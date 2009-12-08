Коллекционируя открытки, компьютерщик Буравцов стал историком Уфы

- Потом по направлению из родного Миньяра меня определили в Уфу, где я почти 35 лет проработал программистом на УМПО. Здесь же, в Уфе, встретил свою спутницу жизни. На мою малую родину мы с супругой Галиной Алексеевной выезжаем каждое лето, там у нас небольшой домик и сад, где мы любим работать.
Чтобы пересчитать все открытки собирателя, уйдут месяцы, поэтому за это дело он никогда не брался.
- Думаю, что их у меня перевалило за 30 тысяч, и это еще не предел, - говорит Владимир Николаевич. - Но главное для меня не количество, а сам процесс, некий азарт, который временами утихает, а потом возникает еще с большей силой.
Примечательно, что не так давно исполнилось 35 лет не только браку Буравцовых, но и увлечению Владимира Николаевича. И это не случайно: на хобби его подтолкнула супруга.
- По молодости я любила покупать тематические комплекты открыток: с картинами из собрания Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского и Пушкинского музеев, – рассказывает Галина Алексеевна. – Не сказать, что у меня их было очень много, но, видимо, достаточно, чтобы Володя так разошелся и «заразился» этой болезнью.
Открытки Владимир Николаевич находит повсюду: приобретает в книжных магазинах, заказывает в издательствах Самары и Москвы, в художественном музее Нижнего Новгорода, принимает в подарок от друзей, да и сам, если куда уезжал – ни разу не возвращался без вожделенных почтовых карточек.
В его коллекции можно отыскать открытки, начиная с 1898 года, заканчивая современностью, потому в квартире Буравцовых нет ни одной антресоли, которая не была бы занята ящичками с открытыми письмами. Причем, практически все экземпляры находятся в отличном состоянии.
- Это все потому, что я их бережно храню в конвертах, - поясняет Владимир Николаевич. – Открытки разложены у меня по тематике и помещены в длинные ящики, чтобы было проще отыскать нужную. Самые дорогие для меня те, которых нет у других коллекционеров.
У Буравцова множество открыток на любую тему, которая только может прийти в голову, но сам собиратель выделят для себя лишь несколько главных.
- Больше всего меня интересует история России с древнейших времен, пушкиниада, война 1812 года, изображения Уфы и уфимской губернии, - уточняет он. - В последнее время, я подбираю открытки с изображением памятников Пушкина во всем мире. Не все знают, сколько памятников Пушкина, например, у нас в Башкирии. Многим известны лишь уфимский бюст Пушкина, что стоит около Дома актера и памятник, находящийся в городе Салавате. Но они есть и в других уголках республики.
Три огромных альбома заняты открытками с изображением различных зданий и мест Уфы, которые дают представление о развитии и истории города. Неслучайно старинные виды столицы Башкирии из коллекции Буравцова украшают многие издания об Уфе.
- Некоторые из этой коллекции немного потерты - время ничего не щадит, - вздыхает собиратель. - Но когда музейщики просят меня предоставить открытки для очередной выставки с определенной тематикой, я никогда не отказываю. Чаще всего моя помощь необходима Аксаковскому музею, они мои постоянные «клиенты», также ко мне обращаются Национальный республиканский и другие музеи города. Я не люблю держать свою коллекцию под замком, мои открытки постоянно где-то работают.
«Буду собирать, пока ходят ноги»
Владимиру Николаевичу стоит лишь скользнуть взглядом по открытке, и он может с уверенностью сказать, какую ценность она представляет, а по бумаге определить, к какому времени относится.
- С советских времен у открыток поменялась бумага и, конечно, качество, - говорит он. - Самые жизнерадостные почтовые карточки с добрыми сюжетами начали появляться в послевоенные 50-е годы, когда страна с облегчением вздохнула после трагических лет. Ни одна из нынешних открыток не сравниться по доброте изображения с послевоенными.
По словам коллекционера, самые ценные открытки – это те, которыми в свое время воспользовались по назначению – заполнили и отправили по почте.
- Оборотная сторона дает дополнительную информацию: например, по почтовому штемпелю можно определить до какого года открытка издавалась, откуда ее послали, где и в какое время получили. Помимо этого, в тексте может рассказываться о месте, изображенном на карточке, а это весьма познавательно. Неслучайно открытки называют «визитными карточками времени».
Интересно, что юношеское увлечение превратило Буравцова в профессионального краеведа. Несмотря на то, что родился он в Челябинской области, с историей столицы Башкирии он знаком лучше, чем многие коренные уфимцы.
- Ко мне очень часто обращаются знакомые, если возникает какой-нибудь щекотливый вопрос по истории города. Часто ответ невозможно отыскать и в справочной литературе, а я, благодаря открыткам, быстро нахожу выход. А потом сам не могу нарадоваться на свое «детище».
Двое сыновей всегда почтительно относились к увлечению отца.
- Не было ни одного случая, чтобы дети изрисовали или изорвали открытки, - признается Буравцов. - Так уж мы с супругой воспитали своих сыновей, что они очень уважительно относятся к вещам. Когда мальчишки были маленькими, я мог спокойно оставить на столе ящик с открытками, уйти на работу, и быть уверенным, что они останутся в целости и сохранности. Сейчас мои мальчишки настоящие мужчины – старшему, Сергею, - 34, а младшему, Евгению, – 32. Если Женя никогда не смотрел в сторону открыток, то Серега нет-нет, да и заглянет в какой-нибудь из ящичков, пока меня нет дома, - я это всегда замечаю. Со своей коллекцией ни за что не расстанусь, даже если предложат крупную сумму, - категорично заявляет пенсионер. - Пополнять ее буду до тех пор, пока ходят ноги.
Анастасия ЖИЛКИНА.