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Презентация канала ДТВ-Уфа началась с кровопролития

7 декабря 2009, 02:42
В зал одного из уфимских ночных клубов, где состоялось представление, на стальной конструкции вывезли праздничный торт, обернутый фольгой. Зрители и сообразить не успели, как, разорвав обертку, из тележки выскочил лысый «мафиози» и точными выстрелами уложил ребят, вывезших сладкий презент. В воздухе запахло порохом. И вот уже на сцене остаются лежать трое в белых рубашках с растекающимися алыми пятнами. Зал перестает дышать, ожидая развязки.

- Поблагодарим профессиональных каскадеров, - обратился к публике ведущий вечера Павел Шатров. - Именно так и происходит на съемках самых остросюжетных сериалов, которые можно увидеть на ДТВ. Экшн реальности и есть главная интрига канала ДТВ.

Разогрев публику, Шатров уступил место гендиректору ДТВ-Уфа Азамату Хужахметову, который представил на зрительский суд новые проекты остросюжетного телевиденья.

Из новых программ в сетке вещания ожидается серия реалити-репортажей «Поступок» с Вячеславом Разбегаевым, шоу «Судиться по-русски» и «Двенадцать» с Андреем Ургантом, авторские расследования Олега Тактарова. В программе «Только правда» с помощью голосового детектора лжи съемочная команда исследует степень искренности и продавца в магазине, торгующего «свежей колбаской», и эстрадной звезды, орущей со сцены: «Мои дорогие, я люблю вас!». В «ГАИ: частные истории майора Кабанова» зрителя ждут захватывающие погони и аварии.

В топе программ ДТВ, к которым традиционно обращено пристальное внимание зрителя, - сериал «Бандитский Петербург», мультфильмы и «Голые приколы». «Криминальный» кусок пирога гости получили в виде ведущего Шатрова, выступившего в роли гангстера, а за эротическую составляющую отвечал известный уфимский иллюзионист Радик Исмагилов, во время выступления которого запретили фото и видеосъемку. Артист оригинального жанра появился перед публикой практически обнаженным: причинное место джентльмена прикрывала лишь фетровая шляпа, которая волшебным образом удерживалась на нем без помощи рук. Но на этом фокусник не остановился: под гогот дам и господ он водрузил на интимное место еще и бутылку вискаря.

- Наверное, все дамы не прочь иметь такого фокусника у себя дома, - съязвил Павел Шатров. – Но в России по пальцам можно пересчитать исполнителей этого трюка.

Весь вечер ведущий интриговал публику детективными историями, а тех, кто их умудрялся распутать, одаривал призами – настоящими кубинскими сигарами. Выигрывали в основном мужчины. Абсолютным Шерлоком Холмсом вечера признали уфимского промоутера Радмира Усаева.

Фокусник завораживал гостей ловкостью рук, девушки-танцовщицы в милицейской форме совсем не собирались штрафовать подвыпивших мужчин, а, напротив, приглашали их на зажигательные танцы. На танцпол девчонки увлекли и московских гостей, среди которых было замечено и начальство столичного канала.

Изюминкой вечера стало выступление рок-команды Dizzy Crowd, «отцов уфимского рок-н-ролла», как представил их ведущий. Под занавес вечера гости состязались в тире, играли в «Мафию» и танцевали под блюзовые хиты от уфимской команды.

Юлия ПЛЕХАНОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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