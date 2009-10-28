Арбитров уфимской премии «Герои нашего времени» рассудила Светлана Сорокина

В зале для переговоров телекомпании заседали председатель жюри вице-мэр столицы Башкирии Сынтимир Баязитов, советник уфимского градоначальника Мидхат Мамбетов, директор бюро рекламы «Горн» Лариса Гордеева, руководитель регионального отделения компании «Мегафон» Михаил Иконников, председатель правления «АФ-банк» Айрат Зубаиров, глава компании «Уфанет» Искандер Бахтияров, представитель «Форте-ВД» Александр Плешков, редактор газеты «Час пик» Светлана Валиева и замдиректора «Всей Уфы» Азамат Альмухаметов. Девять спорщиков никак не могли прийти к согласию, радея каждый за своего фаворита.
Рассудила уфимских членов жюри известная телеведущая Светлана Сорокина - ее голос стал решающим. Г-жа Сорокина присутствовала на заседании дистанционно, общаясь с коллегами с помощью интернет-технологий. Именно Светлана Сорокина поставила точку в споре, объяснив, почему тот или иной герой сюжета не может присутствовать в списке номинантов. Так, из номинации «Доброе дело» вычеркнули салаватского энтузиаста Максима Репина, открывшего в родном городе велотакси.
- Парень радеет за мегаполис без автомобилей, но при этом зарабатывает на рикше деньги. Вряд ли можно назвать его почин добрым делом, - решили члены жюри.
Также не попали в список людей, делающих добрые дела врачи городской поликлиники ветеранов Уфы, навещавшие своих пациентов на дому, потому что «они делают это по долгу службы». Лишились возможности получить премию жители дома на улице Злобина, украсившие своей подъезд, так как жюри решило, что «люди просто обустроили собственное жилище». Не получит статуэтку и уфимка Августина Мунирова, собирающая бездомных собак и кошек. «Все-таки мы даем премию за помощь людям», - были единодушны арбитры.
Не меньшие разногласия вызвала номинация «Социальная акция года», где оказалось девять претендентов, так или иначе заявившие о намерениях сделать жизнь людей лучше. Из возможных кандидатов на премию судьи удалили один из крупных магазинов, призывавший своих покупателей собирать подарки для сирот.
- Столь крупный торговый центр способен купить презенты детям и без помощи покупателей, - решили арбитры.
Не прошли строгого сита отбора несколько благотворительных фондов, помогавших приютам, потому что заявленные акции входят в их работу. Предприниматели, устраивавшие уличные праздники для поднятия продаж в своих магазинах тоже были безжалостно вычеркнуты из списка номинантов.
В итоге определились следующие тройки финалистов. В номинации «Доброе дело» - поисковый отряд «Урал», отыскавший в Ленинградской области останки 150 погибших солдат, спортсмены хоккейного клуба «Салават Юлаев», навестившие с подарками детей в онкодиспансере и других больницах Уфы, а также учитель Владимир Николаев из поселка Мишкино, собравший для детей тренажеры из деталей сельхозмашин.
В номинации «Благотворитель года» на бронзовую статуэтку претендует Александр Асеев, много лет спонсирующий социальный городской приют, генеральный директор компании «Буринтех», от предприятия подаривший детям черниковки спортплощадку стоимостью два миллиона рублей. «Меценатом года» может стать Римма Еникеева, организующая благотворительные вечера для пенсионеров, братья Шагиевы, построившие мечеть в деревне Кинзебулатово Ишимбайского района и Фагим Низамов из Нефтекамска, создавший для подростков спортивный клуб.
Сложнее всего жюри пришлось при выборе тройки финалистов в номинации «Социальная акция года», поскольку количество претендентов и сделанных ими добрых дел было достаточно велико. В ходе жарких споров в финал вышел центр поддержки чтения БГПУ, собравший книги для детских больниц города, общественный фонд развития города за серию акций «Письмо Деду Морозу» и «Мы с тобой одной крови» и проект «ТелеЕГЭ» Башкирского госуниверситета.
Лучшими «Организаторами детского праздника» стали инициаторы фольклорного фестиваля «Веснушки», центр «Виктория», организующий праздники для учащихся коррекционных школ и фестиваль колясок, прошедший в июне в Уфе.
В номинацию «Сильные духом» выдвинуты незрячий учитель математики школе-интернате для слепых детей Дамира Батраченко, семья Зайдуллиных из Туймазов, взявшая на воспитание трех больных детей и поэтесса из Нефтекамска Анна Самосадкина – девушка с диагнозом ДЦП создала литературный кружок для детей с ограниченными возможностями.
Предстоит еще один этап голосования, и он будет закрытым. Результаты станут известны лишь 5 ноября. Имя «Человека года» определится в зале театра оперы и балета: гости церемонии увидят реконструированные истории претендентов, после чего им предстоит сделать свой выбор.
Г-жа Сорокина работой в жюри региональной телевизионной премии осталась довольна.
- В Уфе живут очень неравнодушные люди, - заявила она.
Кстати, тележурналисты, учредившие премию для обычных горожан, могли бы и не приглашать жюри для отбора настоящих геройских поступков. Но строгие арбитры понадобились для того, чтобы полностью исключить обвинения в предвзятости и необъективности. Оказывается, за шесть лет вручения премии «Герой нашего времени» нашлось немало недоброжелателей, считающих, что награда может быть «купленной».
- Именно поэтому мы исключили в этом году номинации, которые возбуждали больше всего несправедливых разговоров – «Бизнес года» и «Строительство года», - говорит Азамат Альмухаметов. – Но, думается, что неприятных обвинений нам не избежать. Мы не расстраиваемся – все слухи вокруг премии лишь доказывают, что наша церемония стала одним из значимых событий в столице Башкирии.