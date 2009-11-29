Победителем башкирского танцевального фестиваля стало местное «дитя порока»

Конкурсные номера были представлены в трех номинациях: бальный, современный и эстрадный танцы. Лучшими балльниками жюри признало два ансамбля – салаватскую «Весну» и стерлитамакский «Фламинго». Лучшими коллективами современного танца арбитры назвали танцевальный проект из Оренбурга «Иные» и уфимскую команду «Своими ногами». Награждая эстрадников, жюри заморачиваться не стало и осчастливило их аж девятью первыми местами, не отдав никому ни второго, ни третьего. Одним из победителей стал свободный балет Ивана Фалькина «Без комментариев» из Октябрьского. Руководитель, назвавший коллектив в свою честь, каждый фестиваль старается поразить публику эпатажными танцевальными номерами. Не обманул он зрительских ожиданий и на этот раз. Худосочный танцовщик появился на сцене под песню из репертуара Бритни Спирс в обтягивающих красных шортах из лакэ и сапогах-чулках. Парень манерно прохаживался по сцене и так активно работал бедрами, что даже девушки на его фоне казались менее женственными. Но особенно танцору Фалькину удавались неприличные Шутливый танец с ярко выраженным эротическим подтекстом зрители восприняли очень бурно – аплодировали и верещали, словно на вечеринке в стрипклубе. В другой раз Иван вышел на сцену во вполне себе солидном мужском пиджаке, правда танцор не удержался и украсил его со всех сторон роскошными розовыми бантами. Создалось впечатление, что башкирскому танцору не дают покоя лавры Бориса Моисеева. По крайней мере, у стареющей звезды появился последователь. И не где-нибудь, а в нашей республике.