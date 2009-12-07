Презентация канала ДТВ-Уфа началась с кровопролития

В топе программ ДТВ, к которым традиционно обращено пристальное внимание зрителя, - сериал «Бандитский Петербург», мультфильмы и «Голые приколы». «Криминальный» кусок пирога гости получили в виде ведущего Шатрова, выступившего в роли гангстера, а за эротическую составляющую отвечал известный уфимский иллюзионист Радик Исмагилов, во время выступления которого запретили фото и видеосъемку. Артист оригинального жанра появился перед публикой практически обнаженным: причинное место джентльмена прикрывала лишь фетровая шляпа, которая волшебным образом удерживалась на нем без помощи рук. Но на этом фокусник не остановился: под гогот дам и господ он водрузил на интимное место еще и бутылку вискаря.