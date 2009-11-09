Светлана Сорокина: «Уважаю людей, которые совершают незаметные подвиги»

- Что такое настоящий героизм однозначно сформулировать очень трудно, - размышляет Светлана Иннокентьевна. - В каждый временной отрезок и в каждой конкретной ситуации это будет что-нибудь разное. Иногда героизм - просто самому подняться и преодолеть обстоятельства. Это твой личный подвиг, не для глаз окружающих. А иногда героизм - это впрямую спасти кого-нибудь из горящей избы, вытащить за шкирку тонущего. Но я больше уважаю героизм, проявленный не в каких-то экстремальных ситуациях, хотя это, конечно тоже, очень здорово, а героизм повседневный, может быть, растянутый во времени. Когда люди почему-то, хотя их никто не заставляет, изо дня в день приходят в хоспис, из года в год помогают людям, которым гораздо хуже, чем им. Или в свой отпуск берут и едут восстанавливать какую-нибудь старую усадьбу, хотя могли провести это время по-иному. Вот такой незаметный героизм, за который медаль не вручат и по плечу не похлопают, может, даже спасибо не скажут, тоже бывает. Я очень уважаю людей, которые совершают такие подвиги.