«Тату» наградят орденами Дружбы

Сотрудники продюсерской компании «Неформат» обратились в Министерство культуры России с просьбой представить к ордену дружбы скандальных солисток группы «Тату» — Юлю и Лену.В думском комитете по культуре идею наградить эпатирующих публику девушек государственной наградой не поддержали, однако за «Тату» принялся хлопотать депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов. Парламентарий-поклонник умудрился получить на документе подпись Любови Слиски. Теперь экспертный совет Минкультуры должен решить, достойны ли ордена «татушки».