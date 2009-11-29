Иностранности. В Башкирию заграничные студенты привозят даже посуду

- В работе с иностранными студентами, как и с русскими, есть своя специфика, - рассказывает преподаватель. - Нашим ребятам преподавать, конечно, интереснее, поскольку русский язык для них родной, и они интересуются его тонкостями, деталями, а на лекциях порой разворачиваются целые дискуссии. С иностранцами же занятия проходят совсем по-другому, но тоже не менее увлекательно, ведь зачастую первокурсники знают по-русски лишь два-три слова, а преподаватель должен научить их не только изъясняться на бытовом уровне, но и сделать все для того, чтобы они могли свободно изучать вузовские предметы.
- Иностранцы не жалуются, что русский – один из самых сложных языков?
- На самом деле он не такой уж и тяжелый – все зависит от профессионализма преподавателя. Базовый курс языка ребята осваивают за три года, а для хорошего бытового уровня достаточно двух лет. Если студент учил русский у себя на родине, то при желании он сможет неплохо изъясняться уже через год интенсивного обучения. Как правило, иностранные студенты очень активны и легко воспринимают материал. Русский язык им интересен и главное – нужен.
- Проблем в общении с преподавателями и студентами у них не возникает?
- К профессорам иностранцы относятся очень уважительно, порой это проявляется даже в мельчайших деталях. С однокурсниками, как правило, они быстро находят общий язык. Русские студенты проявляют большой интерес к своим будущим иностранным коллегам. Но, к сожалению, иногда встречаются и не толерантные люди, которые позволяют себе отпускать неприятные комментарии в адрес представителей других стран. За таких студентов мне бывает очень стыдно.
- В чужой стране им приходится тяжело в бытовом отношении?
- Они никогда не забывают про свою родину и соблюдают национальные традиции, отмечают все праздники. Индусы, например, соблюдают посты, готовят только национальные блюда. К русской кухне студенты так и не привыкли, и, за исключением, пожалуй, блинов и выпечки, не приемлют нашу пищу. Иногда во время большой перемены они возвращаются в свои комнаты и слушают индийскую музыку. Даже мелодии звонков на мобильных телефонах только национальные. Им нравятся любые мелочи, напоминающие о родной стране. Интересно, что в общежитии они пользуются исключительно своей посудой, привезенной из дома.
- Многие из выпускников желают остаться в Башкирии?
- Иностранцы, несомненно, видят в России перспективы для развития и создания собственного бизнеса и даже задумываются о том, чтобы остаться здесь после окончания вуза. Конечно, индусы, не привыкли к нашему суровому климату, но зато в Уфе есть прекрасная возможность поработать в области фармацевтики и впоследствии стать хорошими специалистами. Такая перспектива студентов медицинского университета очень привлекает. Китайцы тоже не прочь попробовать свои возможности в России. Европейцы же наоборот рассматривают пребывание в нашей стране исключительно ради получения жизненного опыта, практики в языке и изучения нашей культуры, но оставаться в России навсегда не торопятся. Тем не менее, многим европейцам очень нравится Уфа, и, в отличие от Москвы и Питера, они считают столицу Башкирии спокойным и размеренным городом.
Ксения ЛАПТЕВА.