Число погибших в аварии, унесшей жизнь Геннадия Бачинского, растет

Posted 22 января 2008, 19:33
Published 22 января 2008, 19:33
Modified 12 марта, 12:28
Updated 12 марта, 12:28
Андрей Петухов заявил, что у Меркуловой «в понедельник внезапно резко ухудшилось состояние здоровья». «Развилось осложнение, вызванное полученной травмой в виде тромбоэмболии легочной артерии. Женщина была переведена в реанимационное отделение. У такого осложнения почти всегда летальный исход», — подчеркнул врач.
Другая 50-летняя женщина-пассажир этого же микроавтобуса с переломами бедра и обоих предплечий госпитализирована в Кесовогорскую ЦРБ. Как заявили в ЦРБ, «23 января ей будет сделана первая операция», подчеркнув, что «опасности для жизни нет». Длительное лечение предстоит и 33-летнему водителю, который находится дома в Кесовой Горе.
Как напоминает Ъ-Online, автокатастрофа произошла 12 января в Тверской области на 69 км автодороги Калязин — Сергиев Посад между деревнями Яринское и Нагорское. По данным ГИБДД УВД Тверской области, 36-летний радиоведущий, находившийся за рулем «Фольксваген-Гольф», попытался обогнать грузовик и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм Геннадий Бачинский скончался на месте.