Против организаторов митинга в Минске возбуждены уголовные дела
29 марта 2006, 20:07
Генеральный прокурор Белоруссии Петр Миклашевич считает, что действия правоохранительных органов при разгоне митинга оппозиции были законными.По словам начальника надзорного ведомства страны, всего за пять дней несанкционированной акции протеста в Минске было задержано 500 человек, 20 из которых иностранные граждане. Все взрослые получили от 10 до 15 суток ареста, несовершеннолетние отпущены домой. Возбуждено также уголовное дело против организаторов манифестаций — Александра Козулина и Александра Милинкевича.