Положение о рекламной акции «Счастливый билет»

1. Общие положения
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
Организатор Акции – Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики Башкортостан (далее – ГУП «Башавтотранс» РБ)
ОГРН 1020202765989
ИНН 0275026324/ КПП 025250001
Юридический адрес: 450052, г. Уфа, ул. К.Маркса, 35
Телефон: (347) 272-71-66, 273-54-41
р/с 40602810800000000001
в Филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Акция – Акция «Счастливый билет», проводимая в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами.
Победители Акции - Участники Акции, которые в соответствии с настоящими Правилами будут признаны Победителями Акции, и вправе получить от Организатора Акции призы.
Призы – Телевизор (4 шт.), кухонный комбайн (4 шт.), ноутбук (4 шт.), MP-3 плеер (4 шт.). Итого 16 призов
1.2. Акция проводится в целях увеличения пассажирского потока в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ, увеличение лояльности к крупнейшему перевозчику пассажиров РБ.
1.3. Объявление Победителей Акции, которые вправе получить от Организатора Акции призы, осуществляется в эфире Русское Радио Уфы 5, 12, 19 и 26 декабря 2009 года.
1.4. Место проведения Акции – Акция проводится на территории города Уфа.
1.5. Срок проведения Акции – Акция проводится с 3 декабря 2009 года по 24 декабря 2009 года включительно.
В акции участвуют билеты, полученные за период, начиная с 23 ноября 2009 года по 23 декабря 2009 года.
1.6. Акция проводится среди пассажиров, совершивших поездки в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ на маршрутах городского сообщения г.Уфы (далее – Пассажиры).
2. Участники Акции
2.1. Участником Акции может стать любое физическое лицо - гражданин РФ, зарегистрированный в г. Уфе, достигший возраста 14 лет, который:
- совершает поездки в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ, желает стать Участником Акции и вправе получить Приз, присуждаемый в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами;
- понимает условия и последствия своих действий и соответствующие положения, установленные настоящими Правилами.
2.2. Каждый Участник Акции:
- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;
- в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период проведения Акции должен сообщить свое подлинное имя;
- должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
2.3. Лицо, желающее стать Участником Акции, должно в срок и в порядке, которые определены Правилами,
- выслать в адрес Организатора Акции проездные билеты (талоны), полученные ими от кондуктора или водителя автобуса при оплате проезда, Сообщить о себе следующие сведения: полностью свою фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон.
2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Акции и получением Приза, берет на себя обязательства по оплате всех предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных с получением приза.
2.5. Участвуя в Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также согласие с тем, что его добровольно предоставленные персональные данные могут быть использованы Организатором Акции по своему усмотрению с разрешения Участника Акции.
2.6. Иные лица, в том числе лица, признанные судом недееспособными, и/или содержащиеся в местах лишения свободы, стать Участниками и Победителями Акции не могут и не вправе получить Призы.
2.7. В Акции не могут принимать участие сотрудники ГУП «Башавтотранс» РБ и члены их семей.
2.8. Каждый Участник Акции соглашается с тем, что в случае, если он становится победителем Акции, Организатор Акции вправе разместить его/ее фамилию, имя и отчество, фотографию на своем сайте в Интернете, в печатных изданиях, телевизионных передачах, а также в салонах автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ.
3. Условия и порядок проведения Акции.
3.1. До начала акции, начиная с 23 ноября, и в период проведения акции по 22 декабря включительно в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ расклеиваются рекламные листовки с указанием сроков проведения и условий акции и призывом высылать в адрес ГУП «Башавтотранс» РБ билеты (талоны), полученные пассажирами от кондуктора или водителя автобуса ГУП «Башавтотранс» РБ при оплате проезда.
В этот же период информация о проведении «Рекламной акции «Счастливый билет», сроках ее проведении и условиях размещается в периодических печатных изданиях (еженедельная газета «Час пик» от 25 ноября 2009 года), в сети Интернет на сайте ГУП «Башавтотранс» РБ.
Чем больше поездок пассажир совершает в автобусах Башавтотранса, тем больше у него шанс получить призы. Проездные билеты (талоны), полученные пассажирами от кондуктора или водителя автобуса при оплате проезда, запечатываются в конверт и направляются по адресу: 450076 г.Уфа, п/я 7492 почтовым отправлением или доставляются лично по адресу: г.Уфа, ул.Карла Маркса, 35. Для сбора конвертов будут также установлены специальные ящики с отметкой на них «Акция «Счастливый билет» в местах продажи транспортных карт ГУП «Башавтотранс» РБ, перед входом в административное здание ГУП «Башавтотранс» РБ.
На конверте должно быть указаны фамилия, имя, отчество пассажира, его адрес (проживания), а также надпись «Акция «Счастливый билет». Количество вложенных билетов в конверт проверяется комиссией ГУП «Башавтотранс» РБ при вскрытии конверта.
3.2. Регистрация участников Акции производится еженедельно (по четвергам с 3 по 24 декабря 2009 года) при получении конвертов с проездными билетами (талонами) комиссией, созданной ГУП «Башавтотранс» РБ из числа работников, представителей прессы, в количестве не менее 5-ти человек. Кроме того, комиссия по номерам проверяет принадлежность проездных билетов (талонов) ГУП «Башавтотранс» РБ и дату их выдачи, подтверждающую дату проезда. Результаты проверки фиксируются письменно в соответствующих протоколах с указанием Ф.И.О. участника Акции и количества полученных, проверенных и принятых к участию в Акции проездных билетов (талонов).
Исключаются из подсчета:
- билеты (талоны), выданные кондукторами или водителями транспортных средств, не используемых ГУП «Башавтотранс» РБ для работы на городских автобусных маршрутах г.Уфы (т.е. трамваи, троллейбусы, автобусы, принадлежащие иным перевозчикам);
- билеты (талоны), выданные в одно и то же время на разных маршрутах;
- билеты, полученные от одного Участника Акции, с номерами, следующими по порядку один за другим, в количестве более 4-х штук.
Билеты участников рекламной акции, прошедшие регистрацию и участвующие в розыгрыше в текущей неделе, на следующей неделе в рекламной акции не участвуют.
По результатам проверки определяются победители Акции, представившие наибольшее количество проездных билетов (талонов), полученных от кондуктора или водителя при совершении поездки в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ на маршрутах по городу Уфа.
3.3. 4-го, 11-го,18-го и 25-го декабря комиссия отдает ФИО и контактные данные участников акции на радиостанцию Русское радио в Уфе для оглашения победителей акции в эфире радиостанции. В каждый день вручения призов Акции выбирается 4 победителя, но участников выбирается на каждый день программы 6 человек, на случай если не получится дозвониться до участника акции.
3.4. 5-го, 12-го, 19-го и 26-го декабря в эфире радиостанции «Русское Радио Уфа» с 16 до 17 часов Ведущий Радиопрограммы в течение часа дозвонившись до 4-х Участников Акции, приславших наибольшее количество билетов на текущую неделю, по указанному ими номерам телефонов, выводит их в прямой эфир Радиопрограммы и задает вопросы выбранные на усмотрение Организатора Акции. Ведущий Радиопрограммы самостоятельно определяет алгоритм последующих действий в случае, если не удалось дозвониться до кого-либо из Участников Акции, прошедших в 4 этап Акции, по указанному ими номеру телефона и/или звонок «сорвался», и/или начатый разговор прервался, и/или произошел иной сбой (ошибка) в работе системы связи. Если удалось дозвониться, ведущий объявляет приз, называет ФИО победителя, предлагает участнику высказаться в прямом эфире радиостанции (передать привет родным, поздравить с Новым годом, поблагодарить ГУП «Башавтотранс» РБ за приз). Ведущий радиостанций за эфиром сообщает победителю акции о дате, времени, месте и способе вручения призов.
3.5. Призы победители акции получают в административном здании ГУП «Башавтотранс» РБ по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35, 28-го декабря в 11.00. При получении призов обязательно предъявления паспорта и пенсионного страхового свидетельства.
4. Заключительные положения
4.1. Направление Организатору Акции проездных билетов (талонов) для участия в Акции в соответствии с настоящим Положением, означает полное и безоговорочное согласие Участника с правилами ее проведения, изложенными в настоящем положении.
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники
соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором Акции. Участники
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в
том числе, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут принадлежать Организатору Акции.
4.3. Сведения об условиях Акции можно получить по телефону (347) 272 – 18 - 69
4.4. Призы, врученные по результатам подсчета направленных проездных билетов (талонов), не подлежат возврату или обмену на другой приз или денежный эквивалент.
4.5. В случае установления Организатором Акции факта представления недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, приз не выдается.
4.6. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного приза, если Участник (Победитель) Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от присужденного приза, не востребовал или не получил присужденный приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все невостребованные призы хранятся у Организатора Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении времени, определенного настоящими Правилами для их вручения Участникам (Победителям) Акции, и могут быть востребованы Победителями Акции в этот период.
4.7. В случае если Участник Акции отказывается получить приз и/или не воспользуется предоставленным правом на получение приза в порядке, определенном в настоящем Положении Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом, в том числе использовать его в следующей рекламной акции.
4.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками и Победителями Акции, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
4.9. Лицо, желающее стать Участником Акции, Участник, Победитель Акции, несут персональную ответственность за достоверность, полноту и действительность сообщаемых ими сведений и информации.
4.10. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства.
4.11. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.
4.12. Результаты Акции являются окончательными и не могут быть оспорены и в судебном порядке.
4.13. Организатор Акции всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств.
Организатор Акции не несет ответственность за утерю, задержку или порчу сообщений по вине организаций, предоставляющих услуги связи (в том числе телефонной, почтовой связи), а также за наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц во время проведения Акции.
4.14. Организатор Акции оставляет за собой исключительное право в любое время (а) дополнять и/или изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
Информация о существенных изменениях Правил проведения указанной Акции объявляется в периодической печати (еженедельной газете «Час пик»), и/или путем размещения информации на сайте ГУП «Башавтотранс» РБ в Интернете.
4.15 Организатор Акции:
- предпринимает меры защиты сведений и информации, предоставленной Участниками Акции, а также связанной с проведением Акции от несанкционированного доступа;
- освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные причинами, не зависящими от Организатора Акции;
- не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
4.16. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у третьего лица (третьих лиц), включая Участников (Победителей) Акции, в связи с проведением настоящей Акции и ее последствий.
4.17. Указание в настоящих Правилах о предоставлении Участникам (Победителям) Акции призов и/или прав на получение призов не является публичным обещанием награды, и нормы гражданского законодательства, регулирующие такие правоотношения, применению не подлежат.
4.18. Участие в Акции не является сделкой между Организатором Акции и его Участником (Победителем).
4.19. Все и любые требования граждан и/или юридических лиц, связанные с организацией и проведением Акции или участием в нем, и/или вытекающие из настоящих Правил, а равно их последствия, не подлежат судебной защите, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
4.20. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
4.21 Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.