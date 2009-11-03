Уфимские художники превратили Мустая Карима в птицу

На голубом фоне изображена летящая птица, больше напоминающая сову, несущая в клюве веточку.
- Над образом мы долго голову не ломали, - рассказывает Наиль Байбурин. – Прототипом нашей пичуги стала птичка, изображение которой я увидел на одном из старинных домов по улице Чернышевского. Я не мог пройти мимо просто так, вот мы с Виталием и решил сделать свой вариант. Уже потом появилась идея внести свой вклад в торжества, посвященные юбилею писателя.
Сначала авторы хотели создать орла, потом ласточку, но в итоге вышло что-то похожее на сову.
- Это не случайно, - уверены авторы. - В процессе работы птица стала внешне напоминать самого Карима - такая же пушистая и добрая.
Неслучайно барельеф расположился на улице, носящей имя писателя, а право открытия доверили сыну Мустая Карима – Ильгизу Каримову, которого сопровождала сестра -Альфия Мустаевна.
- Стихотворение, строку из которого мы использовали, - одно из наиболее известных у Мустая Карима, - продолжает Наиль Байбурин. - В нем заложена глубокая метафора. Ведь птицы - это символ открытой души, характерный для всего творчества и личности башкирского поэта. И строфу «Всех одарю я, всех вас птицы ждут...» мы тоже выбрали не случайно. Мустай Карим оставил нам бесценное творческое наследие и подарил каждому из нас частичку своей души.
Предыдущий проект Байбурина – скульптуру «Человек, смотрящий в небо» - постигла печальная участь. Размечтавшийся парень не простоял у этого же комплекса и месяца, став жертвой вандалов-подростков. Тогда же и выяснилось, что скульптура была сделана вовсе не из бронзы, как уверяли художники, а из гипса, покрашенного в нужный цвет.
На этот раз было создано полотно, сливающееся со стеной. На всякий случай.
Алина НИЛОВА.