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Posted 25 апреля 2006, 05:19

Published 25 апреля 2006, 05:19

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС начнут строить в июле

25 апреля 2006, 05:19
Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в середине лета 2006 года над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС начнется строительство нового, более безопасного саркофага.«Я думаю, что, очевидно, в ближайшие месяцы будет открыт проект по строительству нового «Укрытия», — сказал Ющенко, напомнив, что Украина шла к этому 6 лет. Заявление было сделано после встречи с послами стран «Большой восьмерки».По мнению украинского лидера, реализация этого проекта потребует почти миллиарда долларов, однако, деньги уже собраны.
Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет настаивать на определенных условиях выполнения контракта — речь идет, в частности, о требованиях по поводу коэффициента прочности нового объекта и его площади, передает РБК.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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