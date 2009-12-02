Максим: «Бабушка любит меня, а слушает Кадышеву»

«Фанаты дарят мне варенье и памперсы»
Выступление в «Огнях Уфы» она начала без лишних слов с самых раскрученных песен - «Мой рай», «Нежность», «Трудный возраст». Девушка обзавелась более интересными концертными нарядами и не так беспомощна в танцах, как прежде. Особенно бурно зрители реагировали на композицию «На радиоволнах», заваливая любимицу всевозможными подарками - игрушками и поделками. По традиции «Лучшую ночь» Максим посвятила своей дочке, не смогла отказать просьбам публики выйти на бис, а затем еще в течение сорока минут раздавала автографы.
- Плюшевый медвежонок на сцене – это талисман? – интересуемся у певицы.
- Нет, это подарок уфимских поклонников. Сегодня мне подарили замечательные подарки, сделанные своими руками. Для меня это очень важно, потому что человек старался, потратил время, вложил эмоции, а не просто сходил в магазин и купил. Это от души, от сердца, честно, а потому очень важно для меня. Все подарки я привожу домой. С тех пор, как у меня родился ребенок, происходят потрясающие вещи – ко мне на концерты стали ходить целыми семьями. Если раньше на выступления приходили только дети, подростки и влюбленные пары, то теперь они с собой даже бабушек берут. А уж старушки дарят мне все на свете. Наш народ, наверное, никогда не изменишь – России всегда будет «Полем чудес». Мне, как и Якубовичу, несут даже банки с вареньем, а недавно на сцену положили памперсы. Я очень удивилась, а оказалось, люди хотели подарить то, что мне действительно пригодится. Народ, конечно, в России потрясающий.
- Что делаете с таким количеством презентов?
- Все приношу домой, варенье и прочие вкусные вещи с удовольствием ем.
- О каком подарке мечтаете?
- О самолете, - смеется певица. – Даже если бы мне его предложили, я вряд ли приняла, потому что не умею его водить. Ну разве что с пилотом… Хотя при доме у меня нет взлетной полосы.
- Не боитесь приглашать на сцену фанатов?
- Я очень горда тем, что мои слушатели - адекватные люди, которых не нужно опасаться. Все, с кем я общалась, по-своему интересны: кто-то пишет стихи, кто-то потрясающе поет, у кого-то отличное образование. Мои слушатели меня саму многому учат. Когда я встречаю людей на улицах, мне всегда улыбаются, говорят приятные вещи.
- Что означает татуировка?
- Если честно, я сделала ее в 13 лет - после того, как мама пожурила брата за сделанное тату. Я пошла и сделала себе тоже. Рисунок оказался совершенно непонятным. В общем, прошло время, я повзрослела и захотела что-то другое, вообразив себя эдакой кошкой. Пришла к другу, который сообщил мне, что мордочка изображенного животного все равно будет похожа на своего хозяина. Я согласилась, и в итоге кошка так и не получилась – то ли это хорек, а может куница какая-то.
«Концерт в «Олимпийском» – это мой страшный сон»
- Перед Уфой у вас был концерт в Казани. Родители пришли на выступление?
- Естественно! На мой концерт они собираются за месяц. Мама вчера навертела совершенно сумасшедшую прическу, очень тщательно готовилась. Пришла даже бабушка. Она уже очень старенькая, но, тем не менее, доехала на общественном транспорте, отказавшись от автомобиля. Я была уверена, что бабушке будет слишком громко, но ошибалась - ей все понравилось.
- Павел Воля очень часто критикует ваших слушателей, крайне резко высказываясь об их умственных способностях…
- Однако у него в телефоне есть моя песня - сама слышала. А говорит он о моих поклонниках не всерьез - в шоу-бизнесе у них там шутки такие.
- Вы собрали «Олимпийский», а теперь какая цель?
- Об этом я не мечтала. «Олимпийский» – это мой страшный сон, просто какой-то кошмар. Нормального живого звука в спортивном комплексе быть не может. Те, кто там работали не под фанеру, подтвердят мои слова. Мне больше нравятся заведения, которые предназначены для живого выступления. Важно, чтобы люди близко тебя видели, услышали каждое слово - необходимо непосредственное общение, контакт, чтобы за руку можно было поздороваться, спеть что-то вместе. А в «Олимпийском» публика тебя практически не видит, а ты ее соответственно не чувствуешь. Не думаю, что чья-то мечта - это выступление в спорткомплексе. По крайней мере, нормальные артисты об этом не мечтают. О таких масштабах грезят только тот, кто смотрит на себя по телевизору и думает: «Ну, какой же я офигенный».
- Инсталляции из семейного альбома – это готовый клип или просто нарезки для концертов?
- Конечно же, это лишь концертный вариант. Таких клипов мы выпускать не будем, поскольку тема слишком личная. Я не хочу навязывать свою жизнь всем подряд, не желаю делать из себя культ личности. Показываю эти кадры только своим слушателям, тем, кому действительно интересно.
- На все концерты приглашаете инвалидов, как сегодня в Уфе?
- Они сами не представляют, сколько дают мне сил и пищи для размышлений. Своим присутствием они заставляют всех остальных жить и радоваться. Эти люди ходят на концерты и слушают музыку, а значит, никакой ограниченности у них нет.
- Вы опекаете леопардов в зоопарке. А людям помогаете?
- Я занимаюсь благотворительностью, но не считаю, что это нужно афишировать. История с леопардом вылезла наружу потому, что в зоопарке поставили табличку с надписью «леопарда опекает Максим». Я об этом знать ничего не знала и уж точно никакой таблички не заказывала. Если кому-то и помогаю, то это не значит, что нужно брать с собой телевидение и давать по этому поводу интервью.
«Могу жить только в сумасшедшей России»
- Деньги экономить умеете?
- Ой, у меня с этим просто какой-то кошмар. Все карманные деньги непонятно куда уходят, а я просто не помню, на что их потратила. Вот вроде бы рубли лежали в кошельке, а теперь, бац, и их нет. Я, кстати, часто теряю кошелек вместе с ключами и очками, поэтому, когда выхожу из дома, друзья и близкие всегда уточняют, все ли я взяла и ничего ли не забыла. Я страшная растеряша. Могу потратить деньги на вещь, которая мне покажется просто замечательной, а в итоге так ни разу ее и не надену.
- Чем занимаетесь, когда вас никто не видит?
- Ковыряюсь в носу. А если серьезно, писать песни получается только в одиночестве. В большом коллективе этого не удается.
- Хотели бы работать за границей?
- Знаете, я всегда очень ровно относилась к месту жительства и в итоге поняла, что могла бы жить в любой точке нашей страны, абсолютно в любом городе. А вот за границей не смогла бы. Иностранцы меня не понимают, я их не чувствую - мне непонятен их менталитет. Мы разные люди. Русские очень индивидуальны и отличаются от всех народов мира. Жаль, что многие этого не понимают. Чем больше мы ездим с гастролями по миру, тем больше я понимаю, что жить хочу только в нашей стране. Она, конечно, сумасшедшая, но моя.
- Из-за эпидемии гриппа концерты отменять не собираетесь, как сделали многие артисты?
- Будем честны: у многих артистов выступления отменяются из-за кризиса и невозможности собрать зал. Мне повезло: родился ребенок и какое-то время меня просто не было на сцене. Возможно, поэтому у меня нет проблем с продажей билетов. Но если я почувствую недомогание, то постараюсь защитить тех людей, которые приходят на концерты, чтобы никого не заразить.
- Исполнили мечту бабушки, познакомились с Надеждой Кадышевой?
- Нет, бабушка просто ненавидит меня за это, - хохочет певица. - Она все время спрашивает про Кадышеву, как она, что нового. Бабушка читает все статьи про нее, а мне даже и сказать-то нечего об этой артистке.
- Вы верующий человек?
- Да, иногда я исповедуюсь, но мне кажется, что от грехов избавиться невозможно. У нас в семье есть духовник - монах и священник, наш хороший друг. Иногда он приходит к нам в гости, или мы к нему в Рязань приезжаем. Бывает проводим благотворительные концерты, потому что у него своя школа. Я, конечно, не настолько верующая, чтобы соблюдать все традиции. Бог един – это мое главное верование. Неважно, какого ты вероисповедания, все религии так или иначе несут что-то хорошее. Главное, чтобы вера была у каждого человека.
Ксения ЛАПТЕВА.