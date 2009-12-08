mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сын актера русской драмы продолжит династию

9 декабря 2009, 01:38
Владимир Латыпов выходит на сцену уже 26 лет. Один из ведущих актеров русского драм театра сегодня репетирует роль графа Орлова в мюзикле Кима Брейтбурга «Голубая камея». А в этом году сын актера Макар поступил на актерский факультет Уфимской академии искусств, что стало для отца полной неожиданностью.

- Он никогда не говорил, что хочет стать актером, а тут не только успешно сдал экзамены, но и с удовольствием учится – не пропускает занятия и готов там до ночи оставаться, - удивляется Владимир. - Я, конечно, этим очень доволен.

Интересно, что в этот вуз Владимир Латыпов поступил ровно тридцать лет назад.

- Вообще все годы, заканчивающиеся на девятку, для меня очень счастливые, - признается он. - В 79-м я поступил в институт, в 89-м – женился, а в 99-м – получил высокое звание.

Владимира нисколько не смущает, что сын выбрал жестокую профессию, которая ко многим ее представителям была совсем не благосклонна.

- Полученное образование, несомненно, даст Макару путевку в жизнь, - размышляет актер. – Сын может и не играть на сцене, но тот факт, что он соприкоснулся с искусством, не может не радовать.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44