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Шевчук продвигает уфимскую команду экс-гитариста «ДДТ»

9 декабря 2009, 01:35
Рок-группу Dizzy Crowd можно часто услышать в ночных клубах столицы Башкирии. В одном из них на прошлой неделе музыканты представили несколько песен из нового альбома «Орнитология», который они записывали и сводили на студии Александра Сосновского. Кроме этого, артисты играли традиционную ресторанную программу: Gary Moore, Santana, Сreedence, Shocking Blue, The Police, Beatles, Bon Jovi.

За вокал и гитары в группе отвечают Клим Егоров («БиКАР») и Радмир Газиев («Каменный гость»), на ударных сидит Игорь Богатырев («Польски шейк»), а на бас-гитаре играет участник первого состава «ДДТ» с 1980 по 1985 год Нияз Абдюшев. В конце 90-х он вместе с другим экс-участником «ДДТ» Рустемом Асанбаевым записал альбом «Пассажир», а в 2004-м вышел альбом Насти Полевой «Сквозь пальцы», где звучит бас-гитара Абдюшева. А с недавнего времени для меломанов открыт рок-клуб «Джимми» (экс-«Желтая субмарина»), в котором заправляет Абдюшев и Асанбаев - лидер-гитарист ритм-энд-блюзовой группы Boogie Band. Во время недавних гастролей в Уфе Шевчук посетил рок-клуб своих друзей. Накануне выступления музыканты «ДДТ» устроили там джем – играли свои любимые классические рок-хиты. Тогда, видимо, Юрий Шевчук и решил продюсировать уфимских музыкантов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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