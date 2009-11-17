Владимир Вдовиченков: «В «Бригаду» я попал после драки»

- Нет, я, скорее, счастливчик. Что касается «Бригады», то ее запускали два раза. Первый раз я приезжал и познакомился с режиссером, потом он меня так и не вспомнил, а я не стал ему говорить, что был у него на пробах два года назад, и меня не утвердили. Я как раз накануне подрался, пришел на «Мосфильм», стоял в курилке, зашла ассистентка. И говорит: «О! А ты кто? У тебя такая морда. Ну-ка пойдем!». Это была случайность, но, как говорится, ничего не бывает просто так. Я приехал в Москву, через три месяца снялся в клипе Дельфина «Дилер» - про наркоторговца. Мне было очень интересно - я там играл одного из охранников. С тех пор все время встречал людей, которые помогали шагать дальше. Не буду Бога гневить, в этом смысле мне были даны все возможности для того, чтобы двигаться вперед. Может быть, кому-то мой путь покажется не очень стремительным, но я доволен тем, как все происходило. Мне кажется, я немного тугодум, мне нельзя все и сразу. Меня может перехлестнуть - все надо дозировано.