Иностранности. В Башкирию заграничные студенты привозят даже посуду

- Иностранцы, несомненно, видят в России перспективы для развития и создания собственного бизнеса и даже задумываются о том, чтобы остаться здесь после окончания вуза. Конечно, индусы, не привыкли к нашему суровому климату, но зато в Уфе есть прекрасная возможность поработать в области фармацевтики и впоследствии стать хорошими специалистами. Такая перспектива студентов медицинского университета очень привлекает. Китайцы тоже не прочь попробовать свои возможности в России. Европейцы же наоборот рассматривают пребывание в нашей стране исключительно ради получения жизненного опыта, практики в языке и изучения нашей культуры, но оставаться в России навсегда не торопятся. Тем не менее, многим европейцам очень нравится Уфа, и, в отличие от Москвы и Питера, они считают столицу Башкирии спокойным и размеренным городом.