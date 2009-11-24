В Уфе Моисеев признался, что сменил ориентацию

- Сейчас многие артисты отменяют выступления из-за эпидемии гриппа, но думаю, что вы не особо расстраиваетесь, - приветствовала звезда зрителей в «Огнях Уфы». - А вот если бы Борюська где-нибудь застрял, это было б обидно. Потому я на гастролях в Ижевске не пожалел свою задницу и сделал прививку. Но подставил ее только под укольчик – я ведь не педик! Иду на концерт, а ноги подкашиваются. И на выступлении я так расчувствовался, что я встал на колени и стал признаваться дамам в любви. Директор ДК даже «скорую» вызвать хотела – подумала, что со мной что-то не то.