Положение о рекламной акции «Счастливый билет»

3.4. 5-го, 12-го, 19-го и 26-го декабря в эфире радиостанции «Русское Радио Уфа» с 16 до 17 часов Ведущий Радиопрограммы в течение часа дозвонившись до 4-х Участников Акции, приславших наибольшее количество билетов на текущую неделю, по указанному ими номерам телефонов, выводит их в прямой эфир Радиопрограммы и задает вопросы выбранные на усмотрение Организатора Акции. Ведущий Радиопрограммы самостоятельно определяет алгоритм последующих действий в случае, если не удалось дозвониться до кого-либо из Участников Акции, прошедших в 4 этап Акции, по указанному ими номеру телефона и/или звонок «сорвался», и/или начатый разговор прервался, и/или произошел иной сбой (ошибка) в работе системы связи. Если удалось дозвониться, ведущий объявляет приз, называет ФИО победителя, предлагает участнику высказаться в прямом эфире радиостанции (передать привет родным, поздравить с Новым годом, поблагодарить ГУП «Башавтотранс» РБ за приз). Ведущий радиостанций за эфиром сообщает победителю акции о дате, времени, месте и способе вручения призов.