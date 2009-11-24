В Уфе Моисеев признался, что сменил ориентацию

Падший ангел
- Сейчас многие артисты отменяют выступления из-за эпидемии гриппа, но думаю, что вы не особо расстраиваетесь, - приветствовала звезда зрителей в «Огнях Уфы». - А вот если бы Борюська где-нибудь застрял, это было б обидно. Потому я на гастролях в Ижевске не пожалел свою задницу и сделал прививку. Но подставил ее только под укольчик – я ведь не педик! Иду на концерт, а ноги подкашиваются. И на выступлении я так расчувствовался, что я встал на колени и стал признаваться дамам в любви. Директор ДК даже «скорую» вызвать хотела – подумала, что со мной что-то не то.
Публика, ожидавшая привычного педалирования «голубой» темы, благодарно похохотала.
- Тут один мужик так смеется, что аж слезы вытирает, - молниеносно отреагировал Боря. - Ты давай, поспокойнее, а то Галкин увидит, как ты ржешь на моем концерте, и мне придет пи…ц.
Моисееву снова сделали кассу дамы среднего возраста, на которых Моисеев имеет просто магическое влияние. Борис в долгу не остался и каждой поклоннице, подносившей букет, томно шептал: «Ты красивая», да так проникновенно, что ни у одной из них не возникло сомнения в собственной прекрасности. Звездный комплимент так завел одну из фанаток, что дама пустилась в пляс прямо в проходе, отказываясь возвращаться на место. Причем отжигала она не только под ритмичные хиты «Звездочка», «Черный бархат», «Петербург-Ленинград», но и под трагичную «Глухонемую любовь», не особо располагавшую к танцевальным па.
- Сумасшедшая, сядь на место, ты мешаешь другим, - наконец не выдержал раздраженный певец. Приказание кумира дама выполнила беспрекословно.
В первых рядах расположились пузатые бизнесмены, прикупившие отнюдь не дешевые билеты на шоу по настоянию своих не менее пышнотелых дам. Правда, очень скоро пожалели, что были столь щедры. Моисеев, именуя их исключительно «буржуями», заставлял вальяжных випов поддерживать его аплодисментами и не переставал весь концерт их провоцировать. Выбрав жертву - тучного мужичка, наблюдавшего за попсовым спектаклем полулежа в кресле перед самым носом артиста, эпатажная звезда начала игриво ему подмигивать. Пунцовый от стыда зритель лишь брезгливо отворачивался, кое-как досидев до конца концерта.
И хотя пестрые наряды на Моисееве можно увидеть все реже и реже – преобладает все больше черно-белая гамма – фасоны концертных платьев по-прежнему будоражат зрительское воображение. На один из номеров Борис вышел в высоченной фаллообразной шляпе, в модных трико с мотней до колен и желтых очках, будто позаимствованных у Элтона Джона. Правда, теперь артист подбирает одежду попросторнее, но до неприличия раздувшееся брюхо скрыть ему все равно не удается. Недаром Борис попал в список располневших звезд шоу-бизнеса, заняв в неутешительном рейтинге шестую строчку.
Божий человек
Танцевальную несостоятельность артиста, взмокшего от пота, прикрывал блистательный балет, которым Моисеев по праву гордится. А на этот раз Борис представил публике еще и французского танцовщика-акробата Алана Рива и Ольгу Ланскую, которых назвал звездами цирка Du soleil.
Правда, непонятно, какой цирк потерпит отсутствие артистов труппы, которые вдруг отправились с российским певцом на провинциальные гастроли. Пофантазировать эпатажная звезда действительно любит. Недавно, например, певец заявил охочим до сенсаций журналистам, что собирается сделать шоу с Элтоном Джоном и показать его в российской глубинке. А еще рассказал о скорой свадьбе с американской бизнес-леди Адель Михалюк, с которой, по его собственному признанию, «живет уже десять лет». Так же несколько лет назад Моисеев придумал себе сына. Назвал его Амадеусом, сделал глухонемым и поселил подальше – в Польше. Но со временем эта байка так надоела самому автору, что Борис решил с незаконнорожденным отпрыском покончить – на недавней пресс-конференции с улыбкой заявил, что «сын умер».
В Уфе к привычным возгласам – «Балкончик! Партерчик!» – артист решил добавить местного колориту:
- Я безумно рад, что снова нахожусь в Башкирии, на реке Белой, на которую бегал купаться еще мальчишкой. Я ведь детство провел в местной деревне… - вдруг запамятовал название Борис, хотя подробно рассказывал журналистам о своем уфимском детстве еще в прошлый свой приезд.
- Васильевка, - напомнила артисту самая известная светская хроникерша Уфы.
- Написали уже? – искренне поразился Моисеев. – Вот суки.
В остальном прошедшее шоу напоминало выступление двухлетней давности: звучали те же фонограммы, а певец все так же не мог в них попасть, забывая слова. Удивило другое: в творчестве артиста совершенно неожиданно появились христианские мотивы. Видимо, пришло время Боре подумать о вечном. Так что теперь он вовсе не «дитя порока» или «падший ангел», как представлял себя в ранних песнях, и не «исчадие ада», как окрестили его религиозные фанатики, а «божий человек». Именно таким титулом наградил артиста Илья Резник, написавший текст для композиции «Юродивый».
«Я пасынок для родины, я нищий, я юродивый, как говорится, божий человек», - трагично чеканил фразы Боря, а в руках его только креста и не хватало. Такой патетики от фрика с тридцатилетним сценическим стажем никто не ожидал. Три года назад Моисеев получил звание заслуженного артиста России, но по-прежнему называет себя изгоем, ведь против концертов певца все так же выступают и мусульмане, и православные во многих российских городах. Моисеев даже пошел на отчаянный шаг – стал членом «Единой России», однако это не помогло: гонения не прекратились, а поддерживать певца однопартийцы поостереглись, не желая рисковать репутацией.
Ашир МУРАДОВ.