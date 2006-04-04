Мультфильм «Ледниковый период» вырвался в лидеры кинопроката

Кроме того, это и лучшее начало проката анимационного фильма за всю историю новой России. Стартовые сборы «Ледникового периода-2» практически в 2,5 раза больше, чем аналогичные показатели "Мадагаскара". Кстати говоря, бокс-офис «Ледникового периода-2» за первые четыре дня проката равен общим сборам «Мадагаскара» за весь период проката в России и СНГ. Стартовые сборы «Ледникового периода-2» в 5,5 раз больше, чем общие, итоговые сборы первого "Ледникового периода", вышедшего 2,5 года назад.Мультфильм занял 3-е место в списке самых высоких стартовых результатов после "Дневного дозора" и "Бумера-2", опередив такие блокбастеры как «9 рота», «Турецкий гамбит», «Война миров» и «Ночной дозор».Доля России и СНГ с бокс-офисом первого уик-энда проката «Ледникового периода-2» составляет более 20% от общего международного бокс-офиса фильма (мировой прокат за вычетом США и Канады), а также превышает 10% от премьерной кассы США и Канады. В Башкирии посмотреть анимационный фильм можно в залах сети «Планета кино».