальность нашего проекта в том, что у человека появляется выбор и он не ограничен во времени. Открыть перед близким человеком десяток потрясающих возможностей – это ли не сюрприз? Думаю, скоро клиенты смогут не просто покупать стандартный набор, а самостоятельно компоновать список желаний в одной ценовой категории. К тому же в наших планах принимать и индивидуальные заказы. В общем, все зависит от желаний людей – будут мечты, будут и их исполнения.