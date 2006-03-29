Молодежь Франции разошлась не на шутку

Беспорядки во Франции продолжаются. В жандармов, стоящих на площади в оцеплении, молодые люди из пригородов швыряют бутылки, камни и петарды.Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу в пригороде Парижа Саньи-Сюр-Орж, агрессивные юноши пытались сесть на электричку. Группа молодых людей в центре Парижа с низко надвинутыми капюшонами пыталась напасть на супермаркет.Инциденты носят локальный характер и не вылились в побоище, как это случилось на минувшей неделе после молодежной манифестации против «договора первого найма».