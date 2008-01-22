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Posted 22 января 2008, 19:33

Published 22 января 2008, 19:33

Modified 12 марта, 12:28

Updated 12 марта, 12:28

Число погибших в аварии, унесшей жизнь Геннадия Бачинского, растет

22 января 2008, 19:33
В автокатастрофе, унесшей жизнь теле- и радиоведущего Геннадия Бачинского, появилась еще одна жертва. Как сообщил заведущий травматологическим отделением тверской областной больницы Андрей Петухов, Юлия Меркулова, пострадавшая пассажирка микроавтобуса, с которым 12 января столкнулся автомобиль Геннадия Бачинского, скончалась в ночь на 22 января.

Андрей Петухов заявил, что у Меркуловой «в понедельник внезапно резко ухудшилось состояние здоровья». «Развилось осложнение, вызванное полученной травмой в виде тромбоэмболии легочной артерии. Женщина была переведена в реанимационное отделение. У такого осложнения почти всегда летальный исход», — подчеркнул врач.

Другая 50-летняя женщина-пассажир этого же микроавтобуса с переломами бедра и обоих предплечий госпитализирована в Кесовогорскую ЦРБ. Как заявили в ЦРБ, «23 января ей будет сделана первая операция», подчеркнув, что «опасности для жизни нет». Длительное лечение предстоит и 33-летнему водителю, который находится дома в Кесовой Горе.

Как напоминает Ъ-Online, автокатастрофа произошла 12 января в Тверской области на 69 км автодороги Калязин — Сергиев Посад между деревнями Яринское и Нагорское. По данным ГИБДД УВД Тверской области, 36-летний радиоведущий, находившийся за рулем «Фольксваген-Гольф», попытался обогнать грузовик и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм Геннадий Бачинский скончался на месте.

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