Олег Михайлищев: «Манеж – это математика, каждый день приходится решать задачки»

— Цирк затягивает, как в паутину, — говорит Михайлищев. — Обрастаешь цирковыми знакомствами, а это особая жизнь. И потом, мне нравится моя работа, ведь каждый день приходится решать сложные и, казалось бы, неразрешимые задачки. Например, за час до выступления расковалась лошадь, которой в джигитовке замены нет. Неподкованной ее на арену не выпустишь — она будет хромать и сбивать темп остальным. То есть за этот час мне нужно найти способ вернуть лошади подкову или снимать аттракцион с показа. В цирке женщинам, у которых наступили критические дни, оплачивают трехдневный больничный — а что делать, если в разгар представлений сразу у нескольких дам эта неприятность? В Екатеринбурге у меня был жуткий случай — во втором отделении номер со львами начался с трагедии. Лев неудачно прыгнул через голову дрессировщика и задел его одной лапой, полностью сняв скальп. Представление пришлось прекратить практически в самом начале, нашлись недовольные, которые потребовали деньги за билеты. Всех успокоил — они пришли на следующее представление по контрамаркам. А дрессировщика зашили, и даже новые волосы на голове у него выросли. В Израиле был интересный случай — пришла ко мне дама и потребовала 100 долларов за то, что она зацепилась за кресло и порвала юбку. Я сторговался с ней на 50 и отдал из своих личных денег. Все-таки престиж страны. Так что цирк это ежедневная математика, а я этот предмет еще в школе хорошо знал – вот и решаю до сих пор неразрешимые уравнения.