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Молодежь Франции разошлась не на шутку

29 марта 2006, 12:33
Беспорядки во Франции продолжаются. В жандармов, стоящих на площади в оцеплении, молодые люди из пригородов швыряют бутылки, камни и петарды.Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу в пригороде Парижа Саньи-Сюр-Орж, агрессивные юноши пытались сесть на электричку. Группа молодых людей в центре Парижа с низко надвинутыми капюшонами пыталась напасть на супермаркет.Инциденты носят локальный характер и не вылились в побоище, как это случилось на минувшей неделе после молодежной манифестации против «договора первого найма».
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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