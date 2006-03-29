Против организаторов митинга в Минске возбуждены уголовные дела

Генеральный прокурор Белоруссии Петр Миклашевич считает, что действия правоохранительных органов при разгоне митинга оппозиции были законными.По словам начальника надзорного ведомства страны, всего за пять дней несанкционированной акции протеста в Минске было задержано 500 человек, 20 из которых иностранные граждане. Все взрослые получили от 10 до 15 суток ареста, несовершеннолетние отпущены домой. Возбуждено также уголовное дело против организаторов манифестаций — Александра Козулина и Александра Милинкевича.