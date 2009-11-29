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«А-студио» спели для блокбастера Бекмамбетова

29 ноября 2009, 22:19
Группа закончила работу над записью песни «Черная молния» - главной темы к одноименному фильму режиссера Александра Войтинского. Продюсером картины, выходящей на широкий экран 31 декабря, выступил режиссер «Дозоров».

- Мы тоже в некоторой степени супергерои - всегда готовы прийти на помощь людям, и для нас честь принять участие в картине, над созданием которой работает такой талантливый человек, мой земляк, Тимур Бекмамбетов, - говорит лидер «А-студио» Байгали Серкебаев. - Я посмотрел рабочий материал, фильм очень динамичный, яркий, как и наша песня: она драйвовая, с мощным энергетическим посылом, даже в некотором смысле брутальная и агрессивная. Но в середине трека есть очень светлая инструментальная часть, словно луч в черном небе - так же, как и душа героя фильма среди окружающего зла.

В основе сюжета картины лежит история московского студента Димы Майкова, который получает в подарок от отца старую «Волгу». Машина умеет летать, предоставляя молодому человеку огромные возможности и выбор, как эти возможности использовать. Дима превращается в супергероя, защитника города и таинственного борца со Злом.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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