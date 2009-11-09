Сергей Майоров: «Герой нашего времени» - премия уникальная

- Я думаю, это самая главная церемония и совершенно неважно, федеральная она или нет, - заявил нам телеведущий. - Дело не в масштабе, а в значимости и содержании. В Москве ведешь большую церемонию «ТЭФИ» и тебя просто выворачивает, что видишь красиво одетых людей, которые явно часа за четыре до церемонии сходили к косметологу, сделали макияж, причесались, навернули себе что-то, надели модное платье. В какой-то момент ты задаешь себе вопрос: что же с нами происходит, если мы перестаем радоваться за успехи других. В Уфе же совершенно иная история. Я уже давно знаю телекомпанию «Вся Уфа», мероприятие проходит в театре оперы и балета, а самое главное - в зале чудесные зрители. Сама атмосфера, зал, реакция людей, крики «браво» – это подкупает и это гораздо важнее, нежели ведение федеральных эфиров.