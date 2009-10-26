Попасть в "Рефлекс" девушке помогла уфимская студия «Муха»

Девушка из зала
У Лены за плечами выступления в составе группы Non Stop, вокальные партии в мюзикле We Will Rock You и участие в проекте Павла Кашина «Декаданс». В прошлом году Лена Максимова стала финалисткой музыкального конкурса «Новая волна», после которого начала сольную карьеру и планировала выпуск альбома с песнями собственного сочинения.
- Не секрет, что ты мечтаешь о мировом турне с профессиональными музыкантами. На кого ориентируешься в этом вопросе?
- Несмотря на то, что я сейчас работаю в поп-проекте, мне очень нравится рок-музыка, например, группы Aerosmith, Queen. Мне бы хотелось, чтобы наша российская поп-музыка позаимствовала у рок-музыкантов честность и практику живого исполнения. Группа «Рефлекс» все концерты работает живьем, ведь у нас профессиональные музыканты.
- Обидно, что не успела принять участие в туре «Рефлекса» по Америке?
- Конечно, немножко обидно, но по-другому все равно быть не могло, ведь я встретилась с девчонками именно во время этого тура. Нашему композитору и продюсеру Вячеславу Тюрину пришла мысль о моем участии в группе, только когда я спела одну из песен.
- Мы просто дали в зал микрофон, чтобы кто-то спел, - объясняют девушки. - И тут как раз появилась Лена. Спустя несколько месяцев Слава принял решение, пригласить ее в коллектив. Мы всего лишь месяц работаем вместе, но у нас плодотворно идет работа, репетируем в студии на базе. Несколько дней назад сняли Лену в клипах, которые делали в Сан-Франциско. Благодаря компьютерным технологиям и режиссерам уфимской студии «Муха» мы вмонтировали Лену в уже почти готовое видео и теперь никто не различит, где и как мы снимали.
- Со сменой имиджа изменится ли репертуар группы?
- Мы периодически экспериментируем с нарядами и музыкальными идеями, но наш продюсер и композитор неизменен: мы по-прежнему работаем с Вячеславом Тюриным, поэтому кардинально меняться не планируем.
- Как ваша жизнь изменилась после того, как вы стали петь в «Рефлексе»?
- Уже пошел девятый год как я в группе, - говорит Алена Торганова. - Я уже совсем старая, скоро мне, наверное, сто лет стукнет! У меня такое ощущение, что другой жизни кроме как в «Рефлексе» и не было. Я настолько срослась с этим понятием, что не представляю сейчас жизни вне коллектива. В любом случае, как бы не изменилась моя жизнь, участие в «Рефлексе» останется со мной навсегда.
- Мне уже стало жалко Алену, у нее прямо-таки жизнь затворника, - смеется Женя Малахова. - У меня до «Рефлекса» был совершенно иной проект. Мои бывшие продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш делали из меня артистку а-ля Бритни Спирс для молоденьких девчонок, да и песен у меня было совсем мало. Так что моя жизнь сильно изменилась – из девочки в розовых одежках и с мишками я превратилась в девушку из самой сексуальной группы России. Лично мне эти метаморфозы очень нравятся.
- Лена, ты увлекаешься изучением языков. В каких странах ты была, и какие языки изучила?
- Не так давно я ездила в Латвию, где принимала участие в конкурсе «Новая волна», там выучила несколько латвийских слов. Вообще в незнакомой стране я всегда общаюсь с барменами и официантами, чтобы понять лингвистические особенности языка. Знаю несколько слов на иврите. Я не любитель экзотики, мне больше нравится путешествовать по Европе. Могу свободно общаться на английском, французском и немножко на немецком.
Непристойные предложения
- Ваш сопродюсер Юрий Усачев продвигает также джазовый коллектив «Звента-Свентана». Не хотели бы вы поработать вместе?
- Мы как самые близкие люди от этого проекта вполне можем посотрудничать. Почему бы и нет? «Рефлекс» всегда готов к экспериментам, ремиксам и общению. Кроме того, многие почему-то считают музыку «Звента-Свентана» невостребованной, но на самом деле это не так.
- Опишите рабочий день группы.
- Утром едем на съемку или на пресс-день, где за несколько часов нужно раздать огромное количество интервью, или на радиоэфир. Вечером мероприятие гламурного журнала, либо концерт. Рано утром едем в аэропорт, летим в Алма-Ату, вечером выступаем там и назад в аэропорт, вылетаем в Москву. Потом, если повезет, дома немного поспим, а если нет – летим в другой город и отдыхаем в самолете.
- В кризис резко снизилось число корпоративов и гастролей. Сейчас ситуация улучшилась?
- Нас кризис не сильно коснулся, потому что мы долгожители на сцене. Несмотря на то, что у нас происходят изменения в группе, меняется количество эфиров, «Рефлекс» все равно остается брендом. Если честно, нам бы даже хотелось, чтобы концертов стало хотя бы чуть-чуть меньше, чтобы немного отдохнуть.
- Алена, ты - автор нескольких дизайнерских коллекций одежды. Что модно этой осенью?
- Я считаю, что модная вещь в сезоне должна быть только одна, качественная, из хорошего материала. Я всегда покупаю вещи, которые точно буду носить лет пять-семь. Например, беру одну, но хорошую, дорогую кофточку. В целом – главное, чтобы у вас была качественная обувь и сумка, а платье, кофта, юбка могут быть самых простых фирм. Я вообще считаю, что девушка не должна одеваться так, чтобы можно было посчитать, сколько денег она потратила. Так можно распугать всех мужчин! Когда парень понимает, что женщина слишком дорого одета, это его пугает.
- А еще можно носить маечки, которые вы покупаете на рок-концертах, - говорит Лена. - Прямо сейчас на мне майка с концерта U2.
- Многие спрашивают у меня про сольное творчество, но я все чаще подумываю об открытии собственного магазина, - рассуждает Алена. - Мне интересно создание бренда, имиджа. Очень хочется создать свою марку одежды, открыть магазин сначала в Москве, а потом и в других городах. А сольное творчество… Наверное, я не буду этим заниматься, потому что я немного устала от гастрольной жизни. Да и к тому же мои интересы не ограничиваются исключительно музыкой.
- Случаются ли неприятные истории во время гастролей?
- Это исключено, поскольку в нашем райдере есть замечательный пункт, где написано, что после концерта группа «Рефлекс» сразу направляется либо домой, если это московский концерт, либо в гостиницу, если это другой город. У людей просто нет возможности контактировать с нами лично, максимум, что мы можем подарить - фото на память. Да и то наш грозный директор Иван не разрешает нас обнимать во время фотографирования. А вообще директор говорит, что странные предложения поступают постоянно. Например, ему звонит какой-то мужчина и просит, чтобы кто-то из нас сходил с ним в ресторан. В подарок обещает нам за это машину. Но мы в такие истории предпочитаем не ввязываться и никогда не принимаем от незнакомых людей никаких подарков и подобных непристойных предложений.
- Чем займетесь ближе к пенсии?
- Я надеюсь нянчить своих внуков где-нибудь в уютном домике на берегу моря, - мечтательно говорит Алена. - Я не отказываюсь жить в России, но мне хотелось бы иметь несколько домов по всему миру.
- Я тоже близка в своих мечтах с Аленой, - улыбается Женя. - Мне хочется иметь большую семью и жить в Шотландии.
- Я бы хотела организовать приют и заниматься с детишками, - объясняет Лена. - Вижу себя в окружении бездомных малышей, хочу им дарить свою любовь и заботу.
Ксения ЛАПТЕВА.