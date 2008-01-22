Число погибших в аварии, унесшей жизнь Геннадия Бачинского, растет

Другая 50-летняя женщина-пассажир этого же микроавтобуса с переломами бедра и обоих предплечий госпитализирована в Кесовогорскую ЦРБ. Как заявили в ЦРБ, «23 января ей будет сделана первая операция», подчеркнув, что «опасности для жизни нет». Длительное лечение предстоит и 33-летнему водителю, который находится дома в Кесовой Горе.