Самое большее количество сериалов – на российском ТВ

«Переключая каналы, народ отдыхает»
- Сегодня много говорится о модернизации общественной и политической системы, образования, об умной экономике и многом другом, - размышляет Даниил Борисович. - К сожалению, одна из основных драм, произошедших в 90-е годы, заключалась не в том, правильная или нет была приватизация, а в том, что была проведена политическая, социальная и законодательная революция. Однако не было произведено модернизации массового сознания. Мировоззренческой революции так и не произошло, она как будто отменилась. Причем политики до сих пор не понимают этой проблемы. Люди долгое время жили в условиях социализма, привыкли к тому, что за них отвечает государство. Но как жить, если в стране все поменялось, как совместить новые ценности и то, к чему ты привык.
- Чем именно не устроило послание?
- Оно во многом замечательное, но, к сожалению, доказывает, что люди у власти не понимают этой проблемы. Путин и Медведев много и точно говорят о человеке, о состоянии общества. Но наши лидеры говорят о человеке, как о предмете социальной государевой опеки, как будто бы люди - инвалиды, будто они сами не проектируют свою жизнь, не могут добиваться чего-то. Кроме того, людям, управляющим страной, кажется, что культура – это то, чем вы занимаетесь в свободное время. Но на самом-то деле культура – это гигантская сложнейшая система мотиваций, человеческого опыта, ценностная система. Культура – это далеко не только поход в театр или библиотеку. К сожалению, это широкое понимание культуры у нас пока не главенствует. Правда, впервые за последние 17 лет Медведев в своем послании произнес слова о культуре в широком смысле.
- Проблема в людях?
- Наш народ пока еще не адекватно воспринимает многие вещи. Например, 59 процентов россиян по данным на июль 2009 не доверяют друг другу. Все государственные институты и вовсе имеют уровень доверия менее 30 процентов. Общество не доверяет правоохранительной системе, милиции, парламенту, военным. Уровень недоверия - это серьезная драма для страны. Такое общество нельзя назвать современным, оно отсталое. Я постоянно получаю данные четырех главных социологических служб, которые ежемесячно опрашивают страну по самым разным вопросам. Надо сказать, что данные ужасающие. На начало 2009 года от 40 до 51 процента граждан нашей страны положительно относились к коррупции. Они считают, что коррупция позволяет хоть чего-то добиться. Как говорят бизнесмены: «Хоть как-то решать вопросы». Россияне, конечно, не одобряют коррупцию, но считают, что без нее нам было бы хуже. Эти данные говорят о нашем мировоззрении и культуре. По разным данным 2/3 нашей страны регулярно принимают или дают взятки. 60 процентов граждан не хотят, чтобы люди другой национальности, веры или традиций жили с ними рядом в одном доме или одном подъезде. То есть, когда речь заходит о толерантности в целом – все за, но в частности – против. Это очень плохие данные, говорящие о культурной нетерпимости.
- Как можно изменить ситуацию?
- Самый важный институт в современном обществе – это институт СМИ и в частности телевидения. ТВ полностью проектирует ваши представления о жизни и реальности. Газеты уже сейчас никто не читает, поэтому политики на них даже внимания не обращают. У ТВ три основных функции – информационная, познавательная и развлекательная. Но в действительности у него много десятков функций – от создания картины мира, до психотерапевтического эффекта. Перебирая кнопки, люди отдыхают. Именно поэтому телевидение должно действовать в интересах всего народа, а не только большинства, как полагают телебоссы. А как же меньшинство, образованные люди, которые не хотят смотреть программы «Максимум» или «Чрезвычайное происшествие»? Ведь у нас на экране 70 передач в неделю показывают насилие. В мире такого больше нигде не найдешь, любой канал, вроде НТВ, разорился бы на следующий день - общественные организации просто засудили бы такой канал.
«ТВ – на втором мете после электричества»
- Но ведь можно просто выключить телевизор?
- Современный человек не может этого сделать, он уверен, что тогда отключится от реальности. Через три года телевизор вообще будет в телефоне. В нашей стране первое место занимает телевизор. Граждане тратят на него четыре часа в сутки, лишь три процента населения не смотрит телевизор. Телевизор сегодня уступает по популярности только электричеству. Когда люди приходят домой, первым делом они включают свет, а затем - телевизор. Всем кажется, что если включен телевизор, значит они живы. Телевидение любит деньги. А заработать можно только через рейтинги. Между тем, максимальное количество людей привлекут насилие, смерть, знаменитости и болезни – все, что мы называем «желтизной». Мы абсолютные чемпионы мира по телесериалам – у нас в телепрограмме 70 названий в сутки, из пяти часов прайм-тайма 3 часа 40 минут занимают сериалы. Ни в одной стране вы такого не найдет – ни в Колумбии, ни в Мексике, ни в восточных странах. Это происходит, потому что люди нуждаются в мифологических объяснениях жизни.
- Проще переключиться на интернет?
- Мои коллеги-кинематографисты в ужасе: они не знают, что делать с массовыми скачиваниями фильмов из всемирной паутины. Представьте, что вы три года мечтаете о фильме, пять лет пробиваете деньги, два года его снимаете, а в кинотеатры ленту не берут, потому что она не конкурентноспособна. И вы надеетесь, что картину покажут по телевизору или на выпуск DVD, потому что вам необходимо возместить убытки. Но все просто качают ваш фильм и о каком-то заработке можно просто забыть. Очень хотелось бы, чтобы наши законодатели подумали об этом, потому что для художественной культуры все эти скачивания просто ужас. А скоро все мы будем носить экраны любого размера у себя в кармане в сложенном виде. За этим будущее. Весь мир идет к интерактиву, к тому, что мы будем составлять собственную сетку вещания на день или на час. Японцы уже идут по этому пути.
- Современное ТВ способствует примитивизации зрителя?
- Увлечение мистикой, экстрасенсами – все это вещи, построенные на доисторических, дорелигиозных страхах или вопросах, на которые люди до сих пор не получили ответы. Конечно, телевизор научился на этом зарабатывать и никто теперь его не остановит. Интеллектуальные передачи изгнаны с нашего ТВ. Нет у телебоссов желания заниматься просвещением, потому что это невыгодно.
- Что нас ждет в плане кинематографии?
- Я смотрю океан фильмов – примерно 200 в год. Ужасная работа, скажу я вам. Мы сильно критикуем американское кино, но штатовские фильмы разные, есть и очень хорошие. Например, сейчас в Москве идет фильм Джармуша «Пределы контроля» - это классика авторского кино. Фильм настолько хорош, что его и смотреть никто не будет. Но оттого, что мы поругаем американское кино, наше лучше не станет. Неслучайно они производят 600 фильмов, а мы 80, и не случайно русские фильмы практически нигде не идут. Чемпионами сегодня являются лишь «Русский ковчег» Сокурова и «Возвращение» Звягинцева. Но при этом Сокуров собрал 6-7 миллионов долларов, а «Титатник» – больше миллиарда долларов. Не так давно вышел фильм «Царь». В Каннах он смотрелся довольно бедно в контексте мировых фильмов в программе «Особый взгляд». Работа стереотипна и не поднимает многих проблем, связанных с личностью Ивана Грозного. Более дешевый фильм Лунгина - «Остров» - оказался гораздо более интересным.
- Какую оценку можете дать региональному ТВ?
- То, что я видел, гораздо лучше продукции федеральных каналов по многим параметрам. В провинции есть замечательные передачи - правильные, продуктивные, рассказывающие о людях. Главное, что они с другим духом – не московским.
Ксения ЛАПТЕВА.