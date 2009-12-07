Самое большее количество сериалов – на российском ТВ

- Мои коллеги-кинематографисты в ужасе: они не знают, что делать с массовыми скачиваниями фильмов из всемирной паутины. Представьте, что вы три года мечтаете о фильме, пять лет пробиваете деньги, два года его снимаете, а в кинотеатры ленту не берут, потому что она не конкурентноспособна. И вы надеетесь, что картину покажут по телевизору или на выпуск DVD, потому что вам необходимо возместить убытки. Но все просто качают ваш фильм и о каком-то заработке можно просто забыть. Очень хотелось бы, чтобы наши законодатели подумали об этом, потому что для художественной культуры все эти скачивания просто ужас. А скоро все мы будем носить экраны любого размера у себя в кармане в сложенном виде. За этим будущее. Весь мир идет к интерактиву, к тому, что мы будем составлять собственную сетку вещания на день или на час. Японцы уже идут по этому пути.