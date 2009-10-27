Большое будущее - за малым. В оперном появился камерный зал

- Накий – это имя, которое с древнеарабского переводится как «чистота», - продолжает Ямиль Абдульманов. - Постановка о памяти, о наших корнях, о том, откуда мы пришли и куда идем. Действие происходит в двух временных пластах: древний мир, в котором фигурирует племя еще даже не башкир, и наши дни, город Уфа. Спектакль о том, как люди обретают свою землю, свое самосознание. Сейчас композитор заканчивает оркестровку.