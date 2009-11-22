Растроение личности. Успех уфимскому мюзиклу обеспечат дублеры

- К тому же провинциальные артисты часто в лучшую сторону отличаются от столичных, - высказала свое предположение Валерия. - В небольших городах исполнители выкладываются по полной, каждый раз играют, как будто в последний. А все потому, что в глуши огромный запас нереализованных творческих сил. Потому, когда приезжаю на родину, получаю огромное удовольствие от работы с ребятами, которые не только талантливы, но и у них совершенно невероятная отдача. Может быть, это особенность нашего края, людей, в которых очень много заложено, и нет им возможности выразить это на протяжении многих лет. Надеюсь, на премьерных показах это будет продемонстрировано ярко и остро.