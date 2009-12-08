Шевчук продвигает уфимскую команду экс-гитариста «ДДТ»

За вокал и гитары в группе отвечают Клим Егоров («БиКАР») и Радмир Газиев («Каменный гость»), на ударных сидит Игорь Богатырев («Польски шейк»), а на бас-гитаре играет участник первого состава «ДДТ» с 1980 по 1985 год Нияз Абдюшев. В конце 90-х он вместе с другим экс-участником «ДДТ» Рустемом Асанбаевым записал альбом «Пассажир», а в 2004-м вышел альбом Насти Полевой «Сквозь пальцы», где звучит бас-гитара Абдюшева. А с недавнего времени для меломанов открыт рок-клуб «Джимми» (экс-«Желтая субмарина»), в котором заправляет Абдюшев и Асанбаев - лидер-гитарист ритм-энд-блюзовой группы Boogie Band. Во время недавних гастролей в Уфе Шевчук посетил рок-клуб своих друзей. Накануне выступления музыканты «ДДТ» устроили там джем – играли свои любимые классические рок-хиты. Тогда, видимо, Юрий Шевчук и решил продюсировать уфимских музыкантов.