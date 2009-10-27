Герои сериала «Даешь молодежь!» не обнаружили в Уфе следов кризиса

- Эту передачу делают те же, кто и программу «Даешь молодежь!», - поясняет Михаил. - У продюсеров родилась замечательная идея сделать шоу, в котором будут оценивать видеоролики. В нашей стране снимается уйма замечательных сюжетов, которые, к сожалению, можно увидеть только в интернете или в КВН. Мы создали программу, которая поможет простым людям реализовать свои режиссерские, актерские таланты. Переключиться на эту работу было несложно, но есть свои особенности и в работе ведущего, и в актерском ремесле. «Видеобитву» снимают по четыре передачи в день, заканчиваем поздно ночью. Идет постоянное общение с залом, отдача энергии. Команда дружная, но когда позируешь камере весь месяц по12-15 часов в день, становится тяжело.