Уфимские рокеры ждут конца света

«На сцене нужно быть трезвым»
- Веришь в очередной «конец света»?
- Конечно. Мы изучили много литературы: в 2012-м что-то такое должно произойти. Все над нами потешаются, но наши слова еще вспомнят, - смеется Алексей. - Жить-то, наверное, будем. Посмотрите, что творится в Европе: наводнения, пожары, штормы – гибнет много людей. Когда такое было? А тут вдруг все сразу. Это же какое-то предупреждение. В 2012-м всем достанется.
- Думаешь, что все в мире не случайно?
- Случайности играют роли. Например, очень важно встретить нужного человека. Вот нам с этим везет: мы хороших людей встречаем постоянно и в Москве, и в Питере - везде. Наверное, потому что сами гадостей никому не делаем. Мне даже иногда кажется, что у меня есть ангел-хранитель: во многих ситуациях помогает кто-то свыше.
- Ты человек верующий?
- Хотел бы верить, что Бог есть, что он добрый. Но почему тогда погибает столько детей? Куда он смотрит, почему не наказывает? Но, наверное, ему виднее. Даже убийцы и насильники детей поддерживают природный баланс: все это продумано. Что касается самой веры, мне не нравится, когда это афишируют. Если человек верит, он тихонечко в себе это носит и никому не показывает. Вера должна быть внутри человека. Но сейчас из всего делают шоу.
- Кто для тебя настоящий друг?
- Это прозвучит банально: кто не предаст и всегда поможет. Мне кажется, что друзей не бывает много, остальные – знакомые. Один из друзей однажды пошутил. На НПЗ как-то произошел пожар. И он пьяный мне звонит: «Леха, я устанавливал там вентиляцию, произошел взрыв, мне ноги оторвало, я в больнице». И трубку положил. Я в панике: сорвался, ищу его по всем больницам… Дружить мы после розыгрыша, конечно, не перестали, но за такую шутку я ему при встрече врезал. В моей жизни бывали случаи, когда предавали и продавали. Значит, это были не настоящие близкие люди. Друг – это тот, с кем ты очень долго. Это как с женой: то ругаешься, то миришься. В последнее время с друзьями мы не так часто видимся. Это и понятно, ведь у меня жена, семья. А вот с женщиной дружить нельзя: рано или поздно наступает момент, когда она перестает быть просто другом.
- С алкоголем дружите?
- Выпиваем редко – только для поддержания компании. Но перед работой – никогда. Если перед выходом на сцену принял, то уже играешь не так, движения не те, слова можешь забыть. Нажираются, в основном, те, кто играет тяжелую музыку – панк, например. Конечно, у нас был такой опыт: раньше частенько не то, чтобы напивались, но коньячку принимали по
- Земфира как-то призналась, что одну из своих песен написала под гашишем…
- Если она этим гордится… У нее и тексты ни о чем - набор каких-то слов, сплошные образы. Так можно писать пачками. Но они, наверное, рождались от сильно несчастной неразделенной любви.
- Как сам пишешь тексты?
- Само приходит: и днем, и утром, и ночью. Сидишь где-то, наблюдаешь какие-то ситуации, подслушиваешь чьи-то разговоры, и вдруг появляются строчки. Иногда песня рождается из одной интересной фразы, которую услышишь по телевизору, прочитаешь в газете. Я заметил, что в последнее время у меня в голове постоянно мысли, от которых я уже устал. Вертятся какие-то мелодии, ритмы или тексты. Я уже не знаю, как от этого избавиться. Хочется, чтобы мозг отдохнул. Но единственный способ – нажраться. Но мне часто пить нельзя - работа такая: тружусь авиадиспетчер в аэропорту. Там санчасть, и нас как космонавтов постоянно проверяют, поэтому надо быть здоровым. Хорошо, если на что-то отвлечешься. Но, с другой стороны, идеи – это хорошо: некоторые наоборот страдают, что не могут ничего придумать.
«Наши песни играют на Арбате»
- Идейного кризиса давно не было?
- Не припомню. Недавно мы записали альбом «Кинич Ахау», и тут же родился материал для другого. Так появилась пластинка «Плагиат», но это такой чисто интернет-альбом, который мы не будем издавать. Но сейчас и диски не особо покупают. Если есть материал, надо его обязательно издать. Но в итоге пластинки мы все равно раздаем на концертах. В Питере, например, дарили прохожим на улице. Когда приезжали в Москву, брали с собой около 400 дисков: два альбома, видео. Приходим на Арбат, а там наши песни пацаны играют. Сейчас нам сообщают, что наши композиции исполняют другие группы в питерских и столичных клубах. Нам даже видео прислали: одна группа очень ужасно играет наши хиты. Интересно, что наши песни знают, а название коллектива нет. Хотя композицию «Секс и рок-н-ролл» достаточно известная команда даже купить хотела. Сейчас ее гоняют многие радиостанции, но тоже без нашего ведома. Хотя в начале карьеры мы ходили по станциям и упрашивали взять нашу песню в ротации. Нам отвечали: «Не формат!». А сейчас бесплатно крутят и ничего.
- Покорять столичную сцену не планируете?
- А смысл? Все туда ломятся, приезжают и обламываются, потому что групп там - не сосчитать. И мы не надеемся, что нас возьмет какой-то продюсер. В нашей биографии был момент, когда г-н Бурлаков выбирал между нами и «Братьями Гримм». Ему нас кто-то предложил, а у них оказались деньги, потому выбрали братьев. Ну и где они теперь? А мы диски выпускаем нас собственном лейбле. А помогает нам студия «Муха». Мы ни от кого не зависим: сделали тираж, напечатали фирменные лицензионные диски. Теперь хотим – раздаем. Наша цель – концерты играть, чтобы народ нас знал.
- А как же слава?
- Какая слава? Даже для звезд собрать полный зал – это сейчас большая редкость.
А мы, по крайней мере, в Уфе, зал забиваем. И в Москве играли в четырех клубах, был один успешный аншлаговый сольник. И как мы в столице рекламу сделаем? Тут флаеры можно напечатать, а там на Арбате раздавали приглашения вместе с дисками, песни попели с пацанами. Хотя нас везде знают и приглашают часто. Но потом доходит до финансового вопроса. Мы отвечаем, что не будем загибать какие-то баснословные цены в 10 тысяч долларов. Но они даже дорогу оплатить нам не могут. И что? На свои деньги приедем, отыграем, получим кайф, и все нас полюбят? Конечно, это несерьезно. Детство-то закончилось. Раньше, куда нас ни позови, мы везде играли, но потом этим начали пользоваться. И мы сказали на всех этих днях города, днях молодежи: «У группы есть гонорар, даже минимальный». Например, час будем играть – десять тысяч рублей. Это много, что ли? Многие думают: «О! Рок-музыканты, им лишь бы где-то поиграть». Вот и отказываем всем, кто так считает, и устраиваем концерты сами. Как правило, сольники. Из уфимских групп их не делает никто. Если делают, то приглашают кучу разогрева.
«Музыка распространяется как простуда»
- Все знают, что группа Lumen была на разогреве у Linkin Park…
- Когда я их встретил в аэропорту, поинтересовался, как они отыграли. «Нормально, - говорят. - Но все ждали Linkin Park. И, конечно, прием был не очень, не как на сольных концертах». Если приезжает Linkin Park, пусть там даже будет Lumen, люди, конечно, ждут хэдлайнера. А тут их парят кучей разогрева.
- Можно ли «Год Змеи» по уровню славы сравнить с группой Lumen?
- Нет, конечно. У них же есть продюсер Михаил Козырев, который продвигает команду. Lumen, конечно, талантливые ребята. Но в последнее время мне не нравится их творчество. Раньше их песни были позитивные, но сейчас они ушли в эту революцию. Мы даже пародию на них сделали в альбоме «Плагиат». Называется «Кирпичи». Этот альбом для тех, кто слушает музыку. Рекомендуется людям с чувством юмора и со здоровой психикой. Часто получается так: дурацкая песня, но людям нравится. Мы записали композицию «Я копаю могилы» - ну, полный бред! Но она понравилась, людей зацепило.
- С чем это может быть связано?
- Иногда хочется легкой музыки: кому нравятся загрузы? Людей надо воспитывать, переделывать, но потихоньку - нельзя прогибаться. Мы всегда говорили, что делаем то, что хотим. Поначалу мы огрызались на нелестные отзывы, а потом подумали, что это бессмысленно. Это понятно: тебя не видно и никто не найдет, даже если ты что-то там написал. И можешь представиться очень крутым. Скорее всего, это происходит из зависти. Плюс невостребованность. Люди от этого тоже психуют. Музыка должна существовать разная, и у людей должен быть выбор, что слушать. И попса тоже должна быть – нельзя осуждать легкую музыку.
- В группе не возникает конфликтов?
- Наша команда образовалась, когда мы были в зрелом возрасте и всеми этими обидами переболели, поэтому и держимся. А команды разваливаются на каждом шагу. Тем более молодежь: они душу вкладывают, а их никуда не приглашают. И многие не выдерживают, но здесь главное - запастись терпением. Молодые артисты взяли гитары, красиво оделись, их любимые девушки сказали, что музыка у них гениальная, они и поверили.
- Сегодня быстро прославиться можно через интернет.
- Если песня хорошая, то разойдется быстро. Тот же Noize MC: его композиции цепляют, потому и понравились. Особого пиара не было, хотя у него тоже продюсер. Мы мотались по Москве по компаниям, и все говорят: «Нужен начальный капитал». Достаточно иметь свой сайт или страничку «в контакте». Кто-то ведь сам продвигает: рассылает и выкладывает песни. Это же распространяется как свиной грипп: один послушал, рассказал другому и на следующий день можно проснуться знаменитым.
Альбина ИБАТУЛИНА.