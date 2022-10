Попасть в "Рефлекс" девушке помогла уфимская студия «Муха»

У Лены за плечами выступления в составе группы Non Stop, вокальные партии в мюзикле We Will Rock You и участие в проекте Павла Кашина «Декаданс». В прошлом году Лена Максимова стала финалисткой музыкального конкурса «Новая волна», после которого начала сольную карьеру и планировала выпуск альбома с песнями собственного сочинения.