Филипп Киркоров — «центрфорвард таранного типа»

После выступления группы поддержки «серебряную» Валерию дополнил Киркоров, ослепивший публику «Арены» золотым костюмом и непременными фейерверками. Филипп не только местом в концерте, но и цветом одежды обозначил, что артист он статусом повыше будет. Хотя подавляющему числу болельщиков именно такой выбор артистов показался достаточно странным. В том смысле, что аудиторию как Валерии, так и Киркорова сложно представить на трибунах, болеющей за хоккей. Гораздо уместнее было бы видеть в этот вечер рокеров. Пусть не Шевчука с Земфирой, но уж «Чайф» или «Би-2» — как минимум. Но, тем не менее, публика встретила Киркорова с большим воодушевлением. В большей степени потому, чтобы не портить себе праздничное настроение. Доподлинно неизвестно — из-за Киркорова или нет, но охране была дана строгая директива не пускать в здание ледового дворца зрителей, одетых в розовое. Благо, что мало кто из фанатов хоккейного клуба предпочитает этот цвет, но пару человек все-таки развернули. Причина такого странного дресс-кода так и осталась неизвестной.