Башкирские композиторы ищут выход. В интернет

- Об уровне существующей музыкальной культуры можно судить по трем составляющим - опере, балете и симфонии, - рассказывает председатель союза композиторов РБ Салават Низаметдинов. - Родоначальник профессиональной оперы в республике - это Загир Исмагилов, Рауф Муртазин – основоположник симфонии, а Лейла Исмагилова сегодня пишет балеты, которые не стыдно показывать ни в России, ни в мире. Она и Рустем Сабитов продолжили дело композитора Наримана Сабитова. Наша сила в том, что мы продолжаем традиции. Кто стреляет в прошлое, у того нет будущего.
Помимо крупных форм башкирские композиторы успешно работают с песней и камерными жанрами.
- У нас есть песенники, известные не только в республике, но и всему мусульманскому миру, - продолжает Салават Ахмадеевич. - Это Рим Хасанов, Роза Сахаутдинова, Нур Даутов, чья пьеса «Фатима» ходит и за пределами России. В области камерной музыки тоже большие достижения. Мы заключаем договор с театрами и пишем для них. В других регионах подобной практики просто не существует. Например, в Татарстане за 25 лет поставили всего одну оперу Резеды Ахияровой.
Башкирские композиторы постоянные лауреаты международных конкурсов. Ильдар Хисамутдинов выставлял свое камерное произведение на конкурс в Будапеште, где занял третье место. Валерий Скобелкин участвовал в конкурсе Скандинавии и получил премию, еще будучи студентом. Рафаэль Касимов не единожды привозил награды из Японии, с конкурсов фортепианных дуэтов. Мария Карпова, наша землячка, третий год учится в Оклахоме, успела поучаствовать в американском конкурсе, где получила премию как женщина-композитор, создавшая произведение для ударных инструментов.
Как считает Низаметдинов, самая главная – это то, что все мы живем в переходное время, с неналаженными отношениями:
- Заботит лишь то, что сегодня нет каких-то налаженных отношений, а потому композиторам очень сложно ориентироваться, - отмечает Салават Низаметдинов. – Чтобы быть востребованным, композитор должен сам двигаться и предлагать себя. Даже наш союз не в силах заниматься пропагандой и продвижением авторов. Выручают лишь личные связи. Я не знаю в Башкирии композитора, который бы имел своего менеджера или пресс-секретаря. На ситуацию сегодня способен повлиять интернет, выпуск дисков и радиоротации. С крупными жанрами, конечно, сложнее. Если наш театр поставил оперу, то другой уже это сочинение не берет. Есть такой негласный закон.
- Что делать композиторам, чьи сочинения остаются невостребованными?
- Тогда беда: нет денег, остается только голодать. Если композитор дипломированный, может пойти преподавать сольфеджио, гармонию, инструментовку. Если хорошо владеет фортепиано, может пойти поиграть в каком-нибудь ансамбле. В Москве это обычное дело: композиторы играют в ресторанах, даже таксистами работают. Потому сотрудничаем со всеми, кто платит. Пусть это звучит цинично, но деваться некуда. Это раньше было зазорно: «Ах, ты продаешь свои произведения, работаешь за деньги!». А сейчас мы сами ищем эту работу, и рады, когда она есть. Востребованным композиторам проще. Их знают, но это надо заслужить за долгие годы, нужно постоянно общаться, с кем-то тусоваться.
- Кто ваши заказчики?
- С этим у нас большая проблема. В Башкирии нет шоу бизнеса, а вот, например, в Татарстане он развит. У них много певцов, потому и выбора больше. Я в последнее время работаю с Салаватом Фатхетдиновым - он платежеспособный. Иногда дарю ему песни, ведь у нас дружеские отношения. На его концертах целый блок моих песен, а это дорогого стоит. Есть состоятельные люди, заказывающие песни. Им, конечно, отдаешь авторские права, потому что платят сразу и много. Тут уж кто как договоришься – начиная от пяти тысяч рублей и выше - предела нет. Одной богатой организации мне удавалось продать композицию и за три тысячи долларов. Но с недавних пор я песен не пишу - нет времени.
- Считаете, что у каждого композитора должен быть менеджер?
- Если у тебя достаточно денег - ты можешь позволить переложить всю организационную работу на другие плечи. Чтобы просто творить и зарабатывать себе на жизнь только этим, нужно быть очень крутым, состоятельным композитором. А вообще, менеджмент и творчество совместимы. По крайней мере, башкирские композиторы не могут позволить себе заниматься только музыкой.
- Какие из ваших сочинений снискали всероссийскую славу?
- Опера «Ночь лунного затменья», прозвучавшая на Днях РБ в Москве. За круглым столом ведущие критики и музыковеды очень тепло отозвались о ней. Помню заголовки публикаций, типа: «Оперу башкирского композитора должны услышать во всем мире».
Одна из главных задач союза в ближайшие годы – создание студии и небольшого издательства. Музыковеды и композиторы намерены систематизировать и издать всю информацию о сочинениях башкирских композиторов и их биографии.
- Наша основная задача - оставить плоды своего творчества для истории, - призналась композитор Лейла Исмагилова. - У каждого композитора и музыковеда должна быть своя страничка в интернете, чтобы быть доступным для более широкой аудитории. В сети нужно размещать не только биографическую информацию, но его произведениях, аудио и видеозаписи. Акцент нужно сделать на полный список сочинений каждого автора - информация не должна быть потеряна. Это коллективный труд, требующий немалых сил. А собранный материал в будущем послужит для создания энциклопедии.
Юлия ПЛЕХАНОВА.
Между тем
Новым председателем правления союза композиторов РБ в минувший понедельник на юбилейном съезде был избран композитор Раит Гайсин.
Главными направлениями работы новый глава союза назвал возрождение музыкального фонда, установление взаимосвязей между союзом и профессиональными учебными заведениям в сфере искусства и создание собственной библиотеки, где будут храниться рукописи башкирских композиторов, нотные материалы, научно-методическая литература.