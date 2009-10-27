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Алла свое отыграла. Пугачева возглавила уфимский фрик-парад

27 октября 2009, 22:38
На уфимский вокзал Пугачеву в минувшую пятницу доставил поезд «Кисловодск-Новокузнецк» из Оренбурга, где примадонна отпела накануне. Прибытие звездного состава в каждом из городов прощального тура держится в секрете, потому кроме всезнающих журналистов и организаторов артистку в столице Башкирии никто не встречал.

Хит-парад чудаков

По крайней мере, ни одной фанатки на путях замечено не было. Да и подобраться к звезде было нереально. Меры предосторожности удивили даже видавших виды репортеров, не раз встречавших кортеж Аллы. Журналистов еще и проинструктировали: вопросы не задавать, камеры не доставать. Черный лимузин, на котором Пугачева отправилась в «Президент-отель», подогнали прямо на перрон, к запасным путям. И то правда: не идти же звезде через всю вокзальную площадь. К тому же всю близлежащую территорию для пущей важности оцепила охрана, а около лимузина выставили джип, чтоб уж совсем не подступиться. На подножке поезда Алла появилась облаченная в черное пальто и такого же цвета высокую шляпу. Не поднимая головы, певица быстро прошла 50 метров до машины и, никак не отреагировав на приветственные крики, скрылась за тонированными стеклами. Следом за примадонной помощники выкатили из ее личного вагона пять больших чемоданов, которые отправились следом за хозяйкой.

Два свободных дня до концерта Алла провела в «Президент-отеле», где для нее приготовили трехкомнатный номер-сюит стоимостью десять тысяч рублей в сутки. Уже третий раз Пугачева заселяется в эти апартаменты площадью 75 квадратов со спальней, гостиной, кабинетом и кухней. Из отеля певица выбиралась только на прогулки в компании телохранителей. Звезда отказалась от встречи с местными чиновниками, посещения больниц и выстроенного на ее деньги Симеоно-Верхотурского храма, в котором старалась бывать в каждый свой приезд.

Прощальную программу «Сны о любви» Пугачева представила на самой большой крытой городской площадке - в ледовом комплексе «Уфа-Арена». Причем такую разношерстную публику могла собрать только примадонна. Представители уфимской элиты, прикупившие билеты в партер, расположенный на льду, сидели рядом с безумного вида фанатками певицы. Бедно одетые женщины не пожалели выделить из скромного бюджета десять тысяч рублей за близость к кумирше. К слову сказать, одна из поклонниц, видимо, с давней историей болезни, полконцерта простояла в проходе на коленях, ожидая, пока Алла приметит верную вассалку. Другая, видимо совсем сбрендившая на почве фанатизма, все шоу как заведенная проплясала на одной из трибун. Дама и одета была соответствующе: платье ядовитой желтой расцветки «под леопарда» дополняли серебряные сапоги-ботфорты и охотничья шляпа с пером. Но, бесспорно, первое место этого фрик-парада – за смелость - можно отдать трансвеститу, пришедшему на концерт в образе самой героини вечера. Парень, совершенно не тушуясь, гордо вышагивал в зрительской толпе при макияже, в кудрявом парике и платье-балахоне. Правда, если бы не узнаваемый наряд, разглядеть в пародисте Пугачеву было бы очень затруднительно. Оказалось, что Сергей, как представился нам звездный двойник, обожает Аллу с детства:

- Еще совсем маленьким я включал Пугачиху, брал в руки флакон освежителя воздуха и открывал рот под любимый тембр, - прокартавил нам манерный парень. – Потом начал сам шить себе балахоны из штор, за что мне крепко доставалось от мамы.

Со временем юноша так увлекся любимым образом, что начал зарабатывать на Алле Борисовне.

- Пугачева в моем исполнении пела на школьных и вузовских концертах, а потом меня начали приглашать на клубные вечеринки. Со временем я начал пародировать других певиц – Жанну Агузарову, например. Очень надеюсь, что сегодня мне удастся хотя бы постоять рядом с Аллочкой.

Звезда млечного пути

Самая что ни на есть реальная Пугачева появилась на сцене внезапно – как только музыканты и шестеро бэк-вокалистов заняли свои места на сцене. Как ни хотела суперзвезда показать в каждом городе полный аналог кремлевского шоу, сделать ей этого не удалось по техническим причинам. Вот и к уфимцам примадонна не эффектно выплыла на айсберге, а вышла на своих двоих. Одета была в черное платье, чуть выше колен, «а-ля пончо» с мохнатками и стразами. Так что когда певица поднимала руки, ее наряд напоминал гламурное покрывало. Обе руки примадонны украшали широкие браслеты. Неизвестно - с драгоценными каменьями или нет, но сверкали в лучах прожекторов отменно.

Молодежную прическу Пугачевой еще несколько месяцев назад сотворил личный стилист Сергей Зверев, который в прошлый приезд – четыре года назад – сопровождал примадонну на протяжении всего тура. На голову поп-дивы он водрузил нахлобучку из накрученных блондинистых прядей. Алле ее новый имидж страсть как понравился и теперь ей остается лишь поддерживать в порядке творение мастера. Здороваться с публикой Алла не стала, а заговорила лишь после третьей песни.

- Наконец, приехала и к вам, пока совсем не состарилась, - пробасила артистка. - В этом туре я проехала по городам, как будто по местам боевой славы. Это все те населенные пункты, где можно оторваться на полную катушку, где было много друзей, но многих из которых уже нет в живых. Когда я выхожу на сцену, каждый город мне напоминает что-то такое, о чем можно рассказать только себе. Ведь никому не признаешься, какие эмоции я испытывала, как замечательно здесь было.

Каждую песню двухчасового шоу сопровождали видеоинсталляции. Правда, большинство клипов, демонстрирующиеся на стометровом экране, напоминали наипошлейшие компьютерные заставки или фотообои, которыми так любят украшать стены в бедных семьях. Фигурка Пугачевой маячила на фоне водопадов, струи которых переливались всеми цветами радуги, млечного пути, побережья райских островов, светящихся ночных мегаполисов, безоблачного неба, полей и лесов. В финале на экране вырос восточный дворец с выведенными на крыше вензелями «АБ», ставший апофеозом безвкусицы. Возможно, постановщик шоу – талантливый режиссер и друг примадонны Борис Краснов - все сделал именно так, как хотелось Аллочке, ведь она, как и большинство ее теток-поклонниц любит, чтоб все было поярче и смотрелось подороже. Исключением стал лишь видеоряд к песне «Одуванчик», заставивший зал прослезиться. Под фразу «пусть одуванчики пострижены «под ноль», им эта стрижка так к лицу» мальчишки-новобранцы отправлялись в горячую точку, а потом гибли на поле боя.

В прощальном туре Алла решила не исполнять только лучшее и любимое, а пела, в основном, композиции с двух последних альбомов – прошлогоднего и шестилетней давности. Исполнила «Опять метель», «Любовь, как состояние», «Ресницы и твои глаза», «Спасибо, любовь», «Я улетаю», а еще «Исчезнет грусть», «Речной трамвайчик», «Не плачь» и другие не особо запомнившиеся песни. Зато пронзительно-драматично спела «Люди, люди», порадовала «Айсбергом», «Без тебя» и «Возвращением» и драйвовым ремиксом на хит 80-х «Алло».

Дама из будуара

За время шоу примадонна обжила все сценическое пространство. Для одной из лирических героинь Пугачевой режиссер соорудил будуар с туалетным столиком, стулом и лежанкой. Король гламура стал автором не только прически, но и концертного наряда, в котором примадонна возлежала на топчане. Полупрозрачный нежно-розовый пеньюар с боа она одела поверх платья. Оказалось, что стилист сшил Пугачевой обновку еще год назад, но в дело пошла она только сейчас.

- На каждом концерте я спускаюсь в зал, но, как правило, все срываются с мест и пройти невозможно, - вдруг сказала певица. - Я знаю, что кто-то из вас принес цветочки - видела тут людей с букетами. Давайте договоримся так: я пойду в зал, соберу цветы, только не толпитесь. Все цветы соберу – у меня для этого две песни есть. Это та самая пресловутая фонограмма, о которой так долго говорили большевики. Но поскольку я не умею под нее петь – все равно не попаду – думаю, что микрофон нам ни к чему, только мешать будет. В зал – так в зал.

Надо сказать, что Пугачева и так не особо утруждалась – практически все песни прозвучали под добротную студийную запись, а когда она отправилась в народ, то и вовсе оставила микрофон на сцене и собирала букеты под фонограмму «Ты там, я там» и «Позови меня с собой». Алла обошла не только весь партер, но и сделала круг по арене. Зрители с трибун бросали букеты к ногам любимицы, понимая, что ближе к звезде им уже не подобраться. Особо наглые поклонницы, вручив цветы, пытались впиться в щеку примадонны, но певица мастерски уходила от фанатских лобзаний - брезгливо отстранялась, умело держа застывшую улыбку. Отмучившись и выбравшись из толпы, она снова взлетела на сцену.

На финальные песни Алла вышла в алом балахоне с невыносимо пышным бантом и сразу стала похожа на калорийный свадебный торт с большой кремовой розой.

- Теперь мне все время кричат из зала: «Не уходи!», - скривилась примадонна. - Я прошу вас, не надо. Я ведь не то, что ухожу. Просто надо вовремя улетать. Конечно, вы для меня всегда были потрясающей отдушиной, и что там скрывать - куском хлеба. Но ничего, я всегда говорю: если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах после того, что я напела, то большей награды для себя я и не желаю. Вся моя жизнь – как одна прекрасная песня. Каждый день благодарю Бога за то, что дал мне такую потрясающую, интересную жизнь, похожую на сон. Конечно, всякое было: и плохое, и тяжелое. И когда меня спрашивают: «Расскажите, как вам было тяжело?». Да по молодости все легко: никто не знал как надо и что. Только сердце пело, душа рвалась. Это сейчас пытаются анализировать, но если только начать – то все, конец. Я хочу сказать спасибо вам за то, что вы были, есть и будете, если я в чем-то себя еще найду.

Ксения ЛАПТЕВА.

Ашир МУРАДОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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