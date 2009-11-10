Новый ситком «Воронины» покажет СТС

Сами того не желая, они создают множество проблем для семьи главного героя. Добавляет в эту картину красок старший брат Кости – Леня (Станислав Дужников), который живет вместе с родителями, пристально следит за жизнью Кости, завидуя ему во всем, в первую очередь его работе. Костя - спортивный журналист, ведет колонку в газете «Спорт-Экспресс». Работа приносит ему удовольствие. Он смотрит очередной футбольный матч, а потом делится своими впечатлениями с читателями газеты и получает за это хорошие деньги.
Сколько раз Вера ни пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников не быть такими назойливыми, - все безрезультатно, разрешить эту проблему Костя не в силах. Тем не менее, Вера не деспот, она обычная женщина, на которой держится весь дом, вся семья - дети и муж, который своим поведением мало чем отличается от ребенка. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизненны и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы - история не превращается в фарс.