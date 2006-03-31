Россия представлена в списке крупнейших компаний мира газом, нефтью, деньгами и автомобилями

Журнал «Форбс» опубликовал в свежем номере список 2000 крупнейших компаний мира. В этот рейтинг вошли 14 российских промышленных и финансовых гигантов.Так, например, «Газпром» расположился на 53 месте, обогнав даже Microsoft, который на 55 позиции. «Лукойл» занял 139-ю строчку, РАО «ЕС России» — 205-ю, «Сургутнефтегаз» — 261-ю, Сбербанк — 333-ю, «Норильский никель» — 430-ю. Замыкает список российских компаний «АвтоВАЗ». Однако он в рейтинге не последний, а располагается на 1635 месте.