Алла свое отыграла. Пугачева возглавила уфимский фрик-парад

- Теперь мне все время кричат из зала: «Не уходи!», - скривилась примадонна. - Я прошу вас, не надо. Я ведь не то, что ухожу. Просто надо вовремя улетать. Конечно, вы для меня всегда были потрясающей отдушиной, и что там скрывать - куском хлеба. Но ничего, я всегда говорю: если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах после того, что я напела, то большей награды для себя я и не желаю. Вся моя жизнь – как одна прекрасная песня. Каждый день благодарю Бога за то, что дал мне такую потрясающую, интересную жизнь, похожую на сон. Конечно, всякое было: и плохое, и тяжелое. И когда меня спрашивают: «Расскажите, как вам было тяжело?». Да по молодости все легко: никто не знал как надо и что. Только сердце пело, душа рвалась. Это сейчас пытаются анализировать, но если только начать – то все, конец. Я хочу сказать спасибо вам за то, что вы были, есть и будете, если я в чем-то себя еще найду.