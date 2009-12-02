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Стоцкая вернулась к мужу

2 декабря 2009, 02:19
После года разлуки Настя и Алексей вновь живут вместе. С актером Алексеем Секириным Настя Стоцкая сошлась еще до начала звездной карьеры. Это потом уже Филипп Киркоров заприметил ее в «Театре Луны» у Сергея Проханова и пригласил на главную роль в мюзикл «Чикаго». Долгое время он продюсировал начинающую певицу. Настя порвала с покровителем под влиянием Алексея, после чего отправилась в самостоятельное плавание.

Семейная жизнь артистки протекала вполне счастливо: шесть лет назад она обвенчалась с Лешей. Возникшие между супругами проблемы связывают с резким взлетом карьеры Анастасии: по сути, она долгое время являлась «главной добытчицей» в доме. Молодые люди все чаще ссорились и в результате решили разъехаться.

Однако недавно дела у Секирина резко пошли в гору: его «счастливым билетом» стал персонаж Женя Степанов в популярном российском ситкоме «Счастливы вместе». Продюсеры все чаще стали предлагать ему роли. Только за последнее время он снялся в двух полнометражных фильмах - «Шут и Венера» и «Город соблазнов». Настя же после расставания с Алексеем так и не нашла, к кому «прибиться». Ее часто видели то в обществе актера Алексея Макарова, то дзюдоиста Дмитрия Носова.

После долгих раздумий певица решила вернуться к Леше, пишет ЭГ. И, судя по счастливым лицам этой пары, в их отношениях наступила полная гармония. По слухам, артисты всерьез задумались о рождении первенца.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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