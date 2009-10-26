Попасть в "Рефлекс" девушке помогла уфимская студия «Муха»

- Это исключено, поскольку в нашем райдере есть замечательный пункт, где написано, что после концерта группа «Рефлекс» сразу направляется либо домой, если это московский концерт, либо в гостиницу, если это другой город. У людей просто нет возможности контактировать с нами лично, максимум, что мы можем подарить - фото на память. Да и то наш грозный директор Иван не разрешает нас обнимать во время фотографирования. А вообще директор говорит, что странные предложения поступают постоянно. Например, ему звонит какой-то мужчина и просит, чтобы кто-то из нас сходил с ним в ресторан. В подарок обещает нам за это машину. Но мы в такие истории предпочитаем не ввязываться и никогда не принимаем от незнакомых людей никаких подарков и подобных непристойных предложений.