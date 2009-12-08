Коллекционируя открытки, компьютерщик Буравцов стал историком Уфы

- Не было ни одного случая, чтобы дети изрисовали или изорвали открытки, - признается Буравцов. - Так уж мы с супругой воспитали своих сыновей, что они очень уважительно относятся к вещам. Когда мальчишки были маленькими, я мог спокойно оставить на столе ящик с открытками, уйти на работу, и быть уверенным, что они останутся в целости и сохранности. Сейчас мои мальчишки настоящие мужчины – старшему, Сергею, - 34, а младшему, Евгению, – 32. Если Женя никогда не смотрел в сторону открыток, то Серега нет-нет, да и заглянет в какой-нибудь из ящичков, пока меня нет дома, - я это всегда замечаю. Со своей коллекцией ни за что не расстанусь, даже если предложат крупную сумму, - категорично заявляет пенсионер. - Пополнять ее буду до тех пор, пока ходят ноги.