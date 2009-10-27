mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Большое будущее - за малым. В оперном появился камерный зал

27 октября 2009, 22:40
Башкирский театр оперы и балета открыл 72 сезон оперой «Салават Юлаев» аксакала башкирской музыки Загира Исмагилова. Сейчас оперная труппа работает сразу над тремя постановками. А 24 октября здесь состоялась двойная премьера - опера Доницетти «Любовный напиток» и открытие малого зала театра.

- Со временем малая сцена будет выполнять функции альтернативной площадки для музыкальных жанров, - отмечает главный режиссер театра Рустэм Галеев. - Здесь можно будет экспериментировать, ставить спектакли самых различных жанров - рок-оперы, оперетты, водевили. Малая сцена - это совершенно другой способ общения со зрителем, более доверительный, интимный разговор, когда трудно сфальшивить, ведь вся сцена как на ладони.

Вторая премьера этого сезона – подарок маленьким зрителям. «Приключения кота Леопольда» - детский спектакль, который пройдет в дни осенних каникул. А в декабре в афише театра появится опера «Накий» на музыку легендарного композитора Салавата Низаметдинова.

- Накий – это имя, которое с древнеарабского переводится как «чистота», - продолжает Ямиль Абдульманов. - Постановка о памяти, о наших корнях, о том, откуда мы пришли и куда идем. Действие происходит в двух временных пластах: древний мир, в котором фигурирует племя еще даже не башкир, и наши дни, город Уфа. Спектакль о том, как люди обретают свою землю, свое самосознание. Сейчас композитор заканчивает оркестровку.

Есть у театра и еще один смелый проект для малой сцены театра - постановка по пьесе Александра Володина «Ящерица».

- Недавно познакомились с композитором Сергеем Колмановским, сыном Эдуарда Колмановского, который сейчас живет в Германии, - рассказывает Рустэм Галеев. – Он много работает в жанре мюзикла. Сергей занялся либретто и практически написал музыкальные партии. То, что мы собираемся ставить – это не мюзикл в бродвейском смысле: не ставим целью ошарашить какими-то техническими достижениями, суперсветовыми эффектами. Все внимание обращаем на драматургию. Поскольку мюзикл требует актера универсального, а в нашей трупе на это способны немногие, впервые за всю историю нашего театра создана отдельная танцевальная труппа «Драм-па». Их дебют состоится в опере «Любовный напиток».

А балетная труппа в конце ноября на месяц уезжает на гастроли в Мексику.

- Во второй половине сезона уфимцы увидят балеты «Вальпургиева ночь» в хореографии Леонида Лавровского, балет «Петрушка», а закроется сезон традиционным нуреевским фестивалем, - сообщила худрук балетной труппы Леонора Куватова. - Балет категорически нельзя смотреть по телевизору, это дает ложное представление об этом виде искусства.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44