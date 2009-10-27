Большое будущее - за малым. В оперном появился камерный зал

- Со временем малая сцена будет выполнять функции альтернативной площадки для музыкальных жанров, - отмечает главный режиссер театра Рустэм Галеев. - Здесь можно будет экспериментировать, ставить спектакли самых различных жанров - рок-оперы, оперетты, водевили. Малая сцена - это совершенно другой способ общения со зрителем, более доверительный, интимный разговор, когда трудно сфальшивить, ведь вся сцена как на ладони.
Вторая премьера этого сезона – подарок маленьким зрителям. «Приключения кота Леопольда» - детский спектакль, который пройдет в дни осенних каникул. А в декабре в афише театра появится опера «Накий» на музыку легендарного композитора Салавата Низаметдинова.
- Накий – это имя, которое с древнеарабского переводится как «чистота», - продолжает Ямиль Абдульманов. - Постановка о памяти, о наших корнях, о том, откуда мы пришли и куда идем. Действие происходит в двух временных пластах: древний мир, в котором фигурирует племя еще даже не башкир, и наши дни, город Уфа. Спектакль о том, как люди обретают свою землю, свое самосознание. Сейчас композитор заканчивает оркестровку.
Есть у театра и еще один смелый проект для малой сцены театра - постановка по пьесе Александра Володина «Ящерица».
- Недавно познакомились с композитором Сергеем Колмановским, сыном Эдуарда Колмановского, который сейчас живет в Германии, - рассказывает Рустэм Галеев. – Он много работает в жанре мюзикла. Сергей занялся либретто и практически написал музыкальные партии. То, что мы собираемся ставить – это не мюзикл в бродвейском смысле: не ставим целью ошарашить какими-то техническими достижениями, суперсветовыми эффектами. Все внимание обращаем на драматургию. Поскольку мюзикл требует актера универсального, а в нашей трупе на это способны немногие, впервые за всю историю нашего театра создана отдельная танцевальная труппа «Драм-па». Их дебют состоится в опере «Любовный напиток».
А балетная труппа в конце ноября на месяц уезжает на гастроли в Мексику.
- Во второй половине сезона уфимцы увидят балеты «Вальпургиева ночь» в хореографии Леонида Лавровского, балет «Петрушка», а закроется сезон традиционным нуреевским фестивалем, - сообщила худрук балетной труппы Леонора Куватова. - Балет категорически нельзя смотреть по телевизору, это дает ложное представление об этом виде искусства.