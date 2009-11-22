Растроение личности. Успех уфимскому мюзиклу обеспечат дублеры

Полный Брейтбург
Этот тандем создал немало хитов для звезд отечественной сцены. А теперь оба за компанию стали продюсерами уфимского шоу.
- Мюзиклы сегодня идут в разных городах России: порой мы не всегда информированы о локальных постановках, - замечает Брейтбург. – Одни основаны на поп-музыке, другие – опираются на классику, что сужает аудиторию. У нас с Кареном наработаны связи, есть свои люди на радио и ТВ, потому об уфимской постановке узнает максимальное количество людей по всей стране. Отдельные сингловые номера «Камеи» могут исполняться вне сцены.
Ким Александрович уверяет, что им двигала не жажда наживы, а, в первую очередь, желание творческой самореализации.
- Те деньги, которые мы потратили, обязательно вернутся, - полагает композитор. - Я верю в самоокупаемость этой истории. Не сразу, но года через два-три, если мюзикл будет хорошо принят публикой. Спектакли порой играют по пять-десять лет. На Бродвее, к примеру, «Кошек» уже тринадцатый год прогоняют. Не обольщаюсь на этот счет, но думаю, что «Камея» вернет вложенные средства и руководству театра, и мне.
Мюзикл, как на заводском трехсменном производстве, планируют удерживать на сцене силами трех составов. Оба главных героя – и граф Орлов и княжна Тараканова страдают «растроением личности». Главную женскую партию в разные дни исполняют актриса русской драмы Анна Бурмистрова, вокалистки Ирина Звягина и Айгуль Кинзебулатова. А за героя-любовника поют один из ведущих актеров русской драмы Владимир Латыпов, клавишник джаз-квартета «Четыре полюс» Руслан Воротников и Константин Китанин, которого пишущая братия знает, как своего коллегу.
Для солистов мини-презентация в одном из уфимских клубов стала своего рода «генеральной репетицией», а для создателей - уникальной возможностью оценить проделанную работу по реакции публики. Айгуль Кинзебулатова вышла с главной партией княжны Таракановой «Плачь - не плачь». В этот момент княжна находится в Петропавловской крепости, думая, что любимый ее предал. Но она уверена, что любовь ее спасет:
Стынет небо в темных окнах,
Серый сумрак, черный дождь.
И от слез душа промокла
Вся насквозь
Судя по оглушительным овациям, песня претендует стать хитом.
- Когда я писал либретто, пытался чтобы мотивы и характеристики персонажей перекликались с фольклорными, романсовыми интонациями, – рассказывает Кавалерян. - Но в то же время «Камея» - вполне европейский и американский мюзикл, скроенный по канонам жанра.
Номер «Флюгер», в котором участвует 24 актера, на маленькой сцене смотрелся немного неуклюже. Солировал актер русского драмтеатра Тимур Гарипов, исполняющий роль злодея Шустова, который только и делает, что гадит главным героям.
Неопытных артистов второго плана ведущий Павел Шатров учил возвращаться на поклон: «Учитесь благодарить публику. Это же ваше будущее!». Выступали пока - кто во что горазд: костюмы, которые будут готовы в декабре, обещают быть роскошными. Финал мюзикла создатели держат в секрете, возможно трагическая история княжны Таракановой будет переписана на новый лад.
Муза из музучилища
На презентации Брейтбурга сопровождала супруга, а по совместительству музыкальный руководитель постановки, Валерия, известная в Уфе под фамилией Молодцова. Здесь она преподавала вокал в училище искусств, восемь лет назад уехала в столицу и теперь учит эстрадно-джазовому пению студентов московского училища. Но уфимскую училку легко можно было узнать по ультра-коротким блондинистым волосам, экстравагантному наряду и высоченным каблукам.
- Во время первого «Народного артиста» я сидел за режиссерским пультом, - вспоминает Брейтбург. - Меня практически не было на телеэкране: занимался продюсированием, за три месяца успел сделать больше ста песен. Тогда мне значительно помогла будущая супруга Валерия. Она была педагогом по вокалу «Народного артиста». Практически все из ребят сегодня остались на плаву. Это и Марина Девятова, и Чумаков, и Панайотов - люди талантливые, одаренные, отобранные не по принципу финансирования. И этим конкурс «Народный артист» положительно отличается от других подобных проектов. Сегодня создавать новые песни меня вдохновляет только супруга.
В том, что номера уфимского мюзикла полны энергетики, видимо заслуга Валерии, благотворно повлиявшей на супруга.
- К тому же провинциальные артисты часто в лучшую сторону отличаются от столичных, - высказала свое предположение Валерия. - В небольших городах исполнители выкладываются по полной, каждый раз играют, как будто в последний. А все потому, что в глуши огромный запас нереализованных творческих сил. Потому, когда приезжаю на родину, получаю огромное удовольствие от работы с ребятами, которые не только талантливы, но и у них совершенно невероятная отдача. Может быть, это особенность нашего края, людей, в которых очень много заложено, и нет им возможности выразить это на протяжении многих лет. Надеюсь, на премьерных показах это будет продемонстрировано ярко и остро.
По словам Брейтбурга, все песни, впервые прозвучавшие и понравившиеся слушателям в провинции, как правило, становились хитами.
- Если композиция настоящая, ее будут слушать и во Владивостоке, и в Кемерово, и в Москве, - считает композитор. - В мюзикле задействованы местные таланты. Иногда публика к своим относится предвзято. А ведь все участники проекта «Народный артист», что называется «понаехали тут»: Панайотов - из Запарожья, Чумаков - из Тюмени, Гоман - из Мурманска. Большинство ребят меняет место жительства в поисках счастья, но в звезды пробиваются самые талантливые.
Одного такого провинциального певца из Белоруссии, победителя «Народного артиста-2», а ныне успешного исполнителя, москвичи привезли с собой. Руслан Алехно, выступивший на разогреве у местных артистов, поспешил в очередной раз наговорить комплиментов благодетелям.
- Если б не Ким Саныч, выступать бы мне сейчас в каком-нибудь ресторане родного Бобруйска, - смахнул благодарную слезу смазливый парень.
Кавалерян ордена славы
Поэта-песенника на вечере спросили о работе над саундтреком к «Возвращению мушкетеров», но об этой проходной работе Карен Артаваздович говорить не захотел:
- Последняя моя удача - это мюзикл «Голубая камея», - отрезал Кавалерян. - Сочинить песню о любви, да так, чтобы это слова ни разу в композиции не прозвучало - это дорогого стоит. Одна из таких удач – работа вместе с Крисом Кельми. 20 лет назад я написал текст к его песне «Ночное рандеву». А слово «любовь» употреблять было нельзя, ведь это же рок-музыка, а не слащавая попса.
И тут, как будто в подтверждение его слов, Алехно затянул в микрофон: «Это пришла к нам любовь сама, нет больше слова «нельзя»». Публика, выросшая на «шоколадном зайце» вряд ли слышала «Зайца в облаках» и точно не знала о рок-прошлом Брейтбурга, создавшего коллектив «Диалог» и когда-то творившего композиции-протесты.
За плечами Карена Кавалеряна – около восьми сотен песен на русском и английском языках, написанных для звезд первого эшелона - Пугачевой, Леонтьева, Долиной, Валерии, Киркорова, групп «Машина времени», «Браво» «Рок-ателье». Поэт-песенник шесть раз в качестве автора композиции участвовал в конкурсе «Евровиденье», представляя пять разных стран. Вместе с композитором Николаем Арутюновым Кавалерян написал гимн Олимпийских игр Сочи-2014.
Карен стал автором песен и группы «Парк Горького», которая первая из советских команд оказалась за рубежом. В 89-м чуть не дотянули до золотого тиража, продав в Америке почти 500 тысяч копий пластинки. С хитами Кавалеряна «Парк Горького» попадал в чарты наряду с Бон Джови. Для поэта этот прорыв более серьезное событие, нежели нынешнее «Евровидение».
- Universal – это другая весовая категория, солиднее всех этих «Евровидений» вместе взятых, - отмечает он. - Там конкуренция несопоставима. Из 50 участников европейского песенного конкурса аналогичный контракт за последние десять лет не сможет заключить никто.
- Самый главный процесс становления песни – это ее запись, - рассказывает Брейтбург. - Если ты имеешь дело с молодым певцом, который себя ищет, у тебя есть навыки продюсирования, то ты в состоянии подсказать, как спеть. У мастера есть уже своя, найденная трактовка. Когда я работал с «народными артистами», приходилось высказывать комментарии во время записи, концертов. Когда записываем Ларису Долину, пожелания высказываются, но это уже в равной весовой категории. Иногда бывает так, что хороший исполнитель становится третьим участником, соавтором песни. И от него зависит успех произведения.
Юлия ПЛЕХАНОВА.