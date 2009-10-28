Арбитров уфимской премии «Герои нашего времени» рассудила Светлана Сорокина

- Именно поэтому мы исключили в этом году номинации, которые возбуждали больше всего несправедливых разговоров – «Бизнес года» и «Строительство года», - говорит Азамат Альмухаметов. – Но, думается, что неприятных обвинений нам не избежать. Мы не расстраиваемся – все слухи вокруг премии лишь доказывают, что наша церемония стала одним из значимых событий в столице Башкирии.