Уфимские рокеры ждут конца света

А мы, по крайней мере, в Уфе, зал забиваем. И в Москве играли в четырех клубах, был один успешный аншлаговый сольник. И как мы в столице рекламу сделаем? Тут флаеры можно напечатать, а там на Арбате раздавали приглашения вместе с дисками, песни попели с пацанами. Хотя нас везде знают и приглашают часто. Но потом доходит до финансового вопроса. Мы отвечаем, что не будем загибать какие-то баснословные цены в 10 тысяч долларов. Но они даже дорогу оплатить нам не могут. И что? На свои деньги приедем, отыграем, получим кайф, и все нас полюбят? Конечно, это несерьезно. Детство-то закончилось. Раньше, куда нас ни позови, мы везде играли, но потом этим начали пользоваться. И мы сказали на всех этих днях города, днях молодежи: «У группы есть гонорар, даже минимальный». Например, час будем играть – десять тысяч рублей. Это много, что ли? Многие думают: «О! Рок-музыканты, им лишь бы где-то поиграть». Вот и отказываем всем, кто так считает, и устраиваем концерты сами. Как правило, сольники. Из уфимских групп их не делает никто. Если делают, то приглашают кучу разогрева.