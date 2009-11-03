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Уфимские художники превратили Мустая Карима в птицу

3 ноября 2009, 23:28
На кирпичном фасаде «Галереи Арт» появился барельеф с изображением птицы и строка из стихотворения Мустая Карима «Птиц выпускаю…». Таким образом, скульптор Наиль Байбурин и керамист Виталий Николаев решили отметить 90-летие аксакала башкирской литературы.

На голубом фоне изображена летящая птица, больше напоминающая сову, несущая в клюве веточку.

- Над образом мы долго голову не ломали, - рассказывает Наиль Байбурин. – Прототипом нашей пичуги стала птичка, изображение которой я увидел на одном из старинных домов по улице Чернышевского. Я не мог пройти мимо просто так, вот мы с Виталием и решил сделать свой вариант. Уже потом появилась идея внести свой вклад в торжества, посвященные юбилею писателя.

Сначала авторы хотели создать орла, потом ласточку, но в итоге вышло что-то похожее на сову.

- Это не случайно, - уверены авторы. - В процессе работы птица стала внешне напоминать самого Карима - такая же пушистая и добрая.

Неслучайно барельеф расположился на улице, носящей имя писателя, а право открытия доверили сыну Мустая Карима – Ильгизу Каримову, которого сопровождала сестра -Альфия Мустаевна.

- Стихотворение, строку из которого мы использовали, - одно из наиболее известных у Мустая Карима, - продолжает Наиль Байбурин. - В нем заложена глубокая метафора. Ведь птицы - это символ открытой души, характерный для всего творчества и личности башкирского поэта. И строфу «Всех одарю я, всех вас птицы ждут...» мы тоже выбрали не случайно. Мустай Карим оставил нам бесценное творческое наследие и подарил каждому из нас частичку своей души.

Предыдущий проект Байбурина – скульптуру «Человек, смотрящий в небо» - постигла печальная участь. Размечтавшийся парень не простоял у этого же комплекса и месяца, став жертвой вандалов-подростков. Тогда же и выяснилось, что скульптура была сделана вовсе не из бронзы, как уверяли художники, а из гипса, покрашенного в нужный цвет.

На этот раз было создано полотно, сливающееся со стеной. На всякий случай.

Алина НИЛОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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