«А-студио» спели для блокбастера Бекмамбетова

- Мы тоже в некоторой степени супергерои - всегда готовы прийти на помощь людям, и для нас честь принять участие в картине, над созданием которой работает такой талантливый человек, мой земляк, Тимур Бекмамбетов, - говорит лидер «А-студио» Байгали Серкебаев. - Я посмотрел рабочий материал, фильм очень динамичный, яркий, как и наша песня: она драйвовая, с мощным энергетическим посылом, даже в некотором смысле брутальная и агрессивная. Но в середине трека есть очень светлая инструментальная часть, словно луч в черном небе - так же, как и душа героя фильма среди окружающего зла.