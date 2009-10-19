Уфимцы увидели подлинные работы Дали

Главная ценность этой передвижной выставки в том, что этих работ и их копий нет в музеях страны. Владелец – житель Екатеринбурга Александр Шадрин возит свои сокровища по стране и позволяет полюбоваться подлинными произведениями искусства, основанными на символизме и аллегориях.
В Уфе уникальная выставка великого мистификатора и провокатора, одного из самых неоднозначных художников ХХ века Дали вызвала огромный интерес - в музей выстроилась очередь.
Шадрин, ранее преподававший биологию, а затем ставший предпринимателем, увлекся коллекционированием произведений искусства в начале1990-х годов. В его коллекции есть подлинные работы Михаила Шемякина, Марка Шагала, Анри Матисса, Пабло Пикассо, но работы Дали стали вершиной его коллекции.
- Работами Дали я заинтересовался еще в детстве, но каталоги его произведений было не достать - в советское время они хранились в недоступных фондах, - рассказывает сам владелец коллекции, представивший ее первым посетителям. - Моя тетя работала в библиотеке, и в моем распоряжении были альбомы с репродукциями. Так я познакомился с работами многих гениальных мастеров, в том числе, и Дали. Нужно сказать, что Босх произвел на меня большее впечатление, но Дали более современен.
Ранее эта коллекция работ великого испанца принадлежала Европейскому фонду «Мир Дали», который является владельцем всех европейских музеев Дали, кроме испанских, и был основан самим художником в 1979 году. Работы Дали собирались из Англии, Франции, Швейцарии и Италии, а с 1977 года коллекция была передвижной, выставляясь в Японии, Китае, Корее. Как только фонд прекратил вывозить их на выставки, Шадрин выразил желание ее приобрести. Узнав о его стремлении, в фонде тут же подняли цену на 30 процентов. Переговоры велись с 1998 года и завершились в 2005 году. Коллекцию Александр выкупил через год и привез в Россию.
Среди представленных в Уфе работ - скульптуры из бронзы с позолотой «Танец времени», напоминающие растекшийся циферблат, дама с ящичками в теле «Женщина антропоморфный кабинет», серия рисунков, посвященных героям басен Лафонтена, человеческим порокам и возлюбленной художника - Гале, а также сюрреалистические цветы.
Выставка продлится до 15 ноября, а затем продолжит путешествие по другим городам РФ - от Архангельска до Южно-Сахалинска.