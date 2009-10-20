Любовь Толкалина: «Михалковых погубит тщеславие»

- Это связано не столько с тем, что мы принадлежим к этому роду деятельности, сколько с тем, что у нее фантастический родовой багаж. Чем глубже у человека корни, тем выше он вырастает. И в случае с Михалковыми-младшими, погубить их может только лень и тщеславие. Вот я человек одноэтажный - мои родственники из деревни в Рязанской области. Дедушка – крестьянин. У него трактор, коровы, большое хозяйство. И когда попадаешь в компанию именитых режиссеров Павла Чухрая, Сергея Соловьева, Дениса Евстигнеева, то понимаешь, что ты у подножия величайшей горы. Это такое удовольствие! По этому поводу можно страдать, заниматься самоедством, а можно компенсировать чем-то другим. Например, работоспособностью, умением не сдаваться. Ты - как однолетние растения, у которых нет корней, не тот цветок, который, например, уже 28 лет живет на окне у Никиты Михалкова. У тебя мало времени, поэтому надо рвать когти. Чем я и пытаюсь заниматься. Но это тоже надо делать со вкусом.