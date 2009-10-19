Уфимцы увидели подлинные работы Дали

Ранее эта коллекция работ великого испанца принадлежала Европейскому фонду «Мир Дали», который является владельцем всех европейских музеев Дали, кроме испанских, и был основан самим художником в 1979 году. Работы Дали собирались из Англии, Франции, Швейцарии и Италии, а с 1977 года коллекция была передвижной, выставляясь в Японии, Китае, Корее. Как только фонд прекратил вывозить их на выставки, Шадрин выразил желание ее приобрести. Узнав о его стремлении, в фонде тут же подняли цену на 30 процентов. Переговоры велись с 1998 года и завершились в 2005 году. Коллекцию Александр выкупил через год и привез в Россию.