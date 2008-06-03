Филипп Киркоров — «центрфорвард таранного типа»

Posted 3 июня 2008, 18:45
Published 3 июня 2008, 18:45
Modified 12 марта, 12:36
Updated 12 марта, 12:36
После непременных гаскаровцев, которые своими танцами обозначили окончание официальной части, а также выступления воздушных гимнастов, на сцену выпорхнула Валерия в блескучем серебристо-черном платье. Петь перед хоккеистами для нее не впервой. Две недели назад певица выступила в Ярославле на награждении местного клуба «Локомотив». Внезапно «расщедрившись», далекая от спорта поп-дива назвала серебряных призеров — чемпионами. Отличную возможность реабилитироваться Валерии предложил башкирский клуб, пригласив ее на чествование, самых что ни на есть, настоящих чемпионов. Чтобы не оконфузиться и на этот раз, за супругой при выходе на арену следил продюсер Иосиф Пригожин. Но насладиться выступлением жены в полной мере ему не удалось: известного промоутера плотным кольцом окружили девочки из танцевальной группа с просьбой дать автограф.
Певица исполняла свои лучшие композиции — «Человек дождя», «Мы вместе» и «Отпусти меня», но самой желанной в этот вечер оказалась ее песня «Самолет», которую болельщики молниеносно адаптировали на свой манер и вместо «самолет» с удовольствием горланили протяжное «Салават». А певица, по видимому, так и не поняла, какую «удачную» песню подарила фанатам.
Не преминула Валерия исполнить и новый англоязычный хит The Partys Over, с которым она якобы покорила Британию и чуть ли не в затылок задышала Мадонне, в одном из заграничных интервью противопоставив ее мускулам свой голос.
После почти получасового выступления Валерии в «Уфа-Арене» появился Билан. Правда, всего лишь на видеокубе. Неожиданно победивший на «Евровидении» певец выступить перед командой и болельщиками, как планировалось, не смог, но поздравить все-таки умудрился — мониторы продемонстрировали минутный эмоционально-горячий спич артиста, еще не отошедшего от недавней победы. Дима не смог приехать не только в Уфу — отменились его благотворительные выступления в Самаре и Мытищах в пользу больных детей. Теперь победитель международного песенного конкурса, согласно правилам, обязан объехать с концертами несколько европейских стран.
После выступления группы поддержки «серебряную» Валерию дополнил Киркоров, ослепивший публику «Арены» золотым костюмом и непременными фейерверками. Филипп не только местом в концерте, но и цветом одежды обозначил, что артист он статусом повыше будет. Хотя подавляющему числу болельщиков именно такой выбор артистов показался достаточно странным. В том смысле, что аудиторию как Валерии, так и Киркорова сложно представить на трибунах, болеющей за хоккей. Гораздо уместнее было бы видеть в этот вечер рокеров. Пусть не Шевчука с Земфирой, но уж «Чайф» или «Би-2» — как минимум. Но, тем не менее, публика встретила Киркорова с большим воодушевлением. В большей степени потому, чтобы не портить себе праздничное настроение. Доподлинно неизвестно — из-за Киркорова или нет, но охране была дана строгая директива не пускать в здание ледового дворца зрителей, одетых в розовое. Благо, что мало кто из фанатов хоккейного клуба предпочитает этот цвет, но пару человек все-таки развернули. Причина такого странного дресс-кода так и осталась неизвестной.
Заметно погрузневший Киркоров с округлившимся пузом появился на сцену со своими танцорами и, словно неуклюжий тюлень, изредка подпрыгивал с ними в такт песни «Карнавал». Если поющая супруга Пригожина ограничилась лишь взмахами фирменной футболкой «Салавата Юлаева», которую ей преподнесли хоккеисты, то Киркоров использовал презент по назначению. «Одевай давай!» — заорали трибуны со всех четырех сторон. Филипп с решительно настроенной толпой спорить не стал и, немного помедлив, скинул свое концертное облачение под одобрительный свист фанатов СЮ. Сброшенный же пиджак подхватил старший тренер команды Венер Сафин и, пользуясь случаем, немедленно на себя нацепил. Ностальгируя по времени былой славы, когда он запросто собирал стадионы, Киркоров не отказал себе в удовольствии дважды обежать спортивную арену и лично поприветствовать каждый сектор. Тогда-то к одетой футболке добавился шарфик, который кинул с трибуны один из болельщиков, а затем и фирменная бейсболка, протянутая Филе пацаном-юниором. Дмитрий Губерниев не удержался и по профессиональной привычке прокомментировал преображение поп-звезды, наградил Филиппа званием «нового центрфорварда „Салавата“ таранного типа». Выступлением в «Уфа-Арене» Киркоров еще раз доказал, что по праву носит звание «короля римейков». Филипп исполнил песню «Салма» Далиды, «Огонь и вода» и «Я за тебя умру» — группы Antique, а завершил выступление «Дивой» израильского транссексуала Даны Интернешнл.
— Филипп Киркоров! Народный артист России, — зачем-то еще раз в финале представил певца Губерниев.
— России и… Украины! — радостно хихикая, назидательным тоном дополнил ведущего Киркоров.
Еще утром экс-супруга примадонны и его подопечную — Ани Лорак, не без помощи Киркорова занявшую второе место на «Евровидении», поздравил с получением званий «народных» президент Украины Виктор Ющенко, а уже вечером Филипп Бедросович пел для уфимцев. Примечательно, что еще в феврале Путин вручил Киркорову указ о награждении его званием «народный артист РФ», а в прошлом году Филипп стал народным артистом Чечни и Ингушетии.
В это время хоккейный праздник развернулся и на другой площадке — напротив уфимской мэрии. Под моросящим дождем ди-джеи «Авторадио» Константин Бережной и Илья Подольский представили столичных гостей — группу «Уматурман».
Дослушав Киркорова, хоккеисты вместе с чемпионским кубком погрузились в три разноцветных кабриолета и нескольких джипов — исключительно «BMW», а Михалеву достался большой белый лимузин. Когда кортеж, возглавляемый машиной главного республиканского гаишника Динара Гильмутдинова, прибыл на площадь Ленина, братья Крестовские, призванные подготовить народ к явлению чемпионов, уже завершали свое выступление. После того, как хоккеисты пронесли чемпионский кубок сквозь живой коридор болельщиков, подняли на сцену, а Антипов сказал пару приветственных слов, на сцену вышла группа «Звери». Рома Билык с командой играли вплоть до начала салюта, который оказался на редкость долгим, красочным и отгрохал одновременно в четырех местах города.
Тем временем начальство хоккейного клуба и спортсмены отправились на закрытую вечеринку в Конгресс-холл, где победителей развлекал все тот же Киркоров, Александр Буйнов и группа «Блестящие». Самые стойкие закончили ночь в клубе «А кафе».
Юрий БЕЛОВ,
Ашир МУРАДОВ.