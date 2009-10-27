Алла свое отыграла. Пугачева возглавила уфимский фрик-парад

Хит-парад чудаков
По крайней мере, ни одной фанатки на путях замечено не было. Да и подобраться к звезде было нереально. Меры предосторожности удивили даже видавших виды репортеров, не раз встречавших кортеж Аллы. Журналистов еще и проинструктировали: вопросы не задавать, камеры не доставать. Черный лимузин, на котором Пугачева отправилась в «Президент-отель», подогнали прямо на перрон, к запасным путям. И то правда: не идти же звезде через всю вокзальную площадь. К тому же всю близлежащую территорию для пущей важности оцепила охрана, а около лимузина выставили джип, чтоб уж совсем не подступиться. На подножке поезда Алла появилась облаченная в черное пальто и такого же цвета высокую шляпу. Не поднимая головы, певица быстро прошла
Два свободных дня до концерта Алла провела в «Президент-отеле», где для нее приготовили трехкомнатный номер-сюит стоимостью десять тысяч рублей в сутки. Уже третий раз Пугачева заселяется в эти апартаменты площадью 75 квадратов со спальней, гостиной, кабинетом и кухней. Из отеля певица выбиралась только на прогулки в компании телохранителей. Звезда отказалась от встречи с местными чиновниками, посещения больниц и выстроенного на ее деньги Симеоно-Верхотурского храма, в котором старалась бывать в каждый свой приезд.
Прощальную программу «Сны о любви» Пугачева представила на самой большой крытой городской площадке - в ледовом комплексе «Уфа-Арена». Причем такую разношерстную публику могла собрать только примадонна. Представители уфимской элиты, прикупившие билеты в партер, расположенный на льду, сидели рядом с безумного вида фанатками певицы. Бедно одетые женщины не пожалели выделить из скромного бюджета десять тысяч рублей за близость к кумирше. К слову сказать, одна из поклонниц, видимо, с давней историей болезни, полконцерта простояла в проходе на коленях, ожидая, пока Алла приметит верную вассалку. Другая, видимо совсем сбрендившая на почве фанатизма, все шоу как заведенная проплясала на одной из трибун. Дама и одета была соответствующе: платье ядовитой желтой расцветки «под леопарда» дополняли серебряные сапоги-ботфорты и охотничья шляпа с пером. Но, бесспорно, первое место этого фрик-парада – за смелость - можно отдать трансвеститу, пришедшему на концерт в образе самой героини вечера. Парень, совершенно не тушуясь, гордо вышагивал в зрительской толпе при макияже, в кудрявом парике и платье-балахоне. Правда, если бы не узнаваемый наряд, разглядеть в пародисте Пугачеву было бы очень затруднительно. Оказалось, что Сергей, как представился нам звездный двойник, обожает Аллу с детства:
- Еще совсем маленьким я включал Пугачиху, брал в руки флакон освежителя воздуха и открывал рот под любимый тембр, - прокартавил нам манерный парень. – Потом начал сам шить себе балахоны из штор, за что мне крепко доставалось от мамы.
Со временем юноша так увлекся любимым образом, что начал зарабатывать на Алле Борисовне.
- Пугачева в моем исполнении пела на школьных и вузовских концертах, а потом меня начали приглашать на клубные вечеринки. Со временем я начал пародировать других певиц – Жанну Агузарову, например. Очень надеюсь, что сегодня мне удастся хотя бы постоять рядом с Аллочкой.
Звезда млечного пути
Самая что ни на есть реальная Пугачева появилась на сцене внезапно – как только музыканты и шестеро бэк-вокалистов заняли свои места на сцене. Как ни хотела суперзвезда показать в каждом городе полный аналог кремлевского шоу, сделать ей этого не удалось по техническим причинам. Вот и к уфимцам примадонна не эффектно выплыла на айсберге, а вышла на своих двоих. Одета была в черное платье, чуть выше колен, «а-ля пончо» с мохнатками и стразами. Так что когда певица поднимала руки, ее наряд напоминал гламурное покрывало. Обе руки примадонны украшали широкие браслеты. Неизвестно - с драгоценными каменьями или нет, но сверкали в лучах прожекторов отменно.
Молодежную прическу Пугачевой еще несколько месяцев назад сотворил личный стилист Сергей Зверев, который в прошлый приезд – четыре года назад – сопровождал примадонну на протяжении всего тура. На голову поп-дивы он водрузил нахлобучку из накрученных блондинистых прядей. Алле ее новый имидж страсть как понравился и теперь ей остается лишь поддерживать в порядке творение мастера. Здороваться с публикой Алла не стала, а заговорила лишь после третьей песни.
- Наконец, приехала и к вам, пока совсем не состарилась, - пробасила артистка. - В этом туре я проехала по городам, как будто по местам боевой славы. Это все те населенные пункты, где можно оторваться на полную катушку, где было много друзей, но многих из которых уже нет в живых. Когда я выхожу на сцену, каждый город мне напоминает что-то такое, о чем можно рассказать только себе. Ведь никому не признаешься, какие эмоции я испытывала, как замечательно здесь было.
Каждую песню двухчасового шоу сопровождали видеоинсталляции. Правда, большинство клипов, демонстрирующиеся на стометровом экране, напоминали наипошлейшие компьютерные заставки или фотообои, которыми так любят украшать стены в бедных семьях. Фигурка Пугачевой маячила на фоне водопадов, струи которых переливались всеми цветами радуги, млечного пути, побережья райских островов, светящихся ночных мегаполисов, безоблачного неба, полей и лесов. В финале на экране вырос восточный дворец с выведенными на крыше вензелями «АБ», ставший апофеозом безвкусицы. Возможно, постановщик шоу – талантливый режиссер и друг примадонны Борис Краснов - все сделал именно так, как хотелось Аллочке, ведь она, как и большинство ее теток-поклонниц любит, чтоб все было поярче и смотрелось подороже. Исключением стал лишь видеоряд к песне «Одуванчик», заставивший зал прослезиться. Под фразу «пусть одуванчики пострижены «под ноль», им эта стрижка так к лицу» мальчишки-новобранцы отправлялись в горячую точку, а потом гибли на поле боя.
В прощальном туре Алла решила не исполнять только лучшее и любимое, а пела, в основном, композиции с двух последних альбомов – прошлогоднего и шестилетней давности. Исполнила «Опять метель», «Любовь, как состояние», «Ресницы и твои глаза», «Спасибо, любовь», «Я улетаю», а еще «Исчезнет грусть», «Речной трамвайчик», «Не плачь» и другие не особо запомнившиеся песни. Зато пронзительно-драматично спела «Люди, люди», порадовала «Айсбергом», «Без тебя» и «Возвращением» и драйвовым ремиксом на хит 80-х «Алло».
Дама из будуара
За время шоу примадонна обжила все сценическое пространство. Для одной из лирических героинь Пугачевой режиссер соорудил будуар с туалетным столиком, стулом и лежанкой. Король гламура стал автором не только прически, но и концертного наряда, в котором примадонна возлежала на топчане. Полупрозрачный нежно-розовый пеньюар с боа она одела поверх платья. Оказалось, что стилист сшил Пугачевой обновку еще год назад, но в дело пошла она только сейчас.
- На каждом концерте я спускаюсь в зал, но, как правило, все срываются с мест и пройти невозможно, - вдруг сказала певица. - Я знаю, что кто-то из вас принес цветочки - видела тут людей с букетами. Давайте договоримся так: я пойду в зал, соберу цветы, только не толпитесь. Все цветы соберу – у меня для этого две песни есть. Это та самая пресловутая фонограмма, о которой так долго говорили большевики. Но поскольку я не умею под нее петь – все равно не попаду – думаю, что микрофон нам ни к чему, только мешать будет. В зал – так в зал.
Надо сказать, что Пугачева и так не особо утруждалась – практически все песни прозвучали под добротную студийную запись, а когда она отправилась в народ, то и вовсе оставила микрофон на сцене и собирала букеты под фонограмму «Ты там, я там» и «Позови меня с собой». Алла обошла не только весь партер, но и сделала круг по арене. Зрители с трибун бросали букеты к ногам любимицы, понимая, что ближе к звезде им уже не подобраться. Особо наглые поклонницы, вручив цветы, пытались впиться в щеку примадонны, но певица мастерски уходила от фанатских лобзаний - брезгливо отстранялась, умело держа застывшую улыбку. Отмучившись и выбравшись из толпы, она снова взлетела на сцену.
На финальные песни Алла вышла в алом балахоне с невыносимо пышным бантом и сразу стала похожа на калорийный свадебный торт с большой кремовой розой.
- Теперь мне все время кричат из зала: «Не уходи!», - скривилась примадонна. - Я прошу вас, не надо. Я ведь не то, что ухожу. Просто надо вовремя улетать. Конечно, вы для меня всегда были потрясающей отдушиной, и что там скрывать - куском хлеба. Но ничего, я всегда говорю: если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах после того, что я напела, то большей награды для себя я и не желаю. Вся моя жизнь – как одна прекрасная песня. Каждый день благодарю Бога за то, что дал мне такую потрясающую, интересную жизнь, похожую на сон. Конечно, всякое было: и плохое, и тяжелое. И когда меня спрашивают: «Расскажите, как вам было тяжело?». Да по молодости все легко: никто не знал как надо и что. Только сердце пело, душа рвалась. Это сейчас пытаются анализировать, но если только начать – то все, конец. Я хочу сказать спасибо вам за то, что вы были, есть и будете, если я в чем-то себя еще найду.
Ксения ЛАПТЕВА.
Ашир МУРАДОВ.