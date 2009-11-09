Сергей Майоров: «Герой нашего времени» - премия уникальная

- Я думаю, это самая главная церемония и совершенно неважно, федеральная она или нет, - заявил нам телеведущий. - Дело не в масштабе, а в значимости и содержании. В Москве ведешь большую церемонию «ТЭФИ» и тебя просто выворачивает, что видишь красиво одетых людей, которые явно часа за четыре до церемонии сходили к косметологу, сделали макияж, причесались, навернули себе что-то, надели модное платье. В какой-то момент ты задаешь себе вопрос: что же с нами происходит, если мы перестаем радоваться за успехи других. В Уфе же совершенно иная история. Я уже давно знаю телекомпанию «Вся Уфа», мероприятие проходит в театре оперы и балета, а самое главное - в зале чудесные зрители. Сама атмосфера, зал, реакция людей, крики «браво» – это подкупает и это гораздо важнее, нежели ведение федеральных эфиров.
- Значит, наша церемония значимее «ТЭФИ»?
- В моем личном рейтинге, безусловно. Это очень правильная и точная церемония. В России больше нет такой церемонии, я не слышал, чтобы простым людям, совершившим благородные поступки, вручали премии и при этом зал вставал.
- В вашей личной жизни были такие поступки?
- Я не буду говорить о себе. Среди моих близких таких людей тоже очень много, но это очень личные истории.
- Кого вы считаете героями?
- Звание «Герой России» президент Медведев должен вручать не народному артисту Баскову непонятно за какие заслуги и неясно в какой области, а вручать Чулпан Хаматовой, Дине Корзун и Артуру Смольянинову, помогающим больным детям. Вот настоящие герои России. Важно дарить звезды не потом, а сейчас. Они делают благородное дело – спасают людей. У меня просто мурашки по коже от того, что они делают. Когда у меня есть время и возможность, я обязательно их поддерживаю.
- Какие впечатления от новой работы?
- Я стал шоуменом, это очень клево, мне нравится. Я когда-то учился на артиста, поэтому мне это близко. Да и к тому же перед запуском большого проекта, который сейчас готовится, надо немного размять кости.
- Как актер вы сейчас задействованы?
- Да, скоро буду играть роль Диндона в мюзикле «Красавица и чудовище», начиная с 15 декабря.
- Многие телевизионщики говорят, что разочаровались в телевидении. А вы?
- Я не знаю таких людей, потому что телевидение как дудочка – стоит заиграть и все брошенные телевизионщики бегут обратно. Я не разочаровался, наоборот, считаю, что у телевидения большие перспективы, ведь есть адекватные менеджеры. Кроме того, это очень интересный бизнес.