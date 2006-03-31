mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2006, 14:00

Published 31 марта 2006, 14:00

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Молдавия — курс на Румынию, Приднестровье — курс на Россию

31 марта 2006, 14:00
Спикер парламента Приднестровья Евгений Шевчук обвинил президента Молдовы Владимира Воронина в «политике румынизации». Глава Молдавии заявляет о полиэтничности республики только на словах, считает председатель Верховного Совета ПМР.Шевчук также заявил о том, что Приднестровью необходимо провести референдум о дальнейшей судьбе республики с участием международных организаций. Он подчеркнул, что Приднестровье за годы своего существования доказало самостоятельность и самодостаточность. «В мире есть множество прецедентов решения политических конфликтов мирным путём», — сказал спикер.
Евгений Шевчук предложил принять следующие меры для выхода из кризиса: добиться выполнения странами-гарантами Московского Меморандума 1997 года с чётким гарантийным механизмом его реализации. Предлагается серьёзно модернизировать законодательство для упорядочения взаимоотношений граждан, общественных организаций и государственных органов власти. «Надо принять меры, чтобы не допустить превращения Приднестровье в уезд в составе нищей Молдовы», — заключил Евгений Шевчук, выступая на шестом съезде депутатов всех уровней Приднестровья в Тирасполе.Кроме того, съезд приднестровских депутатов намерен обратиться к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, а также принять Приднестровье в Союз России и Белоруссии и в Единое экономическое пространство.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика