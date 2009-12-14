Ларец желаний осуществит мечты уфимцев

- Однажды моей подруге подарили коробочку с набором всевозможных флаеров, которые включали в себя и экстремальные, и повседневные развлечения, - рассказывает руководитель проекта Наталья Пестравская. – И в голову пришла мысль: почему бы не исполнять желания? У многих есть мечта, но осуществить ее не хватает времени, силы воли, а порой и смелости. Теперь же множество удовольствий собрано воедино. Здесь и походы в спа-салон, различные виды массажа, коуч-сессия, прыжки с парашютом, зорбинг, стрельба из арбалета и даже пилотирование самолета.
Для тех, кто уже исполнил свою мечту, открыт «Клуб исполнения желаний». На специальном сайте в интернете каждый осчастливившийся может выплеснуть эмоции и сделать фотоотчет. Членам клуба каждый месяц будет предлагаться исполнить одно желание.
- Подобные подарочные коробки существуют и в других городах, - рассказывает Наталья, - но уникальность нашего проекта в том, что у человека появляется выбор и он не ограничен во времени. Открыть перед близким человеком десяток потрясающих возможностей – это ли не сюрприз? Думаю, скоро клиенты смогут не просто покупать стандартный набор, а самостоятельно компоновать список желаний в одной ценовой категории. К тому же в наших планах принимать и индивидуальные заказы. В общем, все зависит от желаний людей – будут мечты, будут и их исполнения.
Проект «Желание в кубе» стартовал около недели назад и пока по всем крупным торговым центрам столицы распространено около трех тысяч сине-красных коробочек. Значит, столько желаний и сбудется.
Какой подарок подарить – личное дело каждого. Самое главное - знать, что подарок запомнится надолго.
Алина НИЛОВА.