Максим: «Бабушка любит меня, а слушает Кадышеву»

- Нет, это подарок уфимских поклонников. Сегодня мне подарили замечательные подарки, сделанные своими руками. Для меня это очень важно, потому что человек старался, потратил время, вложил эмоции, а не просто сходил в магазин и купил. Это от души, от сердца, честно, а потому очень важно для меня. Все подарки я привожу домой. С тех пор, как у меня родился ребенок, происходят потрясающие вещи – ко мне на концерты стали ходить целыми семьями. Если раньше на выступления приходили только дети, подростки и влюбленные пары, то теперь они с собой даже бабушек берут. А уж старушки дарят мне все на свете. Наш народ, наверное, никогда не изменишь – России всегда будет «Полем чудес». Мне, как и Якубовичу, несут даже банки с вареньем, а недавно на сцену положили памперсы. Я очень удивилась, а оказалось, люди хотели подарить то, что мне действительно пригодится. Народ, конечно, в России потрясающий.