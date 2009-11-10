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Новый ситком «Воронины» покажет СТС

10 ноября 2009, 21:16
В московской «сталинке» в трехкомнатной квартире живет молодая семья: Костя (Георгий Дронов), его жена Вера (Екатерина Воронина) и их дети - пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни хорошо, если бы не родители Кости (Анна Фроловцева и Борис Клюев), которые живут рядом с ними - на одной лестничной площадке.

Сами того не желая, они создают множество проблем для семьи главного героя. Добавляет в эту картину красок старший брат Кости – Леня (Станислав Дужников), который живет вместе с родителями, пристально следит за жизнью Кости, завидуя ему во всем, в первую очередь его работе. Костя - спортивный журналист, ведет колонку в газете «Спорт-Экспресс». Работа приносит ему удовольствие. Он смотрит очередной футбольный матч, а потом делится своими впечатлениями с читателями газеты и получает за это хорошие деньги.

Сколько раз Вера ни пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников не быть такими назойливыми, - все безрезультатно, разрешить эту проблему Костя не в силах. Тем не менее, Вера не деспот, она обычная женщина, на которой держится весь дом, вся семья - дети и муж, который своим поведением мало чем отличается от ребенка. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизненны и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы - история не превращается в фарс.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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