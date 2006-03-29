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Против организаторов митинга в Минске возбуждены уголовные дела

29 марта 2006, 20:07
Генеральный прокурор Белоруссии Петр Миклашевич считает, что действия правоохранительных органов при разгоне митинга оппозиции были законными.По словам начальника надзорного ведомства страны, всего за пять дней несанкционированной акции протеста в Минске было задержано 500 человек, 20 из которых иностранные граждане. Все взрослые получили от 10 до 15 суток ареста, несовершеннолетние отпущены домой. Возбуждено также уголовное дело против организаторов манифестаций — Александра Козулина и Александра Милинкевича.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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