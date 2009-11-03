Юрий Шевчук: «Лучший рок – как всегда в Уфе»

- Я против насилия. Если всех тестировать и в паспортах отмечать результат, это будет похоже на зону. Мне кажется, с наркотиками нужно бороться другими средствами, более гуманными. Дело в том, что мы до конца так и не победим ни алкоголь, ни наркотики. Жесткий запрет и проверки – тоже не выход. Я помню, как в Уфе во время антиалкогольной компании мы мучились - бутылку портвейна купить не могли. Но все равно находили все необходимое в таксопарках. Я считаю, нужно поднимать этику и мораль, духовность общества, надо просвещать народ. А у нас все очень заурядно – попса и бред. Живя с этим, как не запить? У нас ведь ничего из просвещения нет, а это очень важно.