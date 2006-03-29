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«Тату» наградят орденами Дружбы

29 марта 2006, 19:42
Сотрудники продюсерской компании «Неформат» обратились в Министерство культуры России с просьбой представить к ордену дружбы скандальных солисток группы «Тату» — Юлю и Лену.В думском комитете по культуре идею наградить эпатирующих публику девушек государственной наградой не поддержали, однако за «Тату» принялся хлопотать депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов. Парламентарий-поклонник умудрился получить на документе подпись Любови Слиски. Теперь экспертный совет Минкультуры должен решить, достойны ли ордена «татушки».
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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