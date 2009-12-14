mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ларец желаний осуществит мечты уфимцев

14 декабря 2009, 04:11
С надоевшими подарками, которые давно перестали быть сюрпризами, не стали мириться авторы нового проекта «Желание в кубе». Все просто: мужчине нужно выбрать синюю коробку, а даме - красную. Ларчик хотя и невелик, но вмещает аж десять желаний, одно из которых может осуществиться. Вы дарите любимому коробочку, после чего он мечется между возможными вариантами.

- Однажды моей подруге подарили коробочку с набором всевозможных флаеров, которые включали в себя и экстремальные, и повседневные развлечения, - рассказывает руководитель проекта Наталья Пестравская. – И в голову пришла мысль: почему бы не исполнять желания? У многих есть мечта, но осуществить ее не хватает времени, силы воли, а порой и смелости. Теперь же множество удовольствий собрано воедино. Здесь и походы в спа-салон, различные виды массажа, коуч-сессия, прыжки с парашютом, зорбинг, стрельба из арбалета и даже пилотирование самолета.

Для тех, кто уже исполнил свою мечту, открыт «Клуб исполнения желаний». На специальном сайте в интернете каждый осчастливившийся может выплеснуть эмоции и сделать фотоотчет. Членам клуба каждый месяц будет предлагаться исполнить одно желание.

- Подобные подарочные коробки существуют и в других городах, - рассказывает Наталья, - но уникальность нашего проекта в том, что у человека появляется выбор и он не ограничен во времени. Открыть перед близким человеком десяток потрясающих возможностей – это ли не сюрприз? Думаю, скоро клиенты смогут не просто покупать стандартный набор, а самостоятельно компоновать список желаний в одной ценовой категории. К тому же в наших планах принимать и индивидуальные заказы. В общем, все зависит от желаний людей – будут мечты, будут и их исполнения.

Проект «Желание в кубе» стартовал около недели назад и пока по всем крупным торговым центрам столицы распространено около трех тысяч сине-красных коробочек. Значит, столько желаний и сбудется.

Какой подарок подарить – личное дело каждого. Самое главное - знать, что подарок запомнится надолго.

Алина НИЛОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48