Герои сериала «Даешь молодежь!» не обнаружили в Уфе следов кризиса

- В Уфе кризиса нет! – заявили парни, проведя в столице Башкирии сутки. – До этого мы были в Самаре, так там совсем другая ситуация. Вчера ночью мы тусили в одном из уфимских клубов. Нам никогда не приходилось видеть, чтобы в середине рабочей недели в заведении веселилось столько народа. Уфимцы смело тратят деньги на развлечения.
Фронтмены томской команды КВН «Максимум» не так давно распрощались с холостяцкой жизнью: Михаил с молодой супругой Екатериной справлял «медовую неделю» на Сейшелах, а Андрею с Ольгой так никуда и не удалось вырваться из-за напряженного рабочего графика. Свадьбу сыграли можно сказать в перерывах между съемками сериала и поездкой в Юрмалу и Сочи на Летний кубок КВН.
Башкатов осваивает новое амплуа: руководство телеканала пригласило его на роль ведущего проекта «Видеобитва».
- Эту передачу делают те же, кто и программу «Даешь молодежь!», - поясняет Михаил. - У продюсеров родилась замечательная идея сделать шоу, в котором будут оценивать видеоролики. В нашей стране снимается уйма замечательных сюжетов, которые, к сожалению, можно увидеть только в интернете или в КВН. Мы создали программу, которая поможет простым людям реализовать свои режиссерские, актерские таланты. Переключиться на эту работу было несложно, но есть свои особенности и в работе ведущего, и в актерском ремесле. «Видеобитву» снимают по четыре передачи в день, заканчиваем поздно ночью. Идет постоянное общение с залом, отдача энергии. Команда дружная, но когда позируешь камере весь месяц по12-15 часов в день, становится тяжело.
У парней нет любимых образов. В каждый, как признаются, вносят частичку себя.
- Любимый – это тот, который предстоит сыграть, - конкретизирует Андрей.
В новом сезоне «Даешь молодежь!» Бурковский пробует вживаться в роль молодого отца:
- Насколько сложно, настолько и приятно. Некоторые люди, у которых уже есть дети, мне указывают, где я переигрываю. Конечно, тяжело играть то, что не прожил сам, - делится впечатлениями Бурковский.
КВНщиков ни сколько не смущает, что их имена теперь связывают исключительно с развлекательным каналом.
- Нам приятно работать с СТС, - признается Бурковский. - Этот канал можно смотреть всей семьей, не убирая ребенка от экрана. Мне не стыдно перед мамой за то, что я делаю.
- Я бы, например, никогда не согласился сняться в рекламе средства от насморка, - продолжает Башкатов. - Понятно, что за это хорошо платят, но мне бы не хотелось попасть в рабство одного образа. Есть гениальные актеры, например Александр Семчев, но он для всех теперь пивной толстяк до скончания веков.
Через десять лет телезвезды видят себя «молодыми, энергичными и богатыми».
- Но мы по-прежнему будем заниматься любимым делом, - говорит Башкатов. – Хотелось бы сняться в большом кино – у Киры Муратовой, например.
- А я бы и Скорсезе не побрезговал, - шутит Бурковский. – Но для начала согласен и на предложение молодого и талантливого режиссера.
Юлия ПЛЕХАНОВА.