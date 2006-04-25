Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС начнут строить в июле

Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в середине лета 2006 года над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС начнется строительство нового, более безопасного саркофага.«Я думаю, что, очевидно, в ближайшие месяцы будет открыт проект по строительству нового «Укрытия», — сказал Ющенко, напомнив, что Украина шла к этому 6 лет. Заявление было сделано после встречи с послами стран «Большой восьмерки».По мнению украинского лидера, реализация этого проекта потребует почти миллиарда долларов, однако, деньги уже собраны.

Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет настаивать на определенных условиях выполнения контракта — речь идет, в частности, о требованиях по поводу коэффициента прочности нового объекта и его площади, передает РБК.