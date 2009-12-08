Сын актера русской драмы продолжит династию

- Он никогда не говорил, что хочет стать актером, а тут не только успешно сдал экзамены, но и с удовольствием учится – не пропускает занятия и готов там до ночи оставаться, - удивляется Владимир. - Я, конечно, этим очень доволен.
Интересно, что в этот вуз Владимир Латыпов поступил ровно тридцать лет назад.
- Вообще все годы, заканчивающиеся на девятку, для меня очень счастливые, - признается он. - В 79-м я поступил в институт, в 89-м – женился, а в 99-м – получил высокое звание.
Владимира нисколько не смущает, что сын выбрал жестокую профессию, которая ко многим ее представителям была совсем не благосклонна.
- Полученное образование, несомненно, даст Макару путевку в жизнь, - размышляет актер. – Сын может и не играть на сцене, но тот факт, что он соприкоснулся с искусством, не может не радовать.