Уфимские художники превратили Мустая Карима в птицу

- Стихотворение, строку из которого мы использовали, - одно из наиболее известных у Мустая Карима, - продолжает Наиль Байбурин. - В нем заложена глубокая метафора. Ведь птицы - это символ открытой души, характерный для всего творчества и личности башкирского поэта. И строфу «Всех одарю я, всех вас птицы ждут...» мы тоже выбрали не случайно. Мустай Карим оставил нам бесценное творческое наследие и подарил каждому из нас частичку своей души.