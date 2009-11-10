«Люмен» и Пугачеву испугала эпидемии гриппа на Украине

Первоначально сообщалось, что в этом списке оказалась и Алла Пугачева, которая, якобы, отказалась от проведения своих «Рождественских встреч» в Киеве. Однако, шоу, как и планировалось, пройдет в декабре во Дворце спорта. Правда, не 11 декабря, как планировалось, а 12. И связано это вовсе не с эпидемией, а с необходимостью добавить один день для репетиций и установки декораций. По замыслу Пугачевой ледовая площадка на время превратится в Андреевский спуск с его знаменитыми строениями. На сцене будет даже домик Булгакова. Выступят, как и предполагалось, российские и украинские звезды, а также приедет какой-то именитый гость из дальнего зарубежья. Кто именно - пока держится в секрете. Сама Примадонна прибудет в Киеве в двадцатых числах ноября. От идеи купить в украинской столице дом, певица так же не отказалась. В свой приезд она как раз собирается рассмотреть варианты, предложенные брокерами.