Стоцкая вернулась к мужу

Однако недавно дела у Секирина резко пошли в гору: его «счастливым билетом» стал персонаж Женя Степанов в популярном российском ситкоме «Счастливы вместе». Продюсеры все чаще стали предлагать ему роли. Только за последнее время он снялся в двух полнометражных фильмах - «Шут и Венера» и «Город соблазнов». Настя же после расставания с Алексеем так и не нашла, к кому «прибиться». Ее часто видели то в обществе актера Алексея Макарова, то дзюдоиста Дмитрия Носова.