Башкирские композиторы ищут выход. В интернет

- С этим у нас большая проблема. В Башкирии нет шоу бизнеса, а вот, например, в Татарстане он развит. У них много певцов, потому и выбора больше. Я в последнее время работаю с Салаватом Фатхетдиновым - он платежеспособный. Иногда дарю ему песни, ведь у нас дружеские отношения. На его концертах целый блок моих песен, а это дорогого стоит. Есть состоятельные люди, заказывающие песни. Им, конечно, отдаешь авторские права, потому что платят сразу и много. Тут уж кто как договоришься – начиная от пяти тысяч рублей и выше - предела нет. Одной богатой организации мне удавалось продать композицию и за три тысячи долларов. Но с недавних пор я песен не пишу - нет времени.